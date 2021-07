Minecraft 1.18: por fin tenemos una snapshot

Aunque todavía tendremos que esperar unos meses hasta la llegada de Minecraft 1.18, tras la publicación de la primera revisión menor de la versión 1.17, la 1.17.1 que tan solo corrige algunos errores, Mojang ha vuelto a pisar el acelerador en lo referido a la segunda parte de la actualización de cuevas y montañas que, con tantas ganas, estamos esperando desde la Minecraft Live de octubre del año pasado, y que como ya te comentamos en mayo, finalmente se ha dividido en dos partes.

La primera parte de la misma es la versión más actual, la 1.17, que recibe el sobrenombre de Caves & Cliff Update Part 1 y la segunda es, como ya te contamos en mayo, Minecraft 1.18 aves & Cliff Update Part 2, que salvo cambios no previstos verá la luz alrededor de la Navidad de este año. Y aunque la versión 1.17 ha traído algunas novedades, sin duda la parte más esperada de esta nueva actualización es la que llegará con Minecraft 1.18, razón por la que los usuarios tienen, desde hace tiempo, tanta ganas de probarla.

Hasta el anuncio de mayo, era posible comprobar los avances en el desarrollo de las cuevas y las minas en las snapshots de Minecraft 1.17, pero a partir de ese punto empezó a ser necesario descargar un datapack adicional, a emplear en las mismas, para poder comprobar los avances. Y ahí pudimos ver, a medida que se acercaba el lanzamiento de la 1.17, un importante descenso en lo referido a las novedades vinculadas a Minecraft 1.18. Después llegaron las versiones de prueba de la 1.17-1 y, cuando parecía que nos íbamos a sumir en lo más profundo del verano y que tendríamos que esperar a septiembre para ver novedades, Mojang nos ha dado una sorpresa.

El nombre de la misma es snapshot experimental, lo que ya nos pone claramente sobre la pista de que hablamos de un avance que todavía está por pulir. Tanto es así que ni siquiera se puede instalar de la manera habitual, es decir, como te explicamos aquí, en su lugar hay que seguir las indicaciones que ha dado Mojang en la entrada de su blog dedicada a esta primera versión de prueba de Minecraft 1.18. La buena noticia es que, al probarla nos encontramos con muchas, y muy esperadas, novedades.

Lo más destacable de esta primera snapshot de Minecraft 1.18 es que recupera los nuevos márgenes del mundo, es decir, ahora la base del mismo ya no se sitúa en la capa 0, sino en la -64, mientras que la altura máxima de construcción pasa a ser la capa 319, frente a la 256 que es la vigente en la actualidad. Un reajuste relacionado, obviamente, con las nuevas cuevas, de mayor tamaño y más profundas, y las montañas, más altas y con varios biomas propios. Así pues, el espacio jugable pasa a ser el comprendido entre las capas -64 y 319.

En cuanto a las cuevas, esta primera snapshot de Minecraft 1.18 nos devuelve algo largamente esperado: las cuevas enormes, pero también el nuevo generador de las mismas, con el que recuperamos los tres tipos de los que ya hablamos anteriormente: cuevas queso, cuevas espagueti y cuevas fideo. Además, se han reajustado los niveles de los acuíferos subterráneos, generando de este modo multitud de cuevas inundadas que serán todo un desafío a explorar.

También recuperamos los nuevos biomas subterráneos, las cuevas exuberantes y las cuevas de dripstone, con las primeras señaladas en la superficie gracias a la azaleas. Recuerda, si ves una azalea, ya sabes, unas cuantas capas más abajo podrás explorar este bioma. Y es un bioma que, además, gana importancia, pues parece que será el único en el que se generarán los ajolotes, que seguramente querrás llevar contigo a otros lugares, como para enfrentarte a los guardianes o a los ahogados.

Por su parte también hay novedades en las montañas, nada menos que cinco nuevos biomas:

Colina o pradera : bastante semejante a biomas que ya conocemos, con flores y bayas.

: bastante semejante a biomas que ya conocemos, con flores y bayas. Bosque montañoso : esto ya empieza a parecer más una montaña. Aquí además de nieve, podremos encontrar la nieve en polvo que debutó en Minecraft 1.17 y algunas formas de vida.

: esto ya empieza a parecer más una montaña. Aquí además de nieve, podremos encontrar la nieve en polvo que debutó en Minecraft 1.17 y algunas formas de vida. Laderas nevadas : especial atención a este bioma, puesto que salvo que se produzcan cambios, es el único de Minecraft 1.18 en el que encontraremos las cabras que debutaron en la 1.17.

: especial atención a este bioma, puesto que salvo que se produzcan cambios, es el único de Minecraft 1.18 en el que encontraremos las cabras que debutaron en la 1.17. Picos elevados : como su propio nombre indica, lo encontraremos en las cimas de las montañas que se encuentran rodeadas de biomas templados y cálidos.

: como su propio nombre indica, lo encontraremos en las cimas de las montañas que se encuentran rodeadas de biomas templados y cálidos. Picos nevados: esta es la variante del bioma anterior, pero cuando la montaña se encuentra rodeada de biomas fríos.

Y al hilo de los nuevos biomas de Minecraft 1.18 hay un aspecto muy, muy importante, y es que finalmente debutan los biomas en 3D. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora ya será posible que distintas capas de un mismo chunk alberguen diferentes biomas. Este era un cambio imprescindible para poder desarrollar los biomas subterráneos, y parece que los desarrolladores de Mojang ya han podido implementar este cambio, que sin duda no debe haber resultado sencillo.

También vuelve a cambiar, como ya te adelantamos a principios de año, la distribución de los minerales. Ésta es la que encontramos en la snapshot experimental de Minecraft 1.18, si bien es importante tener en cuenta que no es necesariamente la definitiva:

Y me he dejado para el final un cambio más, que además ha supuesto una importante sorpresa para la comunidad. Y es que si hasta ahora los mobs hostiles se generaban en espacios con una iluminación igual o inferior a siete, a partir de ahora solo lo harán cuando haya absoluta oscuridad. Esto facilitará la exploración de cuevas, pero podría complicar la construcción de algunas granjas de mobs. Eso sí, no afecta a aquella criaturas que tradicionalmente no se ven afectadas por la luz, como los slimes en sus chunks predefinidos.

Como puedes comprobar, la primera snapshot de Minecraft 1.18 viene fuerte, con un montón de novedades. Y, aunque el esperado y temido Warden sigue sin dejarse ver, y los desarrolladores de Mojang todavía tienen que resolver algunos problemas técnicos de diversos frentes (parte de ellos relacionados con la compatibilidad con mundos de versiones anteriores), ya podemos empezar a paladear de verdad el Minecraft que verá la luz la próxima Navidad.