Primer avance de la segunda temporada de ‘The Witcher’

¿Hay ganas de ver la segunda temporada de The Witcher? Apuesto a que sí. Aunque la primera fue bastante decepcionante, nadie puede negarle el potencial a la franquicia creada por Andrzej Sapkowski y explotada por CD Projekt para disfrute de los roleros de medio mundo.

Conste que de lo que la primera temporada de la serie fuese decepcionante, no es solo mi opinión: en Metacritic, la nota media de la crítica es del 53%, la del público del 73%; en Rotten Tomatoes, del 67% para la crítica y del 91% para el público… Está claro que me alineo con la crítica en esta ocasión. Sin embargo, tengo la esperanza de que la segunda temporada de The Witcher remonte el vuelo.

Tengo esa esperanza porque, como digo, potencial hay de sobra: el universo imaginado por Sapkowski e ilustrado por CD Projekt es muy interesante, las tramas de las novelas no están nada mal y la impresión plasmada por los juegos es mejor si cabe; Henry Cavil es toda una superestrella en la cresta de la ola y el personaje le sienta como anillo al dedo… Si con todo eso -y despúes de los errores cometidos- no son capaces de sacar una buena segunda temporada de The Witcher…

Hablando de la segunda temporada de The Witcher, es noticia porque por fin ha mostrado Netflix un primer adelanto, tras meses y meses de goteo de informaciones con destalles de la producción, cuyo rodaje se completó hace apenas una par de meses.

Lost in the woods no more. Meet Ciri in #TheWitcher Season 2. #GeekedWeek pic.twitter.com/zIweEHxtYw — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Cuándo estrenará Netflix la segunda temporada de The Witcher es otro cantar, pues no se ha adelantado nada al respecto. No obstante, si la primera es de diciembre de 2019, todo parece indicar que la segunda llegará en fechas similares, para cerrar el presente año con algo más de hype que el de las producciones originales de Netflix suelen traer consigo. Un retraso comprensible en parte por lo duro que ha impactado la pandemia de coronavirus en todo el mundo.

Es cierto que salvo alguna excepción contada, Netflix no funciona a base de calidad, sin de cantidad (en ambos sentidos), y que la segunda temporada de The Witcher sea otro bluf no tiene por qué significar el fin de la serie: basta con que los números le sean propicios, y muy probablemente lo sea. Sin embargo, estaría bien que todo contase o, al menos, que por una vez todo se alinease en la buena dirección.

Cabe recordar que The Witcher fue la serie de estreno más popular de la plataforma en su momento, que hay una precuela sobre la mesa y una película de anime, todo con el objetivo de asentar los pilares para crear un universo fantástico con el tirón suficiente como para que a Netflix le salga rentable la inversión, que no es pequeña (aunque algunos de los horribles efectos vistos apunten a lo contrario).

Ahora, a esperar nuevos adelantos de la segunda temporada de The Witcher, con el personaje principal a ser posible, que el puesto más arriba se centra en Ciri; el siguiente, es de suponer, hará lo propio con Yennefer de Vengerberg; y será el turno de Geralt de Rivia.