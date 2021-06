‘Godfall’ llegará a PS4 el próximo 10 de agosto

E3 2021. La gran feria del videojuego sigue prodigando novedades y tras la descarga de Ubisoft y a la espera de las siguientes major en aparecer en escena, Xbox y Bethesda, hay anuncios sueltos tan atractivos a simple vista como el de Godfall, uno de los títulos de nueva generación que más interés suscitó desde que se supo de su existencia.

Ahora bien, las novedades sobre Godfall que nos transmite su desarrolladora, la estadounidense Gearbox (Half-Life, Brothers in Arms, Borderlands), la principal al menos, viene a desmentir una de las primeras y más destacadas noticias con las que se vendía el juego desde el principio: no hay exclusividad para PlayStation 5 que valga. Un dato que ya había adelantado la propia compañía desde entonces, pero que no parecía haber sido tenido muy en cuenta.

En todo caso, que Godfall se lance también para PlayStation 4 no le resta méritos al título, sino todo lo contrario, aunque habrá que ver la optimización que logran para un juego que se suponía no limitado por los recursos de la generación de consolas previa. De hecho, la exclusividad se refería a consolas únicamente, ya que Godfall se estrenó también para PC (Windows), aunque solo está disponible en la Epic Games Store.

Así, Godfall llegará a PlayStation 4 el próximo 10 de agosto y no lo hará sin más, sino acompañado por una actualización gratuita y una expansión de pago, ambas con diferentes contenidos con los que ampliar y enriquecer la experiencia del juego. Por supuesto, todo ello estará disponible también para las versiones de PlayStation 5 y Windows el mismo día.

Pero si hay una novedad de Godfall que pueda interesar a los jugones consoleros, es la del juego cruzado entre PS4 y PS5, con la promesa por parte de Gearbox de fluidez sin importar la plataforma en la que se ejecute. Habrá que verlo, sí. Como habrá que ver el resultado de llevar Godfall a la anterior generación de consolas, pues en el vídeo de presentación se da la noticia, pero ni un solo fragmento del mismo lo refleja.