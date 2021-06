Seguimos a la espera de que se produzca la presentación de Nintendo Switch Pro, una noticia que ha dado mucho de qué hablar durante los últimos días y que, por desgracia, sigue rodeada de un importante halo de misterio.

La gran N todavía no ha dicho nada sobre esta consola, aunque el CEO de Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha dicho abiertamente, y en varias ocasiones, que siempre están trabajando en nuevo hardware para crear nuevas experiencias, lo que significa que podrían llevar varios años embarcados en este proyecto, pero esto no quiere decir que su presentación vaya a ser inminente. Varias fuentes apuntaban a 2022 como fecha de presentación de Nintendo Switch Pro, pero las más recientes señalaron directamente al E3 2021, una predicción que, salvo milagro de última hora, no parece que se vaya a cumplir.

No hay duda de que la fecha de presentación sigue siendo uno de los grandes misterios que rodean a Nintendo Switch Pro, pero no es el único, y tampoco es el más importante. En este sentido, creo que su configuración de hardware es un tema más interesante, y mucho más relevante, ya que será el factor clave que determinará su potencia y su posición frente a Xbox Series X-Series S, y frente a PS5.

Soy consciente de que, si Nintendo repite el planteamiento de consola híbrida del modelo original, no podremos comparar de forma directa a Nintendo Switch Pro con la nueva generación de Sony y Microsoft, pero al final acabarán siendo rivales al jugar dentro del mismo mercado, el de las videoconsolas, y el usuario decidirá qué consola comprar en función del valor global que cada una de ellas sea capaz de ofrecerle.

Eso apunta una reciente filtración, que nos ha permitido ver, a nivel de silicio, la configuración del SoC NVIDIA Tegra Orin, un chip de alto rendimiento que está configurado con un procesador de 12 núcleos ARM Cortex-A78AE, y acompañado de una GPU integrada basada en Ampere que tendría 2.048 shaders, los mismos que una GeForce RTX 3050 Mobile.

Con esta información tenemos datos suficientes para extrapolar el resto de las especificaciones de esa GPU: 64 unidades de texturizado, 40 unidades de rasterizado, 16 núcleos RT (trazado de rayos) y 64 núcleos tensor (DLSS 2.1). Esta configuración sería más que suficiente para jugar con garantías en 1080p a títulos de última generación, y gracias al DLSS 2.1 podría ejecutar juegos en 4K partiendo de dicha resolución, es decir, renderizando solo un 50% de los píxeles de la resolución objetivo.

Si Nintendo acompaña ese SoC con un bus de 256 bits y memoria LPDDR5, el ancho de banda total sería de unos 200 GB/s, más que suficiente para evitar que se produzca un importante cuello de botella. La cantidad de memoria LPDDR5 que podría montar Nintendo Switch Pro se desconoce, pero si se confirma todo lo que hemos dicho hasta ahora, dicha consola podría acabar en un nivel muy cercano, o incluso superior, al de Xbox Series S en lo que a rendimiento bruto se refiere.

Es importante recordar que también cabe la posibilidad de que Nintendo Switch Pro utilice una versión modificada de ese SoC Tegra Orin NVIDIA, de hecho esa es la teoría que sostiene la fuente de la filtración, que hace referencia a la versión T239 (el original se identifica como T234). En este caso, se trataría de un chip recortado, con un menor número de shaders (podría rondar los 1.536 shaders, pero no es definitivo), lo que significa que sería menos potente a nivel de GPU, pero también tendría un consumo más contenido, generaría menos calor y mantendría todas las tecnologías clave, incluyendo el DLSS.

This is a preliminary picture of T234 in Wikipedia. Very clear.

So why do we always guess?

Nintendo will use a customized one, T239. pic.twitter.com/Qp5Im5udlQ

— kopite7kimi (@kopite7kimi) June 11, 2021