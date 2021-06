Ibai Llanos dará la Copa América por Twitch

El respiro que nos dio la pandemia en lo que a la paliza del fútbol se refiere se ha acabado definitivamente y los más fans estarán la mar de contentos, pues la la Liga terminó, pero ahí está ya la Eurocopa y la Copa América comienza ya mismo, con una novedad: se podrá ver en su totalidad a través del canal en Twitch de Ibai Llanos.

No tiene evidentemente la misma repercusión o interés que la Eurocopa, especialmente en esta parte del mundo, pero la Copa América es igualmente una competición veterana con muchos seguidores a lo largo del globo. En España, sin embargo, solo se podía ver en determinados canales autonómicos y de manera íntegra, por lo que esta noticia puede agradar a más de uno.

Lo más interesante de la misma, no obstante, no es que exista una alternativa para ver la Copa América gratis, sino que esa alternativa sea una plataforma como Twitch. Además, no hablamos de un tanteo como el que hizo LaLiga, sino de un cambio de plataforma con todas las de la ley y, para más inri, conducida por alguien que no es un profesional clásico del medio.

El cómo es esto posible, se entiende con la figura del popular streamer Ibai Llanos, que en colaboración con el jugador del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué y su compañía Kosmos, han conseguido los derechos para retransmitir a través del canal de Twitch del primero la Copa América en pleno.

Puede que la Copa América no compita en popularidad con la Eurocopa por estos lares, pero no es un hecho menor que se vaya a dar por donde y por quien se va a dar. Lo reconoce la propia cuenta oficial en Twitter del «torneo continental más antiguo del mundo», y tampoco es un detalle menor.

¡Alineaciones confirmadas, @IbaiLlanos! 🇦🇷🇺🇾 Que disfrutes el torneo más antiguo del continente con los mejores jugadores del mundo 🙌 #VibraElContinente pic.twitter.com/8MlXTBeQlO — Copa América (@CopaAmerica) June 18, 2021

Cuán exitosa sea la iniciativa está por verse, y nunca mejor dicho; pero el mero hecho de que vaya a suceder algo así -ya se habían dado retransmisiones similares en Estados Unidos, pero no en español y tampoco en España- es un toque de aviso -uno más- a los dinosaurios de la tele que se quejan, pero no entienden que su tiempo, poco a poco, se acaba.

Para los fans del «deporte rey» es doble dosis de balón: por el día Eurocopa, esa sí en la tele de siempre; y por las madrugadas, Copa América en Internet.