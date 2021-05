Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y no, el Edén no está al alcance de cualquiera; pero sí, hay novedades en todos los frentes, aunque en la humilde opinión de quien escribe, todo es, como de costumbre, muy flojo.

Netflix

Así que por puro descarte me quedo con el Edén de Netflix, con el que al menos puedo ilustrar la cabecera de la sección con algo de color. Por lo demás, la gran N del VOD llega con unos cuantos estrenos que merecen la pena, a destacar las últimas temporadas de dos series que han tenido su éxito como son Lucifer y El método Kominsky. Y más cosas, claro que sí.

Sin embargo, Edén es lo que personalmente más me ha llamado la atención y lo que de buena fe te recomiendo, siempre que te guste en anime. En este aspecto Netflix está cumpliendo con lo prometido y casi no hay semana en la que no estrene una nueva serie de anime original. De hecho, en lo que llevamos de año ya hemos destacado tres series de anime, incluyendo Invasión de altura, Dota: Sangre de dragón y esta que nos ocupa, aunque como ya sabes, la plataforma tiene un desajuste severo con el equilibrio entre cantidad y calidad que, ojo, Edén no resuelve.

Edén es una miniserie de apenas cuatro capítulos con la duración habitual (unos 20 minutos) creada por Justin Leach (Ghost in the Shell 2) y dirigida por Yasuhiro Irie (Fullmetal Alchemist) sobre «una niña humana, criada en secreto por unos robots, empieza a destapar los oscuros secretos de su mundo utópico y exuberante, en el que no queda rastro de la humanidad». Un refrito bastante empalagoso por momentos con pinceladas del Yo, robot de Isaac Asimov, del A.I. Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, o de tantas otras obras de ciencia ficción en clave melodramática con el cuestiona miento del ser y el estar.

El dibujo de Edén no es nada del otro mundo, la historia está muy trillada, el desarrollo repleto de clichés, el ritmo renquea un poco incluso para lo corta que es su duración, que visto lo visto bien podrían haberla adaptado a un formato de largometraje… Y aun así, Eden se deja ver, es agradable y por más repetido que esté todo lo que cuenta, siempre puede haber a alguien que le pille de nuevas -es apta para todos los públicos- o que simplemente se relaje con este tipo de contenidos. Mejor el Edén de las manzanas que otras cosas.

Así se hizo Ejército de los muertos . «Zack Snyder y el equipo de ‘Ejército de los muertos’ analizan las escenas salvajes de acción e increíbles efectos de la película, junto con la evolución del género zombi.»

. «Zack Snyder y el equipo de ‘Ejército de los muertos’ analizan las escenas salvajes de acción e increíbles efectos de la película, junto con la evolución del género zombi.» Black Space (T1). «Un inspector solitario con métodos poco ortodoxos investiga una masacre cometida en un instituto israelí a manos de asesinos ocultos tras máscaras de unicornio.»

(T1). «Un inspector solitario con métodos poco ortodoxos investiga una masacre cometida en un instituto israelí a manos de asesinos ocultos tras máscaras de unicornio.» Cómo la cocina afroamericana transformó Estados Unidos (T1). «La comida afroamericana es comida estadounidense. En esta docuserie, el chef y escritor Stephen Satterfield rastrea su delicioso y emotivo recorrido, de África a Texas.»

(T1). «La comida afroamericana es comida estadounidense. En esta docuserie, el chef y escritor Stephen Satterfield rastrea su delicioso y emotivo recorrido, de África a Texas.» El experimento fantasma . «Tras presenciar un suceso paranormal en su hospital, dos médicos se obsesionan con encontrar evidencia científica que demuestre la existencia de los fantasmas.»

. «Tras presenciar un suceso paranormal en su hospital, dos médicos se obsesionan con encontrar evidencia científica que demuestre la existencia de los fantasmas.» El método Kominsky (T3). «El profesor de interpretación Sandy Kominsky y su mejor amigo Norman Newlander tienen la mejor arma para enfrentarse juntos al hecho de hacerse mayores: el buen humor.»

(T3). «El profesor de interpretación Sandy Kominsky y su mejor amigo Norman Newlander tienen la mejor arma para enfrentarse juntos al hecho de hacerse mayores: el buen humor.» Lucifer (T5). «Cansado de ser el señor del infierno, el diablo se muda a Los Ángeles, donde abre un bar y conoce a una investigadora de homicidios con la que conecta rápidamente.»

