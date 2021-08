Es oficial, el Google Pixel 5A será el último smartphone de la compañía en incluir un cargador, lo que significa que la serie Google Pixel 6 vendrá sin dicho accesorio, y que el gigante de Mountain View se sumará a la lista de compañías que han decidido seguir los pasos de Apple, y es que, como recordarán muchos de nuestros lectores, la compañía de la manzana mordida fue la primera que dejó de incluir el cargador con sus smartphones.

¿Significa esto que no podré cargar mi nuevo Google Pixel 6? No, tranquilo, en la caja vendrá el cable USB Type-C que se puede utilizar para cargar dicho smartphone, pero deberás conectarlo a un dispositivo con una ranura USB compatible, y obviamente el proceso de carga será más lento. Si tenemos un cargador compatible perfecto, podremos utilizarlo, en caso contrario, no tendremos más remedio que comprar uno, con el gasto que ello conlleva.

En resumen, el Google Pixel 6 será perfectamente funcional aunque deje de incluir el cargador, pero es evidente que la experiencia de uso no será la misma, y que al final, por comodidad, tendremos que pasar por caja y comprar un cargador, salvo que, como hemos indicado en el párrafo anterior, ya contemos con uno que sea totalmente compatible.

¿Por qué vendrá sin cargador el Google Pixel 6?

El argumento principal que están esgrimiendo los grandes del sector gira en torno a una idea simple, el cuidado del medio ambiente. En teoría, al eliminar el cargador que anteriormente venía con los smartphones se reduce la basura electrónica, y también los materiales necesarios para el empaquetado y los recursos requeridos para transportar grandes cantidades de dichos dispositivos. Al tener un empaquetado más pequeño, se pueden transportar más unidades en cada viaje.

En resumen, eliminar el cargador tiene ventajas tanto a nivel medioambiental como de transporte, pero no debemos olvidar que, además, supone un negocio importante, y muy rentable para las compañías que deciden tomar este camino. Por un lado, se produce una reducción de costes considerable, lo que implica un ahorro claro y mejora el margen de beneficio por cada smartphone vendido, y por otro lado se crea la necesidad, entre muchos consumidores, de adquirir un cargador por separado.

Al final, es un «negocio» muy rentable para Apple, Samsung, Google y, en general, para todas las empresas que deciden dejar de incluir un cargador con sus smartphones. En este sentido, no debemos olvidarnos de otro accesorio que también está siendo suprimido por buena parte de los grandes del sector, los auriculares. Si ponemos todo esto en contexto la conclusión es clara, al final el usuario es el que ha salido perjudicado, ya que tiene que pagar lo mismo, o incluso más, por un smartphone que viene sin accesorios que podríamos considerar como básicos.

Nos queda el tema del medio ambiente. Está claro que es un argumento sólido por todo lo que hemos dicho en los párrafos anteriores, pero al final su efectividad real también queda en entredicho, puesto que muchos consumidores acabarán comprando un cargador, y es probable que recurran a terceras compañías, cuyas políticas medioambientales sean más limitadas, o incluso inexistentes.

Os recuerdo que la presentación de la serie Google Pixel 6 se producirá a finales de este año. No tenemos una fecha concreta, pero todo parece indicar que podría tener lugar en algún momento del mes de octubre. Sus especificaciones se han filtrado en varias ocasiones, y podéis encontrarlas perfectamente resumidas en este artículo que publicamos el pasado mes de julio. Con el Google Pixel 6, el gigante de Mountain View volverá a competir en lo más alto, ya que utilizará un SoC propio conocido como Whitechapel.