Durante los últimos días se ha producido una avalancha de información sobre Nintendo Switch Pro, una consola que ha sido objeto de numerosos rumores desde hace bastante tiempo, y que según las últimas noticias que hemos visto podría ser presentada en el E3 de este año. La fuente nos adelantó esta información fue la (casi) siempre fiable Bloomberg, un medio que indicó, además, que el lanzamiento de esta consola tendrá lugar en septiembre de este año, y no en algún momento de 2022, como indicaban otros rumores anteriores.

Dado que no hay nada confirmado oficialmente, es imposible dar una validez absoluta a estas informaciones. Sin embargo, el hecho de que Amazon México publicó por error un listado temprano de Nintendo Switch Pro ha hecho saltar todas las alarmas, ya que equivale, en esencia, a una confirmación oficiosa de que dicha consola está cada vez más cerca. No hablo sin motivo, tenemos muchos precedentes de listados tempranos de Amazon que recogieron juegos tan esperados como Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn y Days Gone en su versión para PC, antes de que fueran anunciados oficialmente, y también hemos visto listados previos relacionados con PS5, Xbox Series X y Series S.

Con todo esto quiero decir que Amazon, con independencia de la región a la que nos refiramos, no lista de forma anticipada un producto que no ha sido anunciado si este no existiese. La conclusión está, por tanto, bastante clara, Nintendo Switch Pro es muy real, así que lo que debemos preguntarnos no es si dicha consola llegará al mercado, sino cuándo lo hará, a qué precio y qué especificaciones tendrá.

Sé que muchos de nuestros lectores tenéis bastante interés en la nueva consola de Nintendo, y por ello hemos querido dar forma a este artículo especial, donde vamos a tocar a fondo todas las claves de Nintendo Switch Pro, partiendo de las filtraciones y de las informaciones fiables que tenemos, y recurriendo también a nuestros conocimientos y al sentido común para dar forma a un resumen completo de posibles especificaciones, así como de su precio y de su coexistencia con Nintendo Switch.

Nintendo Switch Pro: 4K y DLSS 2.1 gracias a NVIDIA

El tema de las posibles especificaciones de Nintendo Switch Pro ha dado mucho que hablar. Todavía hay muchas cosas en el aire, pero podemos compartir con vosotros una estimación de sus características clave que, a pesar de no tener confirmación oficial, nos parece bastante acertada.

Empezamos con la pantalla, uno de los aspectos más importantes de la consola. Nintendo Switch Pro mantendrá el enfoque de sistema híbrido, lo que significa que podrá utilizarse como portátil, gracias a su pantalla integrada, y también como consola de sobremesa, gracias al dock. Se rumorea que este modelo podría contar con un nuevo dock para ofrecer una experiencia de uso superior cuando se conecte a un televisor, y que la pantalla será de tipo OLED. Si esto último se confirma, la calidad de la pantalla será muy superior a la del modelo original, y también será más eficiente.

El tamaño de la pantalla subirá de las 6,2 pulgadas del modelo actual hasta las 7 pulgadas, pero mantendrá la resolución de 1.280 x 720 píxeles, al menos en teoría, ya que algunos rumores decían que esta consola iba a ofrecer una resolución de 1.920 x 1.080 píxeles. No es nada descabellado, sobre todo teniendo en cuenta que vendrá con una GPU más potente, y que esta debería ser capaz de trabajar con dicha resolución sin problemas.

Pasamos ahora a hablar del nuevo SoC de Nintendo Switch Pro que es, sin duda, uno de los componentes más importantes de esta nueva consola. Podemos dar por sentado que Nintendo utilizará un chip Tegra de NVIDIA, concretamente un modelo de nueva generación, ¿pero qué configuración podemos esperar a nivel de hardware? No hay nada oficial, pero si repasamos las filtraciones más recientes, vemos que podría contar con una CPU de ocho núcleos con estructura big.LITTLE, basados en la arquitectura ARM. Dicha estructura dividirá esos ocho núcleos en dos bloques, uno de alto rendimiento y otro de alta eficiencia.

