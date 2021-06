El pasado mes de abril Tim Cook, CEO de Apple, nos explicó de una manera clara, concisa y bien argumentada por qué iOS es un sistema operativo que gira alrededor de la idea de «jardín vallado», es decir, es un lugar con una estética cuidada que permite al usuario hacer muchas cosas, pero que, una vez dentro, no te permite «salir» o recurrir a fuentes externas.

No es difícil de entender, y de hecho esa idea de «jardín vallado» es una excelente forma de contraponer el enfoque de iOS con el de Android, ya que este último es un auténtico «jardín abierto». Cuando elegimos el sistema operativo móvil de Apple, nuestro acceso a aplicaciones y juegos se limita a aquellos contenidos que están presentes en la App Store, ya que no podemos descargar otros contenidos de fuentes externas. Sin embargo, en el caso del sistema operativo de Google, ocurre todo lo contrario, podemos descargar contenidos de fuentes externas sin problema.

Esta diferencia es tan importante que, para muchos usuarios, ha sido determinante a la hora de elegir entre iOS y Android. Podríamos pensar, a priori, que tener la libertad de descargar aplicaciones y contenidos de fuentes externas es una importante ventaja, y lo cierto es que sí, pero hay un matiz importante que debemos tener muy en cuenta, y que está profundamente relacionado con la seguridad y con la privacidad del usuario.

Apple cree que iOS dejaría de ser seguro si permitiese las descargas de fuentes externas

Erik Neuenschwander, jefe de privacidad del usuario en Apple, ha defendido en una entrevista la importancia que tiene limitar la descarga de aplicaciones y juegos a la App Store, y ha explicado los riesgos que deberíamos estar dispuestos a afrontar si descargamos este tipo de contenidos de fuentes externas.

En su explicación, el ejecutivo de Apple comentó:

«Al descargar aplicaciones de fuentes externas, los usuarios acceden a contenidos que no han sido objeto de ningún tipo de revisión. En iOS, los usuarios saben que no pueden ser engañados, y que no acabarán en una posición oscura, con una descarga no deseada que pueda comprometer su privacidad o su seguridad […] También tendrían que hacer frente a numerosos intentos de engaño.»

Para Erik Neuenschwander, permitir las descargas de fuentes externas en iOS supondría un importante error por parte de Apple, ya que eliminaría una importante capa de seguridad, y dejaría a los usuarios expuestos a numerosos intentos de fraude, y también podría disparar los casos de infecciones por malware en dicha plataforma.

Puede que nos guste más o menos, pero la verdad es que tiene razón. En este caso, sacrificar las descargas de fuentes externas tiene una consecuencia positiva, esa mayor protección y seguridad del usuario, algo que puede ser irrelevante para los usuarios más expertos, pero importante para aquellos con menos conocimientos.

En mi caso, debo reconocer que experimenté una evolución curiosa. Cuando tenía más tiempo y podía «cacharrerar» más, disfrutaba mucho de esa libertad de Android, de hecho recuerdo que instalé y probé varios juegos y emuladores en mi Galaxy S SCL, un terminal al que pude sacarle mucho partido a pesar de sus limitaciones, aunque en más de una ocasión me llevé algún susto.

Sin embargo, con el paso del tiempo mis necesidades cambiaron, y cuando compré el Apple iPhone 4s me di cuenta de que este modelo se ajustaba perfectamente a mi situación actual. No os voy a negar que al principio eché un poco en falta esa libertad que tenía con mi Galaxy S SCL, tanto que volví a apostar por Samsung y me hice con un Galaxy S6. Fue un smartphone fantástico, uno de los mejores que he tenido, pero volver a Android me hizo darme cuenta, de forma definitiva, de que iOS se ajustaba mejor a nueva realidad, y por eso compré en 2017 un iPhone 8 Plus, un terminal que todavía utilizo.