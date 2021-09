Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y si hay un estreno que llame la atención esta semana, es el de Cenicienta, aunque no es el único ni mucho menos.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video toma las riendas de los estrenos semanales con una Cenicienta que en circunstancias normales quizás hubiese acaparado las carteleras de los cines, pero por la que la plataforma de vídeo ha soltado un pastizal para quedársela en exclusiva.

En efecto, esta nueva adaptación de Cenicienta tampoco es una película producida originalmente por Amazon Prime Video, pero dada la tónica reinante, eso parece ser lo de menos en los últimos tiempos. Sea como fuere, Amazon tiene su Cenicienta y… sí, la película es una medio basura -no lo digo yo, la crítica la está haciendo trizas- repleta de purpurina y guiños al posmodernismo que nos toca sufrir actualmente, pero ni por esas se salva de la quema.

¿Por qué entonces destacar Cenicienta, cuando la crítica especializada se la está cargando? No es un decir, repito: basta con mirar en sitios como Rotten Tomatoes o Metacritic para observar que ni llega al aprobado. Pues destacamos Cenicienta porque al gentío le está gustando, que al final es lo que importa. Cenicienta va dirigida al público que va dirigida y no se le pueden pedir peras al olmo. Por eso y porque…

Además, Cenicienta es todo un desafío a los clásicos de Disney y está muy bien que le planten cara en su terreno, aunque -de momento, al menos- no le ganen.

Más contenidos exclusivos:

Brutus VS Cesar. «César acaba de capturar a Vercingétorix y cree haberse librado de sus enemigos, pero los senadores romanos conspiran para poner fin a su tiranía. Dos de ellos, Casio y Rufo, invitan a Bruto, hijo de Cesar, a una reunión secreta cuyo objetivo es organizar el asesinato de su progenitor.»

Entra en catálogo:

Aerosmith – Rock Donington 2014

Amy (La chica detrás del nombre)

Clown

Comanchería

Como locos

Despedida de Soltera

Doctor Who (T1-T4)

El pequeño Nicolás

Endeavour (T1-T2)

Her

Hysteria

Incompatibles

Inocencia robada

La bruja de Kings Cross

La juventud

Los infieles

Ríos de color púrpura 2: Los ángeles del apocalipsis

Shine A Light

Siete Psicópatas

Solo Dios perdona

Spoken

The Salvation

Un momento en el tiempo (Waves)

Disney+

Por otro lado, Disney es mucho Disney, y si bien no es de sacar la billetera para comprar producciones del tipo de Cenicienta porque esas prefieren guisárselas ellos mismos, tampoco son mancos. Eso, y una fiebre inusitada por todo lo que huele a nazi, es lo que trae esta semana la plataforma.

Misma jugada de amazon, pero con un título algo más «fresco»…así, entre comillas, y es que la premisa de Solo asesinatos en el edificio está más vista que el tebeo, pero no desde luego tanto como la de ‘princesa por sorpresa’. Y está gustando tanto que Disney ya ha encargado una segunda parte. Digamos que si Netflix se hizo por una millonada con Cuchillos por la espalda, Disney ha hecho lo propio con esta, pero gastándose mucho menos.

Más contenidos exclusivos:

Dug y Carl (T1). «Dug Days, de Pixar Animation Studios, es una serie de cortos que relatan las aventuras y desventuras de Dug, el adorable perro de la película Up, de Disney y Pixar.»

(T1). «Dug Days, de Pixar Animation Studios, es una serie de cortos que relatan las aventuras y desventuras de Dug, el adorable perro de la película Up, de Disney y Pixar.» Happier Than Ever: Una carta de amor a Los Ángeles. «Billie Eilish debuta en Disney+ con el especial Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles, en el que interpreta todos los temas de Happier Than Ever.»

Entra en catálogo:

American Horror Story (T9)

(T9) Apocalipsis: La Segunda Guerra Mundial

Campamento Kikiwaka

Cazadores de bombas de la Segunda Guerra Mundial

Dentro de las SS

El ascenso de los nazis

El escuadrón de la Muerte de Hitler

El último año de Hitler

Feyenoord: solo hechos

Juventudes Hitlerianas

Nazi Megastructures (T6)

No habrá paz para los malvados

Predator

Secretos ocultos de la Segunda Guerra Mundial

Supervivencia en la II GM

WilsonSolo asesinatos en el edificio

Netflix

Continuamos con Netflix, que viene con un montonazo indecente de contenidos tanto exclusivos como de relleno, de los cuales no destacamos ninguno en particular porque el grueso es basura made in Netflix. El resto, algún documental no tiene mala pinta, Tibucán (!) y… ¿la quinta y última temporada de La casa de papel? La decisión es tuya.

