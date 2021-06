Llevamos una semana bastante movida con Nintendo Switch Pro, una consola que todavía no ha sido anunciada oficialmente, pero que según diversas informaciones debería ser presentada antes de terminar este mismo mes de junio. Aunque las fuentes no se ponen de acuerdo, todo parece indicar que la conoceremos a partir del día 12, es decir, de este mismo sábado, un precio de 399 eurosy que tendrá .

Durante las últimas semanas hemos visto algunas de sus claves más importantes. Nintendo Switch Pro debería mantener el concepto de consola híbrida que vimos en el modelo original, lo que quiere decir que funcionará tanto como portátil como en modo dock, y recibirá una importante puesta al día a nivel de hardware que le permitirá ofrecer un mayor rendimiento en juegos.

En ese sentido, lo más importante sería la inclusión de un nuevo chip Tegra de NVIDIA, que no solo será más potente que el actual Tegra X1 que utiliza Nintendo Switch, sino que además estará equipado con tecnologías de última generación, como el DLSS, que aplica un proceso de reconstrucción inteligente de la imagen para crear , combinando varias imágenes a una menor resolución, una imagen de salida con una calidad igual o incluso superior a la nativa.

No se descartan otras mejoras que afecten a diferentes componentes, como por ejemplo un aumento de la cantidad de memoria RAM disponible, o una mayor capacidad de almacenamiento, pero este tema no ha sido objeto de ninguna filtración todavía, así que está totalmente en el aire, y no tenemos nada claro qué camino podría tomar Nintendo. Con todo, me atrevo a decir que veremos, como mínimo, un aumento de la capacidad de almacenamiento.

Nintendo Switch Pro utilizará un chip Tegra fabricado en proceso de 5 nm

Eso es lo que dicen los últimos rumores, y lo cierto es que tiene sentido. Los 5 nm son un estándar en el sector de los SoCs de alto rendimiento para dispositivos móviles, así que pensar en un chip NVIDIA Tegra de nueva generación fabricado en el nodo de 5 nm de TSMC encaja sin ningún problema.

A nivel de especificaciones, ese chip tendrá una CPU más potente, y contará con una GPU equipada con núcleos tensor para trabajar con la tecnología DLSS. Su arquitectura no ha trascendido, pero se rumorea que podrá alcanzar una frecuencia de 1 GHz en modo dock, y hasta 768 MHz en modo portátil. La resolución de pantalla de Nintendo Switch Pro será 720p, y podrá alcanzar hasta 120 FPS, pero vendrá limitada a 60 FPS.

En cuanto al modo dock, se comenta que Nintendo Switch Pro estará optimizada para funcionar con resolución 1440p, pero en otras informaciones vimos que dicha consola iba a ser capaz de reescalar sin problemas a 4K gracias al DLSS. Varios desarrolladores ya tendrían en sus manos kits de desarrollo, así que el catálogo de juegos de Nintendo Switch Pro debería crecer a buen ritmo, una vez que sea lanzada. Es importante recordar que Nintendo Switch Pro y Nintendo Switch coexistirán durante un tiempo, lo que significa que ambas consolas recibirán los mismos juegos.

Aunque esta nueva información tiene sentido, hay un detalle que me ha dejado un poco descolocado, y es que la fuente dice que Nintendo estuvo considerando el uso de un chip de AMD en la Nintendo Switch Pro, algo que se estuvo negociando durante tres años pero que al final no llegó a buen puerto. Puede que la gran N valorase un cambio de chip, pero tiene poco sentido por las complicaciones que supondría de cara a mantener el desarrollo de juegos en un entorno de coexistencia compartida con Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite (supondría un obstáculo importante para los desarrolladores).