Acostumbrados a los anuncios de sus ampliaciones de catálogo regulares, parece que el servicio de transmisión de juegos GeForce Now de NVIDIA podría estar apuntando a una biblioteca mucho mayor, habiéndose filtrado una amplia lista de próximos juegos entre los que se incluyen títulos no anunciados de varios editores entre los que destacan PlayStation Studios, Xbox Games Studios, e incluso la propia Nintendo, entre muchos otros.

Esta potente filtración nos llega a través del blog de un usuario de GeForce Now, Ighor July, quien nos muestra cómo habría indagado en el código interno del servicio en busca de juegos eliminados para «accidentalmente» encontrarse esta mina de oro, tal y como explica en el siguiente vídeo:

Comenzando con Sony, nos encontramos con títulos ya estrenados como God of War, Ghost of Tsushima, Demon’s Souls Remake, Returnal o Ratchet & Clank, junto con otros títulos todavía pendientes de lanzamiento como Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 o Uncharted: Legacy of Thieves Collection, éste último dado a conocer apenas hace unos días durante la PlayStation Showcase.

Por otra parte, en la misma filtración también se han encontrado varios juegos de Xbox Game Studios con nombres como Halo 5: Guardians, el todavía inédito Gears of War 6, un juego sin título de The Initiative que apuntaría a ser la ya anunciada nueva entrega de Perfect Dark, y tres juegos con nombres en clave denominados «Project Holland», «Typhoon» y «Woodstock».

Si bien la información sobre estos tres últimos se limita en exclusiva a las conjeturas, no han tardado en surgir algunas predicciones como las de Windows Central, quienes han considerado precisos los nombres de los proyectos de juegos de Microsoft de la filtración, relacionando «Typhoon» con el recientemente anunciado Contraband de Avalanche Studios, y «Holland» como el reinicio de Fable de Playground.

Aunque más sorprendente todavía es la presencia de juegos de la hermética Nintendo dentro de GeForce Now, con exclusivos como New Super Mario Bros. Wii, siendo el único juego de toda la plataforma en mostrar una fotografía marcada con la etiqueta «NVIDIA confidential».

Pero eso no es todo. En este extenso listado también aparecen algunos títulos todavía inéditos de otras editoras como Dragons Dogma 2, Bioshock 2022, la trilogía Grand Theft Auto 3, Vice City y San Andreas Remastered (recientemente rumoreado), Mirrors Edge RTX Remastered, Chrono Cross Remastered, Crysis 4, Half- Life 2 Remastereded, Cities Skylines 2, Deus Ex 5, Final Fantasy VII Remake, o Destroy All Humans 3, entre todavía más nombres.

Por desgracia, la presencia adicional de algunas herramientas de desarrollo y edición, así como algunas plataformas de inicio de terceros tales como Origin, UPlay o GOG, e incluso emuladores de juegos como Dolphin, nos hacen pensar que todos estos títulos anteriores no sean más que pruebas internas de la propia compañía ante la posibilidad de una futura e incierta llegada de estos juegos, más que de acuerdos ya cerrados para GeForce Now.