Más contenidos exclusivos:

Alguien como él . «Una influencer especializada en cambios de imagen apuesta que puede transformar a un alumno poco popular en el rey del baile en este remake del clásico ‘Alguien como tú’.»

. «Una influencer especializada en cambios de imagen apuesta que puede transformar a un alumno poco popular en el rey del baile en este remake del clásico ‘Alguien como tú’.» Aun así (T1). «El carisma embriagador de un compañero de clase muy ligón arrastra a una estudiante escéptica en lo tocante al amor a una relación de amistad con derecho a roce.»

(T1). «El carisma embriagador de un compañero de clase muy ligón arrastra a una estudiante escéptica en lo tocante al amor a una relación de amistad con derecho a roce.» Chicas buenas (T4). «Tres madres normales y corrientes planean atracar el supermercado de toda la vida para acabar con sus problemas de dinero y ser independientes de una vez por todas.»

(T4). «Tres madres normales y corrientes planean atracar el supermercado de toda la vida para acabar con sus problemas de dinero y ser independientes de una vez por todas.» Club de buceo (T1). «En la costa de Cape Mercy, un grupo experto de jóvenes buceadoras investiga una serie de señales y secretos después de que una de las suyas desaparezca misteriosamente.»

(T1). «En la costa de Cape Mercy, un grupo experto de jóvenes buceadoras investiga una serie de señales y secretos después de que una de las suyas desaparezca misteriosamente.» Comando Queer (T1). «Un superespía gay y su aguerrido escuadrón LGBTQ luchan para demostrar su valía a la agencia que los subestimó. Hoy, West Hollywood; mañana… ¡el mundo!»

(T1). «Un superespía gay y su aguerrido escuadrón LGBTQ luchan para demostrar su valía a la agencia que los subestimó. Hoy, West Hollywood; mañana… ¡el mundo!» Cómo ser un vaquero (T1). «Dale Brisby usa las redes sociales y su pasión por el rodeo para mantener vivas las tradiciones del Oeste americano y enseñarle al mundo cómo ser un buen vaquero.»

(T1). «Dale Brisby usa las redes sociales y su pasión por el rodeo para mantener vivas las tradiciones del Oeste americano y enseñarle al mundo cómo ser un buen vaquero.» D. P. : El cazadesertores (T1). «La misión de un joven soldado de capturar a desertores militares revela la dolorosa realidad a la que se enfrenta cada recluta obligado a cumplir con su deber.»

(T1). «La misión de un joven soldado de capturar a desertores militares revela la dolorosa realidad a la que se enfrenta cada recluta obligado a cumplir con su deber.» El ingenio del amo de casa (T1). «Un tipo duro con mucho talento para las tareas del hogar demuestra con todo lujo de detalles sus habilidades en estas graciosas historias de acción en vivo.»

(T1). «Un tipo duro con mucho talento para las tareas del hogar demuestra con todo lujo de detalles sus habilidades en estas graciosas historias de acción en vivo.» Eres mi primavera (T1). «La conserje de un hotel y un psiquiatra, ambos con infancias traumáticas, establecen un profundo vínculo tras verse envueltos en un desconcertante caso de asesinato.»

(T1). «La conserje de un hotel y un psiquiatra, ambos con infancias traumáticas, establecen un profundo vínculo tras verse envueltos en un desconcertante caso de asesinato.» La casa de papel (T5). «Ocho atracadores toman rehenes en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre española. Desde el encierro, su líder manipula a la policía para llevar a cabo un ambicioso plan.»

(T5). «Ocho atracadores toman rehenes en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre española. Desde el encierro, su líder manipula a la policía para llevar a cabo un ambicioso plan.» La fábrica de Kota (T1). «En una ciudad conocida por entrenar a las mejores mentes universitarias de la India, un competente pero corriente estudiante y sus amigos afrontan la vida en el campus.»

