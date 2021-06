Las próximas PWA que ofrecerá Microsoft son OneDrive y Lists

Microsoft sigue apostando por las aplicaciones web progresivas (PWA) y las siguientes en unirse al portafolio existente serán Microsoft Lists y OneDrive, continuando así con la estrategia de incentivar el uso de todas las herramientas de Microsoft 365 vía web.

No se trata, como ya sabrá el usuario informado, de una hecho aislado. El interés de Microsoft, pero también Google, por impulsar el uso de sus aplicaciones web viene de lejos y se entiende por una sencilla premisa: el futuro está en la web, una plataforma accesible a todo el mundo sin importar el dispositivo del que se conecte y, por lo tanto, para la que solo es necesario desarrollar una vez.

Así, los de Redmond se están volcando con las aplicaciones web progresivas dentro del propio Windows, que seguirá gozando de aplicaciones nativas, aunque no se sabe por cuánto tiempo. De hecho, las PWA tienen un lugar destacado en la hoja de ruta del mismísimo Windows 11, o al menos eso es lo que se ha dado a conocer. Tampoco sería de extrañar que salvo para determinados casos, la apuesta de futuro fuese esta.

Donde más avances se han visto en este sentido es en torno a la suite ofimática, incluyendo la instalación automática de PWA de Microsoft Office, cuya versión en línea puede utilizarse de manera gratuita, y más recientemente con la unificación del cliente de correo electrónico One Outlook, con el mismo objetivo.

En otras palabras, la decisión por adoptar PWA como punta de lanza para muchos de sus servicios más populares parece decidida en el seno de Microsoft y no va a gustar a todo el mundo, claro, está, pues a pesar de sus ventajas también tienen contrapartidas, como -al menos, por ahora- una optimización que nunca llegará al nivel de una aplicación nativa, o un consumo de recursos que se multiplica a medida que se van abriendo aplicaciones de este tipo.

No obstante, hace bastante tiempo que Microsoft está disfrutando las mieles del «desarrolla una vez y sirve a todos«, como sucede con aplicaciones tan exitosas como Skype o Visual Studio Code, creadas ambas con el framework Electron, basado en Chromium, Node.js, cuyo propósito se está viendo refrendado por muchas otras compañía: llevar las tecnologías web al escritorio para agilizar el desarrollo de aplicaciones. Y ejemplos los hay a patadas: Discord, Spotify, Slack, WordPress…

Con todo, la elección de OneDrive es cuando menos llamativa, a tenor de que el sistema de almacenamiento y sincronización de datos en la nube tiene una fuerte integración con Windows que no va a perder y si no un cliente nativo, una reformulación de esa integración con el gestor de archivos podría resultar más eficaz. Por supuesto, el uso de PWA no es incompatible con lo otro.