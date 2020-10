Microsoft ha anunciado la disponibilidad en España de los últimos dispositivos incorporados a su oferta de hardware de marca propia Surface. Una familia cada vez más completa e interesante que se ha convertido por derecho propio en una línea de referencia en la tecnología mundial.

Las novedades de Microsoft incluyen el portátil económico, Surface Laptop Go, la actualización del 2 en 1, Surface Pro X (2020), y como guinda los auriculares inalámbricos, Surface Earbuds. Como es norma de la serie, destacan por la calidad de construcción y la mayor integración de hardware y software que se puede encontrar en equipos Windows.

Surface Laptop Go

Rumoreado durante todo el verano y desarrollado bajo el nombre en clave «Sparti», Microsoft presentó el mes pasado una variante del portátil Surface Laptop 3 para cubrir el hueco de prestaciones y precio entre el tablet Surface Go 2 y el 2 en 1 Surface Pro 7.

Surface Laptop Go llega a España en un momento ideal cuando la venta de portátiles marca picos de los últimos años. Un portátil en formato clásico, ligero y delgado con peso contenido en 1,1 kg, pantalla multitáctil de 12,5 pulgadas y prestaciones reducidas frente a su hermano mayor para ofrecer un precio singularmente más económico.

Todas las variantes de este Surface Laptop Go usan un procesador Intel Core i5-1035G1 de décima generación con gráfica integrada Intel HD, mientras que la configuración básica (destinada a presupuestos limitados y segmento educativo) ofrece 4 Gbytes de memoria RAM y 64 Gbytes de almacenamiento flash para almacenamiento interno, ampliables en varias configuraciones de hardware.

La compañía también ahorra costes eliminando la cámara IR para Windows Hello, reemplazada por un sensor de huellas dactilares montado en el botón de encendido para autenticación biométrica. Incluye Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0, puertos USB Tipo C y Tipo A, y no escatima en otros apartados como la calidad de construcción y acabados manteniendo el chasis de magnesio utilizado en toda la línea Surface.

El portátil ofrece una autonomía de 13 horas y preinstala Windows 10 Home en modo S, aunque se puede activar la versión estándar de manera gratuita.

Especificaciones del Microsoft Surface Laptop Go Precio Desde 629 euros Pantalla 12,45 pulgadas de tipo táctil, con resolución de 1536 x 1024 píxeles en formato 3:2 (PixelSense). Puertos Un conector USB Type-C, un USB Type-A, jack para auriculares, Surface Connect Conectividad Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0. Otros Lector de huellas dactilares, cámara frontal HD. Procesador Intel Core i5-1035G1 (Ice Lake) con cuatro núcleos y ocho hilos a 1 GHz-3,6 GHz. GPU Intel UHD Graphics G1 con 32 unidades de ejecución. Sonido Altavoces Omnisonic compatibles con Dolby Audio Premium. Almacenamiento 64 GB (eMMC 5.1) o SSD de 128 GB-256 GB. RAM 4 GB-8 GB de LPDDR4X. Dimensiones 278,18 x 205,67 x 15,69 mm. Peso 1,11 kilogramos Autonomía Hasta 13 horas por carga. Sistema operativo Windows 10 Home S.

Surface Pro X (2020)

La renovación del 2 en 1 del mismo nombre estrenado en 2019, conserva su formato 2 en 1 y su calidad de construcción y acabados, mejorando en ligereza, pantalla y potencia de un SoC singular creado por Qualcomm bajo arquitectura ARM.

La pantalla es una multitáctil de alta resolución con diagonal de 13 pulgadas y soporte para lápices ópticos. Su SoC es un Qualcomm SQ 2 con CPU de ocho núcleos y frecuencia máxima de 3 GHz, junto a una GPU Adreno 690. Su capacidad de memoria se eleva a 16 Gbytes, mientras que el almacenamiento interno se cubre con unidades de estado sólido PCIe de hasta 512 GB.

A destacar el soporte nativo para redes de banda ancha móvil 4G, sus puertos USB 3.2, Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.0, sus opciones de seguridad con Bitlocker y el chip hardware TPM o la doble cámara trasera y frontal con IR que permite autenticaciones seguras de manera biométrica con Windows Hello.

Extremadamente delgado y ligero, consigue hasta 15 horas de autonomía gracias a la arquitectura ARM y el bajo consumo del conjunto. Estrena nuevos colores para el teclado Signature Keyboard destinado a aumentar su productividad y permitir tareas de escritorio, con funciones como la carga inalámbrica para el stylus Surface Slim Pen, ideal para sacarle todo el provecho a la pantalla multitáctil.

Su sistema operativo es la variante Windows 10 ARM y la verdad es que se trata de uno de los equipos más completos que se pueden encontrar para los que apuesten por esta arquitectura.

Especificaciones del Surface Pro X 2020 Precio Desde 1.699 euros Pantalla 13 pulgadas de tipo táctil, con resolución de 2.880 x 1.920 puntos, relación de aspecto 3:2 (PixelSense). Puertos Dos USB Type-C 3.2 Gen2, un Surface Connect, un puerto para conexión del teclado y ranura para nano SIM. Conectividad WiFi 5, Bluetooth 5.0 y 4G LTE (módem Snapdragon X24). Otros Cámara frontal de 5 MP, trasera de 10 MP,Chip TPM, BitLocker, lápiz óptico con 4.096 niveles de presión, acelerómetro, giroscopio, magnetómetro y sensor de luz ambiental. SoC Surface SQ 2 con CPU de ocho núcleos. GPU Adreno 690. Sonido Altavoces de 2 vatios compatibles con Dolby Audio. Almacenamiento SSD de 128 GB-256 GB-512 GB. RAM 8 GB-16 GB de LPDDR4X. Dimensiones 287 x 208 x 7,3 mm. Peso 0,774 kilogramos. Autonomía Hasta 15 horas por carga. Sistema operativo Windows 10 Home ARM.

Versiones y precio Surface Laptop Go y Surface Pro X (2020)

Surface Laptop Go ya está disponible en España en acabado de color platino y en tres configuraciones de hardware:

Intel Core i5, 4 GB de RAM y 64 GB eMMC por 629 euros .

. Intel Core i5, 8 GB de RAM y 128 GB SSD por 799 euros .

. Intel Core i5, 8 GB de RAM y 256 GB SSD por 999 euros.

Puede adquirirse en minoristas especializados y también en la Microsoft Store, donde la compañía ofrece ventajas en envíos y devoluciones; ahorro de hasta 500 euros entregando un portátil antiguo clasificado en la promoción; compra de packs «Esenciales» para ahorrar en accesorios o suscripción a la suite Microsoft 365 y precios especiales para estudiantes, padres y profesores que reúnan los requisitos.

Surface Pro X (2020) ya está disponible en España en acabado de color platino o negro y en dos configuraciones de hardware:

SoC Microsoft SQ 2, 16 GB de RAM y SSD de 256 GB: 1.699 euros

SoC Microsoft SQ 2, 16 GB de RAM y SSD de 256 GB: 2.049 euros

Puede adquirirse en minoristas especializados y también en la Microsoft Store, donde la compañía ofrece ventajas en envíos y devoluciones; ahorro de hasta 500 euros entregando un portátil antiguo clasificado en la promoción; compra de packs «Esenciales» para ahorrar en teclado y lápiz óptico o en la suscripción a la suite Microsoft 365, y precios especiales para estudiantes, padres y profesores que reúnan los requisitos.

Microsoft también ofrece ambos equipos en versiones específicas para empresas, prometiendo elevar productividad, seguridad, gestión y despliegue de los nuevos Surface.