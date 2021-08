Amazon Prime Video sigue mejorando la experiencia de usuario de su plataforma añadiendo detalles que ya tiene la competencia, y en esta ocasión son dos las novedades que presenta, si bien los tiempos para cada una no son -o no están siendo- muy claros: ‘top 10’ nacional y personalización de los perfiles de usuario.

La primera, el ‘top 10’ nacional, es una función que implementó Netflix el año pasado y que se ha convertido en el único indicador del supuesto éxito que tienen los estrenos en el servicio de vídeo bajo demanda…, más o menos, ya que si por un lado se incluyen los diez contenidos más populares en el país, no están ordenados de acuerdo a su popularidad real, sino teniendo en cuenta los gustos del usuario.

En el caso del top 10 de Amazon Prime Video no se ha dicho nada que apunte en tal sentido, aunque lo cierto es que no se ha dicho nada de nada: la novedad la han pescado en un blog de cine y por lo que cuentan, ni está todavía disponible para todos los usuarios, ni quienes ya la ven la encuentran en todos los medios. Así, por ejemplo, hay quien puede ver ese top 10 en el navegador de PC, pero no en la app móvil.

Acordamos, pues, que el top 10 de Amazon Prime Video está en una suerte de modo de pruebas o en implementación paulatina, por lo que aún queda por ver cómo resulta finalmente. Lo que sí se sabe, no obstante, es que al igual que el top de Netflix, el de Prime Video muestra tres listas: la de los diez contenidos -series y películas- más vistas en el país y, ya dentro de cada sección, las diez películas o series más vistas.

Asimismo, el top 10 de Amazon Prime Video se basa, como el de Netflix, en los resultados de popularidad diarios, o eso se ha dado a entender. Sea como fuere, hay que hacer un importante ejercicio de credulidad para conceder que lo muestra la lista es tal cual, pero como señalaba más arriba, se trata del único indicador extramuros. Con la ocasional excepción de que se tenga un pelotazo y se promocione en consonancia, lo cual suele suceder de vez en cuando.

En otro orden de cosas, si hace apenas un año que Amazon Prime Video introdujo los imprescindibles perfiles de usuario, ha sido en las últimas semanas cuando se ha solucionado el que decíamos entonces que era «la única pega» del invento: la imposibilidad de asignarles un avatar personalizado a cada perfil. Pues bien, ya se puede.

Siguiendo de nuevo el camino marcado por Netflix, Amazon Prime Video permite ya cambiar el avatar del perfil de usuario, de los insulsos avatares impersonales de colores -con la excepción de los perfiles infantiles- que tenía a… avatares basados en los personajes de sus series y películas originales más populares, de La maravillosa Sra. Maisel a The Boys, pasando por Invencible, The Expanse, El rey de Zamunda o La guerra del mañana… además de animales, estados de ánimo y arquetipos.

En resumen, lo ya dicho: Amazon Prime Video sigue mejorando, poco a poco, detalle a detalle. Y le quedan unos cuantos por pulir, antes de medirse de tú a tú con Netflix, en lo que a experiencia de usuario se refiere, claro; en cuanto a contenidos… digamos que van parejos, quizá no en cantidad, pero sí en calidad. Y no, no está ninguno para presumir.