La Nintendo Switch original también tiene dos bloques de ocho núcleos, pero solo utiliza el primer bloque de cuatro núcleos Cortex-A57, y uno de ellos está reservado al sistema operativo. Si se confirma lo que hemos dicho, puede que Nintendo Switch Pro reserve el bloque de núcleos de alta eficiencia al sistema operativo, y que el bloque de núcleos de alto rendimiento se utilice únicamente en juegos.

Saltamos ahora a hablar de la GPU. Nintendo Switch utiliza una solución basada en Maxwell, la misma arquitectura que vimos en las GTX 900 de NVIDIA, pero está limitada a 256 shaders. Para que os hagáis una idea de lo que supone esto basta recordar que la GTX 950, una tarjeta gráfica que llegó en 2015 como un modelo de gama media económica, utiliza también dicha arquitectura y suma 768 shaders. La diferencia es enorme, sí.

NVIDIA Volta o Ada Lovelace: Lo importante son los núcleos tensor

En el caso de Nintendo Switch Pro, todo parece indicar que esta consola dará un enorme salto en potencia gráfica, y en soporte de tecnologías avanzadas. Su GPU no utilizará, supuestamente, la arquitectura Ampere, sino que montará una solución gráfica basada en la arquitectura gráfica de próxima generación de NVIDIA, conocida provisionalmente como Ada Lovelace. Tened en cuenta que esto no está confirmado, y que puede que, al final, nos encontremos con una GPU basada en la arquitectura Volta, antecesora de Turing. Ambas opciones son perfectamente viables y, de hecho, a mí me parece más creíble la segunda, pero no puedo descartar ninguna.

Incluso en el peor de los casos, es decir, si Nintendo Switch Pro acaba utilizando una GPU basada en Volta, estaríamos ante un salto cuantitativo y cualitativo muy importante. En términos de rendimiento bruto, dicha arquitectura está dos generaciones por encima de Maxwell. El número de shaders sería mucho mayor, y lo mismo aplica a las unidades de texturizado y a los ROPs. A modo de referencia tenemos las soluciones gráficas integradas que NVIDIA ha usado en sus series Jetson, y estas tocaba techo en 512 shaders.

Mayor potencia bruta, pero Nintendo Switch Pro destacaría especialmente por ser la primera consola en soportar la tecnología DLSS de NVIDIA. Una GPU basada en Volta y equipada con 512 shaders, como la que hemos utilizado a modo de referencia en el párrafo anterior, tendría 64 núcleos tensor, suficientes para brindar el soporte de dicha tecnología a lo nuevo de Nintendo, y para permitirle mover juegos en altas resoluciones de forma fluida, gracias a esa técnica de reconstrucción inteligente de la imagen.

Así, aunque Nintendo Switch Pro tenga una resolución nativa de 720p o de 1080p, podría alcanzar resoluciones mayores en modo dock (se rumorea que podría llegar a ofrecer 4K) utilizando el DLSS. Sería perfectamente viable, ya que a través de dicha tecnología podría partir de una resolución base de 1.920 x 1.080 píxeles, y reconstruir la imagen de forma inteligente en 4K. Esto equivaldría a lo que en PC conocemos como el DLSS en modo rendimiento.

¿Y qué hay del resto de las especificaciones de Nintendo Switch Pro?

Es una pregunta difícil de responder, ya que las filtraciones han sido prácticamente inexistentes, y no tenemos rumores que apunten en una dirección clara. Nintendo Switch cuenta con 4 GB de memoria LPDDR4 que se utilizan de manera unificada, es decir, esa memoria se emplea para datos del sistema y del subsistema gráfico, lo que significa que trabaja como RAM y como VRAM. No existe la diferenciación que vemos en PC.