(T5). «Cansado de ser el señor del infierno, el diablo se muda a Los Ángeles, donde abre un bar y conoce a una investigadora de homicidios con la que conecta rápidamente.» Milagro azul . «Los niños de un orfanato en ruinas, su tutor y un capitán de capa caída intentan ganar un lucrativo torneo de pesca para salvar su hogar.»

. «Los niños de un orfanato en ruinas, su tutor y un capitán de capa caída intentan ganar un lucrativo torneo de pesca para salvar su hogar.» Nail Bomber: Manhunt . «Documental sobre los atentados en Londres de 1999 contra las comunidades negra, bangladesí y gay, y la carrera por hallar al responsable, un extremista de ultraderecha.»

. «Documental sobre los atentados en Londres de 1999 contra las comunidades negra, bangladesí y gay, y la carrera por hallar al responsable, un extremista de ultraderecha.» Ragnarok (T2). «En un pueblo noruego afectado por la polución y el deshielo de los glaciares, el fin del mundo parece una realidad. Solo una leyenda podrá combatir un viejo mal.»

(T2). «En un pueblo noruego afectado por la polución y el deshielo de los glaciares, el fin del mundo parece una realidad. Solo una leyenda podrá combatir un viejo mal.» Roberto Baggio, la Divina Coleta. «La historia de Roberto Baggio, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Una mirada a sus éxitos profesionales, espíritu de superación y conversión al budismo.»

Disney+

Continuamos con Disney+, a la que si ya estás suscrito y estás dispuesto a pagar un extra, podrás ver uno de los estrenos cinematográficos más esperados de las últimas semanas… entre algunos.

Hablamos de Cruella, evidentemente, que no deja de ser otro refrito de ‘la factoría de los sueños’, en este caso, acerca de los inicios de la caduca villana de 101 dálmatas, Cruella de Vil, interpretada para la ocasión por Emma Stone (La La Land, Zombieland). Puedes verla en cines, o puedes verla en Disney+ con un coste adicional de 21,99 euros.

Eid . «Ameena, una inmigrante paquistaní musulmana, se levanta en el Eid y descubre que debe ir al colegio.»

. «Ameena, una inmigrante paquistaní musulmana, se levanta en el Eid y descubre que debe ir al colegio.» El princesito . «Cuando Gabriel, un niño chino de 7 años al que le encanta el ballet, se hace amigo de Rob, otro niño chino de su colegio, el padre de Rob sospecha del comportamiento femenino de Gabriel y decide intervenir.»

. «Cuando Gabriel, un niño chino de 7 años al que le encanta el ballet, se hace amigo de Rob, otro niño chino de su colegio, el padre de Rob sospecha del comportamiento femenino de Gabriel y decide intervenir.» El último Chupacabras . «En un mundo donde la cultura casi ha desaparecido, una mujer mexicoamericana solitaria que lucha por perpetuar sus tradiciones invoca sin querer una oscura y antigua criatura para protegerla.»

. «En un mundo donde la cultura casi ha desaparecido, una mujer mexicoamericana solitaria que lucha por perpetuar sus tradiciones invoca sin querer una oscura y antigua criatura para protegerla.» La cena está servida . «Un alumno chino de un internado de élite estadounidense se da cuenta de que no basta con ser excelente cuando intenta conseguir un puesto de líder que ningún alumno extranjero había solicitado antes.»

. «Un alumno chino de un internado de élite estadounidense se da cuenta de que no basta con ser excelente cuando intenta conseguir un puesto de líder que ningún alumno extranjero había solicitado antes.» Los colmillos crecen . «Val García, una adolescente mexicoamericana mitad humana mitad vampira, debe mantener en secreto su identidad en ambos mundos, pero, cuando su mejor amigo humano se presenta en su instituto lleno de monstruos…»

. «Val García, una adolescente mexicoamericana mitad humana mitad vampira, debe mantener en secreto su identidad en ambos mundos, pero, cuando su mejor amigo humano se presenta en su instituto lleno de monstruos…» Rebel (T1). «Inspirada en la vida de Erin Brockovich en la actualidad, Annie «Rebel» Bello es una humilde abogada sin titulación. Es una mujer divertida, desorganizada, brillante y valiente implicada en las causas en las que cree.»

