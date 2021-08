Samsung Galaxy Buds2: un buen paso adelante

Es cierto que los Samsung Galaxy Buds2 no han sido lo más destacable del Unpacked de Samsung celebrado esta tarde. Y es que, claro, se enfrentaba a tres productos muy esperados, el reloj Galaxy Watch4, y los smartphones plegables Galaxy Z Fold3 y Galaxy Z Flip3, por lo que sus oportunidades de destacar eran, seamos sinceros, bastante bajas. No obstante, la revisión de los Galaxy Buds aporta algunas novedades de lo más interesantes, que vamos a ver a continuación.

Lo primero que he pensado al ver la presentación de los Galaxy Buds2 es que el número 2 responde no solo a que son la primera revisión de los originales, no, también lo relaciono con una de sus principales novedades, y es que en este generación pasan a ser auriculares de dos vías, algo que heredan de los Galaxy Buds Pro, que también emplean esta tecnología. En el interior de cada uno de estos Galaxy Buds2 encontraremos dos minúsculos altavoces, un tweeter que se hará cargo de las frecuencias más agudas (altas), y un woofer que se responsabilizará de los tonos medios y graves (bajos).

Si hablamos de calidad de sonido, Samsung afirma que ésta ha mejorado con respecto a la de sus predecesores. Esto no debe suponer una sorpresa, pues el salto de una a dos vías ya debe avanzar en este sentido. Pero no es solo eso, según la compañía, el rediseño de los Galaxy Buds2 también repercute en este sentido, pues la acústica interna de los auriculares se habría mejorado.

Otro aspecto destacable de los Galaxy Buds2 es que, como ya te adelantamos hace unas semanas, cuentan con cancelación activa de ruido (ANR), una función que según su fabricante puede llegar a eliminar hasta el 98% del sonido ambiental, si bien en realidad este pico solo se alcanza en alguna frecuencia muy determinada, especialmente alrededor de los 110 hercios (si quieres identificarla puedes escucharla en este vídeo). Y no, no tiene nada que ver con esas paparruchadas pseudocientíficas del sonido de la Tierra.

Para el reconocimiento del sonido ambiente, los Samgung Galaxy Buds2 cuentan con tres micrófonos, dos externos y uno interno, un sensor denominado VPU (Voice Pickup Unit) y, por supuesto, un algoritmo de inteligencia artificial capaz de interpretar todos los datos recogidos por micrófonos y sensores para, con sus conclusiones, generar los sonidos necesarios para anular, en nuestra percepción, todos esos sonidos externos.

Dado, eso sí, que hablamos de un tipo de auricular que se emplea de manera habitual en la calle, los Galaxy Buds2 cuentan con la posibilidad de ajustar el nivel de reducción de ruidos a tres posiciones distintas. Y es que no es lo mismo buscar un aislamiento absoluto cuando, por ejemplo, estamos escuchando música en casa a solas, que cuando lo hacemos caminando por la calle y tenemos que permanecer razonablemente conectados al mundo exterior, para no perdernos determinadas señales sonoras.

En lo referido a su autonomía, los Galaxy Buds2 cuentan con una batería de 61 miliamperios que, según Samsung, pueden ofrecer hasta 5 horas de reproducción. A esto hay que sumar los 472 miliamperios de carga de su funda, que permitirá varias recargas completas (tres cargas completas y una de alrededor del 80% si no hay fugas), por lo que en condiciones ideales, su autonomía completa podría llegar a rozar las 24 horas. No obstante, lo más probable es que en condiciones normales de uso veamos estos valores descender.

Los nuevos Samsung estarán disponibles a partir del próximo 20 de agosto y su precio será de 149 euros.

