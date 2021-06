Si todas las sorpresas fueran como esta, el mundo sería muy aburrido: Apple ha admitido que mintió y que en contra de lo que sostenía en su momento, modificaba manualmente los resultados de búsqueda de la App Store para favorecer sus aplicaciones por encima del resto.

Esta «confesión» se ha dado en el marco del juicio que enfrenta a Apple y Epic Games y que nos está dejando auténticas joyas para la posteridad acerca del «buen hacer» de la compañía de la manzana. Y es que no es necesario que Epic Games sea el bueno de la película, para que Apple sea el malo, podría decir alguien.

La acusación de que Apple priorizaba sus aplicaciones por delante de las de la competencia en los resultados de la Apple Store data de 2019, cuando tras una investigación de medios como The Wall Street Journal y The New York Times, la firma de la manzana se defendió alegando que las búsquedas en su tienda de aplicaciones estaban determinadas por «un algoritmo secreto con 42 variables diferentes», pero ecuánime.

Pues bien, una nueva conversación de correo electrónico desvelada en el juicio, prueba lo contrario. Y no solo eso: la misma Apple ha admitido, en palabras de Debankur Naskar, responsable del sistema de búsqueda de la App Store, que «estamos eliminando el impulso manual y los resultados de búsqueda deberían ser más relevantes ahora«, en referencia concreta a uno de los argumentos de la acusación.

Dicho argumento sostiene lo admitido, que Apple interfería en los resultados de búsqueda de la App Store en beneficio de sus propias aplicaciones, y como ejemplo pone el de una de las aplicaciones de la compañía, un gestor de archivos cuya funcionalidad sería pareja a la del popular Dropbox, pero que aparecía por delante de este, a pesar de ser más nuevo y mucho menos conocido.

En su defensa, Apple ha mostrado otra conversación de correo en la que participa Matt Fischer, vicepresidente de la App Store, en la que parece reprender a sus subalternos: «[¿Quién] dio luz verde para poner la aplicación Archivos encima de Dropbox en los resultados de búsqueda orgánicos? No sabía que hicimos eso, y no creo que debamos«, comenta el directivo. «En el futuro, quiero que me lleguen solicitudes similares para su revisión y aprobación«, añade.

¿Cómo lo justifican los subalternos de Fischer, Naskar incluido? Señalando que se trató de «un error». Un «error» que se mantuvo durante 11 meses, que requería de intervención manual y que Fischer no ordena erradicar, sino que se le avise antes de volver a hacer algo así. Pero hay un asunto más oscuro si cabe en toda esta pantomima.

Lo más mezquino de este caso particular, sin embargo, no es tanto que Apple priorizase su aplicación por encima de la de Dropbox (Google ha hecho lo mismo). Lo verdaderamente mezquino, como se recoge en otro mensaje en el que participa Tim Sweeney, CEO de Epic Games y principal impulsor de la ofensiva contra Apple, es que «Dropbox ni siquiera estaba visible en la primera página [de los resultados de búsqueda]».

Es decir, Apple no solo priorizaba ilegítima y con bastante probabilidad, ilegalmente (hay detalles que todavía tiene que determinar la justicia, pues no se tienen por qué aplicar los mismos criterios a las búsquedas en Internet o en un portal concreto) sus aplicaciones por encime del resto, sino que degradaba las aplicaciones que más competencia le suponían, lo que es bastante más peor.

El mismo periodista que cubre la noticia en The Verge no se cree las explicaciones que le da Apple y motivos no le faltan: si mintieron antes, ¿por qué no seguirían mintiendo ahora? Por no mencionar un detalle cuando menos curioso: la aplicación de archivos seguía siendo la primera en la categoría de almacenamiento en la nube después de haber supuestamente solucionado el error.

Ante estas últimas informaciones, Apple publicó el siguiente comunicado:

«Creamos la App Store para que sea un lugar seguro y confiable para que los clientes descubran y descarguen aplicaciones, y una gran oportunidad comercial para todos los desarrolladores. App Store Search tiene un solo objetivo: conseguir que los clientes obtengan lo que buscan. Lo hacemos de una manera justa para todos los desarrolladores y no beneficiamos nuestras aplicaciones sobre las de ningún desarrollador o competidor. Hoy en día, los desarrolladores tienen muchas opciones para distribuir sus aplicaciones y es por eso que trabajamos arduamente para que sea fácil, justo y una gran oportunidad para ellos desarrollar aplicaciones para nuestros clientes en todo el mundo.»