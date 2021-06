Cuando Cyberpunk 2077 llegó al mercado, generó una fuerte polémica. Los que nos leéis habitualmente ya estáis al corriente de la historia, este título generó mucha expectación, y CD Projekt RED cometió el error de lanzar unas promesas relacionadas con la versión para PS4 y Xbox One que, al final, resultaron imposibles de cumplir.

Ya lo dije en su momento, y lo repito, Cyberpunk 2077 llegó a las consolas de la anterior generación en un estado tan lamentable que, directamente, habría sido mejor cancelar esa versión. Los problemas fueron tan marcados, y tan variados, que era prácticamente imposible disfrutarlo.

Entre los problemas más importantes que presentaba Cyberpunk 2077 a nivel técnico podemos destacar, por ejemplo, el «popping» (retraso en la carga de elementos gráficos), los parones y el bajo nivel de rendimiento en muchas zonas, que hacía que se produjeran caídas por debajo de los 20 fotogramas por segundo.

CD Projekt RED supo reconocer su culpa, y prometió que iba a mejorar la situación lanzando varios parches, una promesa que al final han cumplido, ¿pero ha sido suficiente para dejar el juego en un estado realmente aceptable? Según Adam Kicinski, CEO del estudio polaco, sí.

Con todos los parches que han lanzado, el ejecutivo cree que Cyberpunk 2077 ya ofrece un rendimiento «satisfactorio», una descripción que equivale a decir que el juego ya rinde bien. Sí, no de forma aceptable, sino más que eso, ¿pero es cierto? La verdad es que no, al menos en PS4 y Xbox One.

Cyberpunk 2077 sigue teniendo problemas de rendimiento importantes

El CEO de CD Projekt RED puede dar su versión de la historia, pero cuando los hechos muestran otra cosa, la verdad se cuenta sola. Podemos tomar como referencia el último análisis en vídeo que han publicado en Digital Foundry, donde se confirma que el parche 1.23 ha terminado de pulir algunas cosas, pero que la versión de PS4 sigue teniendo problemas de rendimiento, un «popping» tan marcado que hace que aparezcan elementos gráficos de la nada, parones y caídas de FPS.

Mención especial merece también el problema de renderizado y carga de texturas de ciertos elementos gráficos, como los NPCs, que todavía no ha desaparecido. Por otro lado, debemos tener en cuenta también que tanto Xbox One como PS4 utilizan resolución dinámica, y que esta llega a caer a niveles muy bajos, lo que produce una pérdida de nitidez muy marcada que, unida a la baja calidad gráfica que pueden manejar ambas consolas, genera un aspecto bastante deslucido.

Siendo justos, hay que reconocer que el rendimiento de Cyberpunk 2077 ha mejorado, y que desde luego CD Projekt no se ha quedado de brazos cruzados. El estudio polaco introdujo mejoras con los sucesivos parches, pero no son suficientes para calificar el rendimiento de satisfactorio, más bien de «aceptable», y entre comillas, porque como hemos dicho siguen existiendo problemas graves y caídas muy marcadas de FPS en ciertas zonas.

En PC, Cyberpunk 2077 tampoco llegó bien optimizado, pero la experiencia que ofrecía era, desde el principio, muy superior a la que vimos en consolas, tal y como os contamos en su momento en este análisis técnico. Será interesante ver qué camino sigue a partir de ahora CD Projekt RED con el desarrollo de los próximos parches para Cyberpunk 2077, ¿intentarán mejorar un poco más el rendimiento o dejarán las cosas como están? Yo me inclino a la segunda opción, pero quién sabe, igual nos dan una sorpresa.