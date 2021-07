Microsoft Flight Simulator rebajará sus requisitos para PC

Pronto se cumplirá un año del lanzamiento de Microsoft Flight Simulator, con el que Microsoft recuperaba una de sus franquicias más históricas, exitosas y queridas por sus aficionados, muchos de los cuales esperaron a las doce de la noche para, con el cambio de día, iniciar la descarga del mismo inmediatamente. A consecuencia de ello, los servidores se saturaron, lo que sumado al enorme tamaño de la descarga (algo menos de 100 gigas) provocó que bastantes personas no se fueran a dormir hasta las cuatro o las cinco de la mañana.

Y por si te lo estás preguntando, sí, yo fui una de esas personas, y sé que no fui el único porque la espera se me hizo más amena al estar charlando con amigos que estaban en las mismas. Ese día dormí bastante poco, pero solo los cinco primeros minutos con el nuevo Microsoft Flight Simulator hicieron que la espera, y las pocas horas de sueño, merecieran la pena.

Desde entonces, Microsoft Flight Simulator le ha dado muy buenas noticias a Microsoft. Ya desde su lanzamiento, las críticas fueron extraordinarias, y entre otras cosas sirvió para que muchos usuarios se animaran a probar Xbox Game Pass, rompiendo todos los récords de esta plataforma. Millones de usuarios, modo de realidad virtual, varias actualizaciones, algunas de ellas con nuevo contenido… sin duda Asobo, la desarrolladora, está haciendo un trabajo encomiable.

Esto no significa, claro, que Microsoft Flight Simulator sea perfecto, desde fallos en la topografía hasta un sistema de push-back bastante mejorable (si sabes de qué hablo y piensas lo mismo, te recomiendo que pruebes este complemento, que conocí gracias a Pilot_Spain), por no mencionar vehículos que atraviesan otros vehículos, todavía queda bastante margen para mejorar. No obstante, y pese a todo el trabajo que queda por delante, indudablemente es un juegazo.

Una de las críticas más extendidas sobre Microsoft Flight Simulator es que es terriblemente exigente en lo referido a recursos del sistema. Esto, ojo, no es algo necesariamente malo, ya en su momento hablamos sobre la necesidad de títulos muy exigentes, no solo para aprovechar al máximo el potencial del hardware actual, sino también para empujar la evolución de lo que está por venir. Los juegos exigentes, como Microsoft Flight Simulator empujan a los fabricantes de hardware a mejorarse constantemente.

No obstante, aunque esto es algo positivo de manera general, a título individual supone un problema para usuarios que no pueden o quieren actualizar sus ordenadores ahora mismo, pero que ven como los altos requisitos de Microsoft Flight Simulator hacen que en un momento dado no sepan si lo que va a despegar es su avión o su CPU. Me ha pasado estar jugándolo en un portátil gaming, mientras hablaba con amigos a través de Discord, y el sonido de los ventiladores ha hecho que se preocuparan por mí… y por el PC.

En Redmond, evidentemente, son conscientes de ello, y parece que la próxima actualización de Microsoft Flight Simulator va a suponer una gran noticia para esos usuarios. Y es que, según podemos ver en este vídeo, parece que las mejoras en su rendimiento van a ser más que considerables.

En el vídeo podemos ver a Sebastian Wloch, CEO de Asobo, mostrando cómo un Intel Core i7-9700K de la mano de una NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER pueden mover Microsoft Flight Simulator tras la instalación de su quinta actualización. Y el resultado, incluso en modo ultra, es espectacular, con tasas de frames duplicadas con respecto al rendimiento antes de la actualización, incluso en zonas con mapas terriblemente complejos.

Cabe entender, claro, que esta mejora de rendimiento se traducirá en que sistemas que hasta ahora se quedaban muy justos para moverlo, a partir de la actualización sí que podrían ser suficiente para jugar a Microsoft Flight Simulator en unas condiciones aceptables. Esto, a su vez, permitiría ampliar la base de usuarios del juego, lo que redundaría en más mejoras, dibujando así un círculo virtuoso.