Qualcomm ha construido gran parte de su éxito gracias a la arquitectura ARM, que ha empleado para diseñar algunos de los chips más exitosos de la historia de los smartphones. Obviamente no es el único fabricante de SoC para smartphones y tablets, pero sí que ha logrado convertirse en el más reconocido y asociado a los topes de gama de muchos fabricantes. Y es comprensible, pues integrados como su Snapdragon 888 son un ejemplo de buen hacer.

Es sabido, no obstante, que hace tiempo que Qualcomm no se conforma con su posición en el mercado de smartphones y tablets, y que pretende dar el salto al mundo del PC. Allá en 2019 la compañía presentó su Snapdragon 7c, que este 2021 ha encontrado su continuación en el Snapdragon 7c Gen 2, confirmando que sus miras apuntaban a un espacio dominado hasta ahora por Intel y AMD, y más recientemente también por Apple, con su plataforma Apple Silicon.

Y precisamente el salto de Apple a ARM puede tener mucho que ver en los últimos pasos de Qualcomm en este sentido, puesto que los de Cupertino han terminado de confirmar algo que Microsoft ya empezó a dibujar con su Surface Pro X: que ARM tiene mucho que decir en el mundo del PC, ahora que el desarrollo de esta arquitectura ha evolucionado lo necesario como para ofrecer el rendimiento que exigen los ordenadores, ya sean portátiles o de sobremesa, como los nuevos iMac.

Era evidente, pues, que Qualcomm no se quedaría en estas primeras aproximaciones, y según publica la Agencia Reuters, ya están trabajando en un chip que sea capaz de competir con el M1 de Apple, con el segmento de los portátiles con conectividad en el punto de mira. Y la referencia al M1 no es nuestra, sino del nuevo CEO de Qualcomm, Cristiano Amon, que plantea 2022 como horizonte temporal para la entrada de su compañía en este mercado con sus nuevos chips.

La gran sorpresa viene por el hecho de qué tecnología va a emplear Qualcomm para dar este salto. Quizá no lo recuerdes, pero en enero de este mismo año la compañía adquirió Nuvia, una startup dedicada al diseño de chips para servidores. Esto, claro, nos hizo pensar que los planes de Qualcomm pasaban por abordar este mercado, pero sorprendentemente parece que los planes de la compañía, al menos de momento, no pasan por ese mercado, sino por el de consumo, empleando para ello la tecnología producida por Nuvia.

No sabemos, de momento, nada más. No hay fechas, no hay especificaciones, ni siquiera hay una aproximación a la tecnología en la que está trabajando Qualcomm, más allá de que evidentemente se basará en ARM. Y aún así, el anuncio ya resulta lo suficientemente prometedor como para que se hayan generado muchas expectativas al respecto, a la espera de que la compañía decida ir facilitando más información al respecto. No obstante, lo más probable es que todavía tengamos que esperar unos meses para tener algún dato más concreto, y empezar a saber cómo se perfila este esperado movimiento de Qualcomm, así como las respuestas de Intel y AMD al mismo.