Para los estándares actuales, 4 GB de memoria unificada es una cantidad muy limitada, sobre todo si tenemos en cuenta que, además, una parte de ella se reserva al sistema y a las aplicaciones clave del mismo. Lo lógico sería pensar que Nintendo Switch Pro vendrá con una mayor cantidad de memoria unificada, y que rondará entre los 6 GB y los 8 GB, pero esto no tiene por qué cumplirse.

Si Nintendo quiere mantener una compatibilidad total entre Nintendo Switch y Nintendo Switch Pro, y hacer que esta resulte lo más fácil posible de aprovechar por parte de los desarrolladores, tiene que medir con cuidado las mejoras que implementa a nivel de hardware en la segunda. Un cambio radical a nivel de CPU podría complicar mucho esa compatibilidad, de hecho ya vimos, por ejemplo, que Sony y Microsoft mantuvieron la CPU Jaguar en PS4 Pro y Xbox One X por esa misma cuestión, y lo mismo aplica a la memoria unificada, aunque esta representa una complejidad menor.

Podemos dar casi por seguro que Nintendo Switch Pro debería doblar la capacidad de almacenamiento base de Nintendo Switch, lo que nos llevaría a un mínimo de 64 GB, una cifra que, a pesar de todo, podría acabar quedándose pequeña a corto o medio plazo. Por lo demás, es probable que Nintendo Switch Pro integre Wi-Fi 5 (no se descarta el soporte de Wi-Fi 6) y Bluetooth 5. La capacidad de la batería también debería ser mayor a la de Nintendo Switch para ofrecer una mayora autonomía.

Notas finales: Diseño conservador y precio moderado

En términos de diseño no debemos esperar cambios importantes frente a Nintendo Switch. Todos los rumores y filtraciones apuntan en esa dirección, y sugieren que Nintendo Switch Pro mantendrá todas las claves del modelo original, incluyendo los Joy Con desmontables y los dos sticks analógicos. El dock, por contra, sí que podría traer cambios más importantes en este sentido, aunque no está confirmado oficialmente.

Ninguna fuente se ha atrevido a decir que Nintendo Switch Pro desplazará a Nintendo Switch, y es totalmente normal, ya que no será presentada como su sucesora, sino más bien como una revisión más potente que coexistirá con aquella, del mismo modo que PS4 y PS4 Pro, o Xbox One y Xbox One X. Esto significa que ambas consolas tendrán disponibles los mismos juegos, y que estarán disponibles de forma simultánea en el mercado durante un periodo de tiempo razonable.

Con respecto al precio de venta, tenemos muchas dudas. Por un lado, hay fuentes que sugieren que costará lo mismo que Nintendo Switch, es decir, 299 dólares. Si esto se confirma, Nintendo tendrá que bajar el precio de aquella para dejar espacio a Nintendo Switch Pro, lo que nos llevaría a situar a la consola original en la franja de los 199-249 dólares. Sin embargo, otras fuentes dicen que el modelo Pro costará entre 349 y 399 dólares.

Teniendo en cuenta que PS5 en su versión digital, sin unidad óptica, tiene un precio de venta recomendado de 399 dólares, debo decir que me parece poco probable, y que sería un movimiento poco acertado por parte de Nintendo, aunque obviamente esto no quiere decir que sea imposible o que debamos descartar esa posibilidad.

A título personal, mantengo lo que he dicho en otras ocasiones. Nintendo Switch es una consola muy interesante, aunque se dirige a perfil de usuario bastante concreto, y tiene una gran dependencia del valor único que ofrecen los exclusivos de Nintendo.

La Nintendo Switch Pro mantendrá ese mismo enfoque, aunque al ofrecer una mayor potencia, y al contar con el apoyo de la tecnología DLSS, podría convertirse en una solución más atractiva para aquellos que dan una mayor importancia a la calidad gráfica, y a la resolución. Al mismo tiempo, podría llamar la atención de un mayor número de desarrolladores, y puede que sea capaz de mover títulos que hasta ahora estaban vetados en Nintendo Switch por falta de potencia, como los Resident Evil basados en el RE Engine.