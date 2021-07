Netflix ha publicado el primer avance de The Witcher: La pesadilla del lobo, la nueva obra basada en el mundo creado por Andrzej Sapkowski, explotado por CD Projekt en su popular franquicia de juegos de rol, aventuras y acción. Se trata de un precuela de la serie protagonizada por Henry Cavil en torno a la que gira todo.

Y es que en Netflix están decididos a hacer de The Witcher su juego de tronos, aunque de momento no les haya salido bien la jugada, habida cuenta de la regular primera temporada de la ficción fantástica. A la espera de que la cosa mejore en la segunda, cuyo estreno se espera para finales de este año, The Witcher: La pesadilla del lobo viene a servir de recordatorio y aperitivo.

No es, en todo caso, una sorpresa: a principio del año pasado, cuando apenas habían pasado un par de semanas desde el estreno de la primera temporada de la serie de The Witcher en Netflix, a la postre la más vista de la plataforma hasta la fecha, la gran N del VOD anunciaba una película con la que expandir el particular universo de Sapkowski. Lo más curioso, sin embargo, es que iba a ser una película de anime.

«La película de anime The Witcher: Nightmare of the Wolf, nos llevará de vuelta a una nueva amenaza que enfrenta el Continente», anunciaba entonces Netflix, sin más datos, salvo que Studio Mir, conocido por series como The Legend of Korra o Voltron: Legendary Defender, sería el responsable de llevar adelante el proyecto.

Pues bien, habemus The Witcher: Nightmare of the Wolf, en castellano The Witcher: La pesadilla del lobo, una película de anime al frente de la cual no estará Geralt de Rivia, sino su mentor, Vesemir, un personaje que aún no ha aparecido en la serie principal, pero que lo hará en su segunda temporada. Mientras tanto, The Witcher: La pesadilla del lobo* nos hará partícipes de sus aventuras de juventud.

Si te interesa, The Witcher: La pesadilla del lobo se estrenará el próximo 23 de agosto… en Netflix, claro.