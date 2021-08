Sufrir errores graves en Windows es algo que, por desgracia, todavía sigue ocurriendo con cierta frecuencia. Es cierto que, con el paso del tiempo, la cosa ha mejorado notablemente, y que si hacemos un uso mínimamente sensato y responsable de Windows 10 reduciremos las posibilidades de manera drástica, pero el modelo de sistema operativo como servicio que ha adoptado Microsoft, y el control de calidad de las actualizaciones, no está ayudando en absoluto.

En mi caso, por ejemplo, los únicos errores graves en Windows 10 que he sufrido desde que instalé dicho sistema operativo han estado vinculados, siempre, a las actualizaciones. Recuerdo que, cuando instalé la Windows 10 October 2018 Update, después de que esta fuese relanzada por Microsoft tras corregir algunos fallos importantes que tenía la versión inicial, dicha actualización me dio problemas con el sonido, y tuve que perder bastante tiempo reinstalando y probando diferentes controladores.

También tuve un problema muy grave recientemente con una actualización defectuosa que Microsoft no supo resolver, ni retirar a tiempo, y que hizo que mis unidades SSD desaparecieran. Ya os conté la historia completa en su momento, y también os dije cómo logré solucionarlo y todos los quebraderos de cabeza que me dio.

Perdí varios días de trabajo y estuve sometido a un estrés y una tensión bastante grandes, todo por culpa del pobre modelo de control de calidad de las actualizaciones que utiliza Microsoft, algo que ya he criticado hasta la saciedad, y que espero que estén dispuestos a mejorar con la llegada de Windows 11, su nuevo sistema operativo.

Los peores errores graves en Windows: ¿Cuál te ha llevado al límite?

En líneas generales, hasta lo ocurrido recientemente con esa actualización defectuosa que hizo desaparecer mis unidades SSD, debo decir que no había experimentado errores graves en Windows 10 desde su instalación, salvando esos fallos asociados a los controladores que afectaron al sonido de mi equipo.

Sin embargo, si echo la vista atrás y miro a versiones anteriores, la cosa cambia, y cuanto más retroceda, más empeora. Esto tiene un lado positivo, ya que confirma que Microsoft ha ido puliendo su sistema operativo de forma tan marcada que, al final, ha llegado a un punto en el que los errores graves en Windows han pasado de ser algo habitual a convertirse en algo poco frecuente.

Llevo tantos años utilizando dicho sistema operativo que, francamente, me resulta complicado elegir solo uno de todos los errores graves en Windows que he tenido que afrontar, pero por lo inoportuno del momento, y por todo el malestar que me generó en su momento, especialmente por la poca experiencia que tenía entonces, me quedo con el primer pantallazo azul que me obligó a reinstalar Windows 95 en mi primer PC propio.

No recuerdo exactamente cuál fue la causa que provocó ese pantallazo, pero me suena que todo empezó con un juego clásico para MS-DOS que quería instalar y ejecutar, pero que no dejaba de darme problemas de compatibilidad. Algo ocurrió, o algo hice, tampoco quiero liberarme de toda culpa porque pude meter la panta con alguna acción, que recibí un pantallazo azul. Intenté reiniciar, pero el sistema entró en bucle y no me dejaba iniciar Windows 95.

Por suerte tenía Windows 95 original, y tras hablar por teléfono con un amigo que tenía cierta experiencia, logré reinstalarlo sin mayor problema. Qué puedo decir, mi primer gran susto en el mundo de la informática me lo dio Windows 95, y me llevó al límite porque creía que había roto el sistema de forma irreversible. Ahora os toca a vosotros, nos leemos en los comentarios.