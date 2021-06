Konami lanza la beta abierta de PES 2022 para consolas

Nadie lo esperaba, pero aquí está: PES 2022 echa a andar por sorpresa en modo de beta abierta, disponible para los usuarios de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Así, Konami pone en marcha la cuenta atrás para el lanzamiento de la nueva edición de su veterano juego de fútbol.

Pero no lo llames Pro Evolution Soccer, porque la beta abierta de PES 2022 se presenta en las tiendas virtuales de las dos grandes consolas bajo el título New Football Game Online Performance Test, aunque viniendo de donde vienen y habiéndose anunciado en la forma en la que lo ha hecho, no hay duda sobre qué estamos hablando.

«¡Konami se enorgullece de anunciar que una nueva experiencia futbolística está en camino! Para prepararnos para su lanzamiento, ejecutaremos una beta abierta antes del lanzamiento oficial del juego, como se describe a continuación», publica la compañía. «El propósito de esta prueba beta es evaluar la calidad del emparejamiento en línea y la conexión a los servidores», explican.

«Ten en cuenta que la mecánica de juego, el equilibrio, las animaciones y los gráficos están en desarrollo y se mejorarán antes del lanzamiento oficial», prosigue el anuncio de Konami. «Con todo eso fuera de la vista, nos gustaría invitarte a participar en esta beta abierta y te agradeceríamos enormemente si pudieras compartir con nosotros tus pensamientos y comentarios sobre tu experiencia».

El anuncio de Konami contiene otros datos que te interesará revisar, todos relacionados con el acceso a esta prueba beta de PES 2022, incluyendo una encuesta, la fecha límite de acceso el próximo 8 de julio u otros de carácter jugable, como la posibilidad de juego cruzado entre consolas de la misma familia, así como los equipos disponibles, Bayern Munich, FC Barcelona, Juventus y Manchester United.

¿Cuándo llegará PES 2022 a las tiendas? Todo parece indicar, y la indicación es literal porque se puede ver en las vallas publicitarias del propio juego, que sabremos más al respecto el próximo 21 de julio, así que solo hay que esperar un mes. Y como se puede esperar jugando…

Ya hay quien lo ha hecho, de hecho, y valga la redundancia y el pareado para el siguiente juego grabado…