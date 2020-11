Ya conocemos los requisitos de GodFall para PC, un juego exclusivo de la nueva generación que solo llegará a PS5 y a PC, y que no ha sido desarrollado, por tanto, partiendo de las limitaciones de las consolas de la generación actual. Esto se deja notar de forma evidente en los requisitos mínimos, pero no en los recomendados, ya que estos últimos encajan dentro de lo que veníamos viendo en algunos títulos exigentes de última hornada.

Los requisitos de GodFall son, en su nivel mínimo, similares a los requisitos recomendados que se habían estandarizado tras la llegada de Xbox One X y PS4 Pro. No son especialmente elevados, pero marcan un salto claro, ya que pasamos de los clásicos Core i5 2500-FX 8350, 8 GB de RAM y Radeon HD 7850-GTX 660 a una configuración propia, hasta hacer relativamente poco, de un PC «tipo» de gama media.

Sin más preámbulos, vamos a ver los requisitos de GodFall y a comentar los posibles errores de equivalencias que ha cometido Gearbox.

Requisitos de GodFall: nivel mínimo

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i5 6600 o Ryzen 5 1600.

12 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 580 con 8 GB o GTX 1060 de 6 GB.

No se ha concretado el espacio necesario.

Tenemos un error grave en las equivalencias a nivel de CPU, ya que un Ryzen 5 1600 tiene seis núcleos y doce hilos, mientras que un Core i5 6600 tiene cuatro núcleos y cuatro hilos. Lo más cercano a este último sería un Ryzen 3 1300X, que suma cuatro núcleos y cuatro hilos.

Vemos que ya no tendríamos suficiente con 8 GB de RAM, algo perfectamente comprensible ya que, como anticipamos, se trata de un juego que ha sido desarrollado desde cero para PS5 y PC, y que no parte de PS4 ni de Xbox One como mínimo común denominador.

Requisitos de GodFall: nivel recomendado

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i7 8700 o Ryzen 5 3600.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 5700 XT con 8 GB o GTX 1080 Ti con 11 GB.

No se ha concretado el espacio necesario.

En este caso las equivalencias a nivel CPU son bastante acertadas. A nivel GPU tenemos un error claro, ya que la GTX 1080 Ti esta por encima de la RX 5700 XT, pero es comprensible ya que AMD ahora mismo no tiene una equivalencia directa, y aquella es la solución gráfica más cercana a la alternativa de NVIDIA.

Por lo demás no hay sorpresas, los 16 GB de RAM y las configuraciones de seis y doce núcleos están llamados a convertirse en el nuevo estándar recomendado, como ya os anticipamos en su momento en este artículo.

GodFall necesitará 12 GB de memoria gráfica, según sus desarrolladores

Ha sido uno de los comentarios que más me ha llamado la atención. Los que me leéis a diario ya sabéis que cada juego utiliza la memoria gráfica de una manera distinta. Hay títulos que la emplean a modo de caché masiva, es decir, tienen a llenar toda la VRAM disponible incluso aunque no necesiten tanta cantidad, y aunque esto no acabe marcando una diferencia en el rendimiento final.

Uno de los mejores ejemplos es Call of Duty Modern Warfare 2019, que puede llenar por completo los 11 GB de una RTX 2080 Ti, pero que no muestra ningún tipo de carencia cuando se ejecuta con la misma configuración gráfica en una RTX 2080 Super con 8 GB de VRAM, o incluso en una RTX 2060 con 6 GB. Tiende a ocupar toda la memoria gráfica disponible, aunque no la necesite.

Otros juegos, como Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 3 Remake, requieren cantidades enormes para determinadas configuraciones, pero funcionan sin problemas en configuraciones inferiores. Por contra, títulos muy específicos, como DOOM Eternal, sí que tienen una marcada dependencia de la memoria gráfica disponible, y pueden beneficiarse de configuraciones de más de 8 GB, aunque no es nada habitual.

El caso es que según los desarrolladores de GodFall, será necesario contar con 12 GB de memoria gráfica para ejecutarlo con fluidez manteniendo las texturas en calidad «ultra». No queda claro si va a ser un requisito tajante o si podremos configurar las texturas en ultra aunque contemos con menos memoria gráfica, so pena de tener problemas de rendimiento. No tardaremos mucho en descubrirlo, ya que su lanzamiento está previsto para el 12 de noviembre como una exclusiva temporal de la Epic Games Store.