(T1). «Inspirada en la vida de Erin Brockovich en la actualidad, Annie «Rebel» Bello es una humilde abogada sin titulación. Es una mujer divertida, desorganizada, brillante y valiente implicada en las causas en las que cree.» Seamos tigres. «Avalon no está lista para aceptar la muerte de su madre, pero, cuando se queda toda la noche a cargo de un niño de 4 años, encuentra más consuelo del que esperaba.»

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video llega también con varios estrenos exclusivos, además de con la habitual lista de películas que integra en su catálogo, el cual no debería tardar mucho en crecer con todo lo que la compañía saque tras su reciente adquisición de la Metro Goldwyn Mayer.

El estreno más destacado de la semana en Amazon Prime Video es el de Parot, una nueva serie española de suspense policíaco coproducida junto a RTVE con una curiosa premisa: un asesino en serie está eliminando violadores, terroristas y otros especímenes del inframundo liberados tras el fin de la aplicación de la doctrina Parot, la cual afectaba al cómputo de las penas de prisión en relación a los beneficios penitenciarios y que fue anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2013. Pues bien, la premisa no ha sido aprovechada, según las primeras críticas que está recibiendo la serie.

Por otro lado, Amazon Prime Video estrena también una serie estadounidense, Pánico, que aún se está llevando más palos que la anterior. En resumen, una serie más para postadolescentes adictos al serrín cuyo tráiler te cuenta todo lo que necesitas saber. Sobre gustos…

De viaje con los Derbez (T2). «¡Y están de regreso! La divertida y adorable familia Derbez viaja de nuevo, pero ésta vez, están cambiando los aviones y grandes ciudades por un camper y lo salvaje.»

(T2). «¡Y están de regreso! La divertida y adorable familia Derbez viaja de nuevo, pero ésta vez, están cambiando los aviones y grandes ciudades por un camper y lo salvaje.» Juanes: Origen. «Juanes abre una ventana a su memoria en este recorrido visual y musical en el cual rinde tributo a algunos de los artistas y canciones que inspiraron su identidad musical.»

HBO

Sí, sí, sí, es cierto: no se ha hablado más esta semana que de la reunión de Friends… y solo hay Friends en HBO, pero…

Pero esto de Friends: The Reunion, reconozcámoslo, es solo para los muy cafeteros, entre los que no me incluyo. Vi la serie a ratos en su día, pero enganche cero. Si tú opinas lo contrario, tienes sonrisas y lágrimas aseguradas, si te fías de los que que ya han disfrutado de este especial.

El [censurado] especial de los cómics de Archie de Robot Chicken (T1). «Archie se enfrenta al regreso de Josie y las Pussycats desde el espacio exterior a Riverdale en este especial. El origen de Archie como sólo los guionistas de Robot Chicken pueden contarlo.»

(T1). «Archie se enfrenta al regreso de Josie y las Pussycats desde el espacio exterior a Riverdale en este especial. El origen de Archie como sólo los guionistas de Robot Chicken pueden contarlo.» En terapia (T4). «Extraordinaria y emotiva serie que nos muestra desde un novedoso prisma algo normal en la sociedad moderna: una sesión de psicoterapia a lo largo de cinco historias individuales.»

(T4). «Extraordinaria y emotiva serie que nos muestra desde un novedoso prisma algo normal en la sociedad moderna: una sesión de psicoterapia a lo largo de cinco historias individuales.» Pause with Sam Jay (T1). «Todas las semanas la escritora y cómica Sam Jay da una fiesta en su casa, donde ella y sus invitados analizan temas actuales.»

(T1). «Todas las semanas la escritora y cómica Sam Jay da una fiesta en su casa, donde ella y sus invitados analizan temas actuales.» Mr Inbetween (T3). «Combinar una relación nueva, responsabilidades como padre, amistades y un hermano enfermo mientras intentas ganarte la vida es difícil, especialmente si trabajas como asesino a sueldo.»

DC’s Legends of Tomorrow (T6)

El cuento de la criada (T4)

El padrino de Harlem (T2)

Mare Of Easttown (T1)

Superman y Lois (T1)

Apple TV+

Por último, Apple TV+ estrena un nuevo programa sobre la incidencia de la caspa entre las élites mundiales… O algo así.

Lo que no ves de mí (T1). «Oprah Winfrey y el príncipe Harry en una serie que habla de la salud mental. Cada episodio recoge testimonios de personas anónimas y famosas para ayudarnos a comprender mejor esta realidad, a menudo estigmatizada, y ver el futuro con optimismo.»

