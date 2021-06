Mucho se habla de Nintendo Switch Pro estos días, cuando lo cierto es que no hay anuncio oficial que valga y todo lo que se publica sobre la posible sucesora de la generación actual está basado en rumores más o menos fundados. Por ejemplo, esas especificaciones tan bestias, que tanto cuesta creerse.

Sin embargo, de estar próximos a una actualización de la consola híbrida de la compañía nipona, sí es de esperar que Nintendo Switch Pro, de llegar a existir, mejore sus capacidades hasta un mínimo y se suba al carro de determinadas tecnologías que son tendencia y que en los años que vienen marcarán el desarrollo de los juegos más populares.

Sin ponernos a hacer cábalas acerca de los componentes que traerá -o que podría traer- Nintendo Switch Pro, básicamente porque de desconoce por completo, hay quien se ha aventurado a ofrecer un fogonazo al respecto, mostrando una simulación de cómo se verían algunos de los éxitos de Nintendo Switch en la supuesta Switch Pro.

Es el caso de ElAnalistaDeBits, un youtuber que a base de escalados mediante inteligencia artificial y otro tipo de retoques con herramientas de software y hardware, ha creado un vídeo de comparación cuando menos curioso, ya que no se «reduce» a enseñar cómo se verían los juegos en un hardware netamente superior, sino con requisitos plausibles para una futurible Nintendo Switch Pro.

Así, en pantalla partida muestra por un lado títulos bien conocidos de Nintendo Switch, como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey o Monster Hunter Rise, entre otros muchos;y por el otro esos mismos títulos con resoluciones que van de los 1440p a 2160p -aquí hasta se pasa un poco- aplicando tecnologías com DLSS.

¿El resultado? Cabe repetir que se trata de una simulación, también de un mero ejercicio de suposición, pero es interesante ver cómo salvo por una mayor definición, apenas cambia nada. En otras palabras, si Nintendo Switch Pro termina por anunciarse para ofrecer eso, no valdría mucho la pena dar el salto, salvo por la posibilidad de acceder a nuevos títulos más exigentes.