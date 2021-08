En el mundo de las criptomonedas, en el que Bitcoin y Ethereum suelen copar los titulares, las stablecoins siempre permanecen en un discreto segundo plano. Y es comprensible, puesto que son el polo opuesto a las populares, ya que su cotización es fija. Si compras stablecoins por valor de 100 euros, cuando más adelante pretendas recuperarlas obtendrás… 100 euros. Son, para entenderlos, lo más parecido al dinero fiduciario pero en versión digital. Con la diferencia, eso sí, de que no están gestionadas por los bancos centrales.

Así pues, las stablecoins no ofrecen rentabilidad, pero sí fiabilidad. Y fuera del contexto económico puede sonar raro, pero en realidad es algo que recuerda, por ejemplo, a los momentos en los que Alemania vende deuda pública a tipo negativo. Es un depósito increíblemente seguro, sabes que lo que deposites ahí, lo volverás a encontrar en ese mismo lugar llegado el momento. Y en algunos contextos, un lugar seguro para guardar el capital es algo muy, muy valorado.

A día de hoy las stablecoins apuntan, en parte, a convertirse en ese tipo de refugio para el capital, pero con el tiempo también desean consolidarse como un medio de pago alternativo a la moneda física, algo que USD Coin (USDC) podría estar cerca de conseguir, después de VISA anunciara, hace unos meses, que empezaría a aceptarla y a operar con ella. Obtener un respado así fue, sin duda, un gran espaldarazo para esta stablecoin.

Una de las claves de la fiabilidad de USDC como stablecoin es que sus responsables han afirmado, desde sus orígenes, que cada USDC estaba respaldado por un dólar real (este es su valor), es decir, que si se han emitido 25 millones de USDC, sus responsables tienen en depósito 25 millones de dólares. Esto da tranquilidad, ¿verdad?

El problema es que, según podemos leer en Business Insider, Coinbase ha eliminado la referencia a este respaldo, tras saberse que tal afirmación no es correcta. Y es que, según podemos leer en dicho artículo, solo parte de los 28.000 millones de USDC disponibles en el mercado están respaldados por dólares. El resto, según una investigación de Bloomberg, se apoyan en bonos corporativos.

¿Pueden las stablecoins basar su seguridad en bonos, acciones, etcétera? No parece lo más sensato, desde luego, ya que su valor está sometido a las fluctuaciones normales del mercado. Obviamente no es lo mismo un bono de una empresa consolidada y fiable que la cotización de Bitcoin, pero los inversores quieren la garantía de que podrán recuperar el 100% de su capital en stablecoins, y los instrumentos de inversión de valor variable no lo garantizan.

Y es que supongamos, por ejemplo, que Circle Internet Financial CIF) (responsable de USD Coin) emite un millón de monedas basadas en un millón de dólares invertidos en acciones de Tesla. Si las acciones suben, esta stablecoin contará con una garantía superior a la necesaria (aunque esto no incrementará su valor, claro, seguirá valiendo un dólar). Pero si las acciones de Tesla se desploman, la proporción entre «monedas» emitidas y capital que las asegura ya no será 1:1. Y esto no es lo que buscan los inversores en stablecoins.

Es cierto que el dinero físico, el que empleamos en el mundo real, tampoco cuenta con ese tipo de respaldo, hace décadas que el modelo fiduciario le ganó la partida al patrón oro. Sin embargo, en este caso la seguridad la encontramos en las instituciones que la emiten. Y aún con unos cuantos borrones a sus espaldas, es indiscutible que en la actualidad los bancos centrales de buena parte del mundo ofrecen una fiabilidad muy superior a la que nos puede ofrecer cualquier entidad privada como CIF.

¿Significa esto que las stablecoins son inseguras? No, no debemos ser alarmistas, pero sí que es cierto que, a tenor de esta información, no son tan seguras como pensábamos. Y esto, en un sector en el que la confianza es tan, tan importante, es algo que sí que debemos tener en cuenta.