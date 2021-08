Google Tensor es el SoC personalizado creado internamente por el gigante de Internet. El chip será estrenado en su próxima generación de móviles, los Pixel 6 con lanzamiento previsto el próximo otoño.

Apple ha marcado camino explotando los beneficios que conlleva el diseño de software y hardware personalizado bajo un mismo techo. En los móviles iPhone desde hace años y más recientemente en ordenadores personales Mac con una transición que está en marcha para reemplazar los procesadores de Intel por diseños propios. Lo mismo ha hecho Samsung con los Exynos (aunque los ha ido combinando con los desarrollos de Qualcomm) o Huawei (sin tanto éxito) con los chips Kirin.

Rumoreado desde hace meses, ‘Tensor’ es el equivalente a todos ellos y tiene el mismo objetivo, integrar software y hardware, reduciendo, de paso, la dependencia de tecnologías externas (Qualcomm en el caso de Google) para el chip más importante de cualquier dispositivo.

El nuevo chip promete aumentar la potencia de cómputo y reforzar las capacidades de procesamiento de fotografía y vídeo de los teléfonos de Google, con enfoque a la Inteligencia Artificial y el aprendizaje profundo. Y todo reforzado por software, algo que hemos visto con éxito en el pasado cuando los Pixel, sin tener los sensores de cámara más avanzados, tomaban las mejores fotografías.

No se ha facilitado detalles del diseño interno del chip, aunque es seguro el uso de la arquitectura ARM. Según las últimas informaciones (oficiosas), tendría tres clústeres con CPU de siete núcleos (dos Cortex-A78 de alto rendimiento, dos Cortex-A76 y tres Cortex-A55) acompañados de una GPU ARM Mali-G78.

En línea con lo esperado, aunque, como decíamos, Google pretende mejorar el funcionamiento del conjunto vía software. En cuanto a la producción, todo apunta que su principal socio en Android, Samsung, será el responsable de la fabricación usando procesos avanzados de 5 nanómetros.

«Esta es la mayor innovación en los teléfonos Pixel que hemos realizado hasta la fecha, diseñada en colaboración con nuestros equipos de IA y Android para ofrecer la mejor experiencia en la intersección de hardware, software e IA en los próximos años», dijo el CEO de Google, Sundar Pichai, en una declaración.

So excited to share our new custom Google Tensor chip, which has been 4 yrs in the making (📎 for scale)! Tensor builds off of our 2 decades of computing experience and it’s our biggest innovation in Pixel to date. Will be on Pixel 6 + Pixel 6 Pro in fall. https://t.co/N95X6gFxLf pic.twitter.com/wHiEJRHJwy

— Sundar Pichai (@sundarpichai) August 2, 2021