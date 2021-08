Google Pixel 6: ¿sensor de huella bajo la pantalla?

¿Cuándo presentará Google el Google Pixel 6? Si se mantuviera el calendario del año pasado, el Pixel 5 se presentó el 30 de septiembre, aunque es cierto que 2020 fue un año atípico en muchos sentidos. El Pixel 4, por su parte, fue presentado el 15 de octubre de 2019. ¿Y el Pixel 3? El 9 de octubre de 2018. Así, todo apunta a que en poco más de un mes viviremos, finalmente, la presentación del nuevo tope de gama de Google.

Mientras tanto, no obstante, ya hemos ido averiguando algunos datos sobre el mismo. Hace meses, por ejemplo, que sabemos que el Pixel 6 marcará el debut de Google Tensor, el SoC diseñado por la compañía. También sabemos que, siguiendo la tendencia abierta por Apple y ya adoptada por otros fabricantes, no incluirá cargador. Y, aunque las filtraciones de este tipo siempre hay que tomárselas con cierto escepticismo, ya tenemos parte de las especificaciones técnicas tanto del Pixel 6 como del Pixel 6 Pro:

Y ahora, por sorpresa, parece que Hiroshi Lockheimer, vicepresidente de Android en Google, habría filtrado accidentalmente un par de datos más sobre el Pixel 6. Accidentalmente porque compartió, en Twitter, una captura de pantalla tomada con un Pixel 6 (posiblemente el modelo Pro). Y el caso es dicha imagen contaba más del esperado teléfono de lo que debió pensar en un principio. Al darse cuenta elimino el tweet pero, claro, ya sabemos cómo son las redes sociales. Mishaal Rahman, editor de XDA Developers, tuvo tiempo de capturar y publicar en un tweet:

Hiroshi Lockheimer apparently posted (and then deleted) a screenshot from what’s likely the Pixel 6 Pro (the image resolution was 1440×3200.) The phone is connected to Verizon 5G, likely the carrier’s sub-6GHz network. Also shown is the position of the UDFPS.