(T1). «En una ciudad conocida por entrenar a las mejores mentes universitarias de la India, un competente pero corriente estudiante y sus amigos afrontan la vida en el campus.» La fiesta del más allá . «Cassie vive para divertirse… hasta que muere en un aparatoso accidente. Ahora, esta fiestera tiene que arreglar sus errores en la Tierra si quiere ganarse sus alas.»

. «Cassie vive para divertirse… hasta que muere en un aparatoso accidente. Ahora, esta fiestera tiene que arreglar sus errores en la Tierra si quiere ganarse sus alas.» Mi querido Arlo (T1). «Arlo y sus singulares amiguitos afrontan un mundo totalmente nuevo cuando se proponen reconstruir un barrio de Nueva York abandonado… y hacerlo suyo.»

(T1). «Arlo y sus singulares amiguitos afrontan un mundo totalmente nuevo cuando se proponen reconstruir un barrio de Nueva York abandonado… y hacerlo suyo.» Momentos decisivos: El 11-S y la guerra contra el terrorismo (T1). «Esta serie documenta los atentados del 11-S: desde los orígenes de Al Qaeda en los años 80 hasta la respuesta de EE. UU., tanto dentro como fuera del país.»

(T1). «Esta serie documenta los atentados del 11-S: desde los orígenes de Al Qaeda en los años 80 hasta la respuesta de EE. UU., tanto dentro como fuera del país.» ¡Sé feliz con Marie Kondo! (T1). «En este reality, Marie Kondo comparte su propio mundo y muestra su método para poner orden y ser feliz a personas que intentan compaginar el trabajo con la vida familiar.»

(T1). «En este reality, Marie Kondo comparte su propio mundo y muestra su método para poner orden y ser feliz a personas que intentan compaginar el trabajo con la vida familiar.» Secretos del deporte: Delitos y penaltis . «Eran los chicos malos del hockey: un equipo propiedad de un hombre vinculado a la mafia, dirigido por su hijo adolescente y tan violento como formidable en la pista.»

. «Eran los chicos malos del hockey: un equipo propiedad de un hombre vinculado a la mafia, dirigido por su hijo adolescente y tan violento como formidable en la pista.» Tibucán (T1). «Es mitad tiburón, mitad perro… ¡y le encantan los palitos de pescado! Juntos, el buenazo de Tibucán y su amigo humano Max se meten en todo tipo de líos y aventuras.»

(T1). «Es mitad tiburón, mitad perro… ¡y le encantan los palitos de pescado! Juntos, el buenazo de Tibucán y su amigo humano Max se meten en todo tipo de líos y aventuras.» Titletown High (T1). «En una ciudad de Georgia donde el fútbol es el rey y ganar lo primordial, un equipo de instituto afronta el amor, las rivalidades y la vida mientras lucha por un título.»

Entra en catálogo:

12 monos

Accepted (Admitido)

Atrapados (T2)

Barbie y Chelsea: El cumpleaños perdido

Cincuenta sombras liberadas

Cold Mountain

Contención

Contratiempo

Cruce de destinos

Doble traición

Duplicity

El cielo es real

El gurú del sexo

El niño con el pijama de rayas

El segador de almas

El show de Truman (Una vida en directo)

Elizabethtown

Expiación. Más allá de la pasión

Frida

Gantz (T2)

Ghost (Más allá del amor)

Grease

Greenberg

Hard Times

Hotel para perros

In Time

Infierno azul

Inhuman Kiss

Juerga hasta el fin

Kuroko no basket (T3)

La mujer del granjero

Las crónicas de Spiderwick

Las Vegas en 3D

Los Carcamales (T1)

Los cazafantasmas

Operación Escape

Pentagram

Perdida

Pororo, el pequeño pingüino (T3)

(T3) Proceso de admisión

Rango

Resident Evil: El capítulo final

Secretos inconfesables

Separados

Sniper: Fuego oculto

Stuart Little

Ted Bundy y el Asesino de Green River

The Quiet Hour

Ultimátum

Villaviciosa de al lado

Warrior

HBO

HBO por su parte nos deja con varias sagas de pelis bien conocidas para hacer maratón y con la tercera temporada de una de sus mejores comedias de los últimos años, además con un excelente aroma friki.

Contenidos exclusivos:

Lo que hacemos en las sombras (T3). «Serie ambientada en Staten Island que sigue a tres vampiros que llevan viviendo juntos cientos y cientos de años.»

Entra en catálogo: