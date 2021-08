DirectStorage llegará a Windows 10, pero solo a medias

Desde la presentación de DirectX 12 Agility, el pasado mes de abril, DirectStorage se ha convertido en uno de los avances más esperados en Windows. Y es lógico, puesto que la optimización que plantea permite acabar con un importante cuello de botella, que impide aprovechar los picos de rendimiento que ofrecen a día de hoy dos componentes clave de los PC: las unidades SSD basadas en los estándares PCIE Gen3 y Gen4 y las tarjetas gráficas.

El problema al que ataca DirectStorage no es otro que el cuello de botella que se produce con el flujo actual de los datos. Y es que cuando un juego requiere contenido almacenado en la SSD (imágenes, texturas, etcétera), éste pasa del almacenamiento a la RM del PC y de ahí a la CPU del sistema, donde se llevan a cabo las labores de compresión y descompresión. Una vez completadas, los datos pasan a la RAM del sistema y, de ahí, a la VRAM, la memoria del adaptador gráfico.

Con DirectStorage esto ya no será así. En su lugar, el contenido extraído de la SSD pasará a la memoria RAM del PC y de ahí, directamente, a la memoria de la tarjeta gráfica, permitiendo que sea ésta, directamente, quien se haga cargo de las labores de compresión y descompresión que hast ahora ha asumido la CPU. Las gráficas actuales son perfectamente capaces de asumir esta función y, de este modo, se reducen pasos y se evita el cuello de botella del procesador, que tiene que combinar estas funciones con muchas otras, ralentizando el proceso.

Así, todos los usuarios de Windows se las prometían muy felices, pero de repente experimentaron un jarro de agua fría cuando, tras la presentación de Windows 11, se supo que los de Redmond no tenían intención de traer DirectStorage a Windows 10. Algo que nadie esperaba, pues cuando se produjo el anuncio de DirectX 12 Agility y, de su mano, de esta tecnología, todos dimos por sentado que formaría parte de Windows 10. Afortunadamente tardaron poco en dar marcha atrás, y confirmaron que DirectStorage sí que llegaría a Windows 10 1909 (o superior).

Con este anuncio, los usuarios que no pueden (o no quieren) actualizar sus sistemas a Windows 11 respiraron tranquilos, pensando que no se habían quedado fuera… pero quizá las celebraciones fueron prematuras. Y es que, según podemos leer en Overclock3d, solo Windows 11 será capaz de sacarle todo el partido a DirectStorage. Es decir, esta función llegará a Windows 10, pero debido a que para su óptimo funcionamiento es necesario un cambio en la pila de almacenamiento de Windows.

Y sí, seguro que lo estás pensando, exacto, dicho cambio, dicha pila de almacenamiento mejorada llegará de la mano de Windows 11. Los usuarios que decidan mantenerse en Windows 10 también observarán mejoras en el rendimiento de los juegos gracias a DirectStorage, pero debido a que el sistema mantendrá su pila de almacenamiento actual, la mejora no será tan acusada como para quienes sí que den el salto a la próxima versión del sistema operativo.

Es evidente que Microsoft quiere que el salto a Windows 11 sea masivo, y esto resulta totalmente comprensible. Así, muchas de las novedades anunciadas para la nueva versión del sistema operativo serán exclusivas para el mismo. Sin embargo, no puede olvidarse de los muchos usuarios que, por la razón que sea, se quedarán en Windows 10. Así, la duda es si la nueva pila mejorada que permitirá sacar todo el partido a DirectStorage llegará en algún momento, en alguna actualización, a Windows 10. Y es que, recordemos, todavía le quedan unos cuantos años de vida.