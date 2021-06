Tras el WWDC 2021 celebrado ayer y todas las novedades que nos dejó el evento de Apple, incluyendo las nuevas versiones de iOS, iPadOS, macOS o watchOS… los de Cupertino tenían más anuncios guardados bajo la manga, que afortunadamente ni terminan en os, ni son exclusivos de los clientes a los que ritualmente sangran con sus dispositivos. Hablamos, por supuesto, de Apple TV+.

Y como cada vez que hablamos de Apple TV+, hay que comenzar señalando lo obvio: que muy fan de la manzana hay que ser para pagar la suscripción a un servicio que es un erial para el común de los suscriptores de Netflix, HBO o Amazon Prime Videp, no digamos ya para los valientes que se apuntasen el día de su estreno y hayan permanecido ahí desde el principio, sobreviviendo a base de contenidos lanzados en cuentagotas.

Por otro lado, la calidad media de esos contenidos lanzados con cuentagotas es muy superior a lo que produce Netflix, por ejemplo, cuya estrategia se reduce a que el usuario encuentre algo que merezca la pena ver entre toneladas de relleno. Esto hay que reconocérselo a Apple TV+, aun cuando han tenido sus pinchazos e incluso han tenido que sacar la billetera para poder ofrecer aunque sea una película del montón con la que recordar que están ahí.

¿Contenidos de calidad que puedes ver en Apple TV+? La mayoría, a decir verdad: The Morning Show, Para toda la humanidad, Ted Lasso, Servant, Mythic Quest… No parece mucha cosa, contando con que el catálogo del servicio de vídeo bajo demanda se compone ya de más de sesenta títulos, pero quitando algunos bodrios aislados, el contenido de corte buenista generado para quedar bien frente a la galería, contenidos infantiles, documentales, etc., no va mal de momento la marcha.

A destacar el resurgir forzado de franquicias como Cuentos asombrosos, Fraguel Rock o Snoopy, cuya tracción se desconoce, pero cuyo impacto de puertas hacia afuera ha sido nulo. Tropezones como La costa de los mosquitos o See, por poner un par de ejemplos de producciones originales que prometían, es lo habitual en este tipo de aventuras: hay cosas que salen bien y otras que no lo hacen.

Apple TV+ se estrenó en todo el mundo el primero de noviembre de 2019, va para dos años ya, y cuesta creer que el invento le esté resultando rentable a la compañía, viendo el nivel regular de todo lo que producen. Pero si cantidad no puede con calidad, calidad sin un mínimo de cantidad tampoco es viable y en esas están los de Cupertino, intentando animar un catálogo que necesita urgentemente de novedades para al menos que alguien recuerde su existencia.

Así, el último anuncio de Apple no acaba en os, sino en TV+, e incluye en un fogonazo todos los lanzamientos que Apple TV+ tiene preparados para ir publicando a lo largo de lo que queda de 2021. Ahí están las nuevas temporadas de sus series estrella, como las mencionadas The Morning Show y Ted Lasso; o See, que a pesar de ser bastante mala cuenta con el apoyo de la compañía para su continuación…

… Y también hay estrenos puros, duros y tan esperados como el de la serie de Fundación, basada en las novelas de Isaac Asimov y el mayor reto al que se va a enfrentar Apple TV+, porque llevarlo a la pequeña pantalla suena a todo o nada, a éxito o fracaso y… ya veremos; u otros que ocuparán su lugar en la particular parrilla en la plataforma, como Invasion, The Shrink Next Door, Schmigadoon! o Mr. Corman.

Estaremos atentos a todo lo que se cuece y se sirve en Apple TV+, y como cada sábado tendréis todos sus estrenos en nuestro Novedades VOD. Mientras tanto, podéis ir abriendo el apetito con el siguiente avance en vídeo.