Durante los últimos meses, la lista de juegos compatibles con DLSS no ha hecho más que crecer. Cuando esta tecnología se empezó a utilizar en febrero de 2019, generó muchas dudas, y también una cierta polémica. Era totalmente normal ya que, al fin y al cabo, no cumplió en absoluto con las expectativas que había generado.

Tuve la oportunidad de comprobarlo de primera mano, ya que me hice con una GeForce RTX 2080 Super y probé varios juegos compatibles con DLSS, como Metro Exodus y Battlefield V. El resultado era muy pobre por tres grandes razones:

La pérdida de nitidez al aplicar el proceso de reescalado era demasiado grande. Todo tenía un aspecto tan borroso que me sentía como si estuviera jugando sin las gafas.

Se producían numerosos fallos gráficos, que eran consecuencia de las carencias del proceso de reproducción que utilizaba DLSS 1.0 (prescindía de vectores de movimiento).

La ganancia de rendimiento no compensaba en absoluto el sacrificio que debíamos estar dispuestos a asumir a nivel de calidad gráfica.

Por suerte, todo cambió en agosto de 2019, cuando NVIDIA lanzó DLSS 2.0. Esta nueva revisión vino cargada de novedades, introdujo un proceso de reconstrucción mucho más completo y eficiente, tanto desde el punto de vista técnico (introduce elementos temporales y vectores de movimiento) como de desarrollo e integración (entrenamiento genérico de la IA), y los primeros juegos compatibles con DLSS de segunda generación disiparon, de golpe, todos los fantasmas que se habían generado a su alrededor.

El resultado fue tan bueno, que los juegos compatibles con DLSS 2.0 llegan a ofrecer una calidad de imagen superior a la que obtendríamos con resolución nativa, siempre que utilicemos el modo «calidad», que renderiza un 67% del total de los píxeles de la resolución objetivo. El modo equilibrado ofrece un valor excelente en términos de calidad de imagen y de rendimiento, y el modo rendimiento logra un resultado muy bueno si nos movemos en resolución 4K.

Con la tecnología DLSS, NVIDIA ha logrado demostrar que acertó de lleno cuando apostó por la especialización en Turing, una arquitectura que añadió dos grandes bloques de núcleos a la GPU: los núcleos tensor, que se utilizan para acelerar la carga de trabajo que representa el DLSS y para otras tareas asociadas a la inteligencia artificial, y los núcleos RT, que aceleran el trazado de rayos.

Su valor es tan grande que, hoy por hoy, una modesta RTX 2060 es capaz de mover, por ejemplo, Red Dead Redemption 2 en 4K y calidad ultra y DOOM Eternal en 4K y calidad máxima (ajustando el espacio de VRAM para texturas) en 4K con trazado de rayos manteniendo una total fluidez, gracias a la magia del DLSS 2.2 en modo rendimiento.

Aplicaciones y juegos compatibles con DLSS, una lista que no hace más que crecer

No hay duda de que la tecnología DLSS ha sido una de las mejores cosas que le ha pasado, en mi opinión, al mundo del gaming en PC. Entiendo que ha sido una tecnología que ha tenido una fase de adopción bastante lenta, y que por tanto no podíamos darle en todo momento el mismo valor, pero ya no tiene sentido seguir argumentado que «solo hay unos pocos juegos compatibles con DLSS».

A día de hoy, la lista de aplicaciones y juegos compatibles con DLSS es enorme, y no hace más que crecer. Para ayudarnos a disipar cualquier duda, y para que podamos consultar fácilmente si nuestras aplicaciones y juegos favoritos son compatibles con dicha tecnología, NVIDIA mantiene una lista totalmente actualizada que podremos consultar siguiendo este enlace.

Entre los juegos compatibles con DLSS que podemos encontrar destacan, por ejemplo, los ya citados Red Dead Redemption 2 y DOOM Eternal, pero no debemos olvidarnos de otras maravillas como Cyberpunk 2077, Metro Exodus Enhaced Edition y Control, además de juegos tan populares como Call of Duty: Warzone, Minecraft with RTX, RUST, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege y otros títulos muy esperados que todavía están por venir, como Back 4 Blood.

La lista también recoge las aplicaciones profesionales que son capaces de utilizar el DLSS, o la aceleración de IA bajo los núcleos tensor de las tarjetas gráficas RTX serie 20 y 30 de NVIDIA. Entre dichas aplicaciones se encuentran, por ejemplo, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Autodesk Arnold, AVermedia y Blender.

Para poder utilizar esta tecnología necesitamos aplicaciones o juegos compatibles con DLSS, una tarjeta gráfica GeForce RTX serie 20 o serie 30, y tener descargados e instalados los controladores NVIDIA Studio Driver o Game Ready apropiados. Gracias al DLSS, las tarjetas gráficas compatibles tendrán una mayor vida útil, y aguantarán mejor el paso del tiempo, algo que ya hemos podido ver en la serie RTX 20, especialmente en los modelos más modestos, como la citada RTX 2060.