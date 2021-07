Así se hizo el menú de inicio de Windows 11

Si hay algo que ha llamado la atención acerca de Wndows 11, es el nuevo diseño que presenta el escritorio, incluyendo sobre todas las cosas los elementos centrados en el panel y más especialmente si cabe, el nuevo menú de inicio del sistema. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo llegaron los diseñadores de Microsoft a la conclusión de que debía de ser así y no de otra manera?

La propia compañía lo explicó en un escueto vídeo publicado hace varias semanas, pero que merece la pena rescatar para la ocasión, tal y como han hecho en Windows Latest. Por supuesto, no es la primera vez que hablamos del tema y probablemente no sea la última, por todo lo que implica un cambio tan notable en el diseño del escritorio de un sistema como Windows.

Hace más de un mes, antes incluso de que Microsoft anunciase Windows 11 como tal, cuando todo eran todavía rumores, publiqué un artículo en MuyLinux en el que recogía conversaciones en redes sociales sobre si Windows 11 copia a Linux. Es un tema que tiene sus ciclos y con la nueva versón del sistema operativo de Microsoft a la vuelta de la esquina, era de cajón que iba a volver a pasar.

No, Windows 11 no copia a Linux… porque a día de hoy, en mayor o menor medida, todos copian de todos. De hecho, a principios de este año publicaba aquí en MC un artículo sugiriendo que si el nuevo Windows copiaba a alguien, era a Chrome OS, el sistema de Google que gobierna los portátiles Chromebook. Claro que ese «nuevo Windows» no era Windows 11, sino Windows 10X.

Sin embargo, basta con un vistazo fugaz a las capturas que se compartían entonces para ver de dónde viene la inspiración para Windows 11: de Windows 10X… o sea, de Chrome OS… o sea, de macOS… o sea…

El panel con los elementos centrados -aunque podrá configurarse parta alinearlos a la izquierda, donde han estado situados tradicionalmente- no tiene pérdida: es Chrome OS; pero el situar esos elementos en el medio tampoco: es macOS, con la excepción de no atreverse a poner un dock y dejar un panel que en el extremo izquierdo está vacío. Este detalle en concreto, el de dónde situar el menú de inicio, si en el centro junto al resto de iconos o a la izquierda, como está en Chrome OS, fue una de las discusiones de diseño del equipo de Windows 11.

Personalmente lo veo como una chapuza, porque están desperdiciando espacio práctica y estéticamente. Pero así ha sido. ¿Y en lo que respecta al menú de inicio en sí? ¿Por qué hacerlo así, y no de otra forma? Eso es lo que explican los responsables de su diseño en el siguiente vídeo (activa los subtítulos para no perderte ningún comentario).

¿Estás de acuerdo con lo que dicen? ¿Te gusta el nuevo menú de inicio de Windows 11? Personalmente, me vuelvo a manifestar, me es indiferente: es bonito, pero no sé cuán práctico resultará en el uso diario. Lo que no entiendo del todo es lo e incluir un botón para la búsqueda en el panel, cuando el menú ya tiene esa función. Pero sin duda es un avance en comparación al menú con los ‘baldosines’ heredado de Windows 8. ¿Qué opinas?