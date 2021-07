iPad mini 6 será la nueva versión del tablet más pequeño y económico de la firma que lidera el segmento de las tabletas electrónicas. Según la última información oficiosa, Apple lo lanzará en el último trimestre del año con una importante renovación basada en los conceptos desarrollados para los iPad Pro.

El iPad mini ha sido un ‘rara avis’ en el catálogo de Apple. Incluso con la llegada de los iPhones de mayor tamaño, este modelo ha seguido vendiéndose lo suficientemente bien como para haber llegado a las cinco generaciones hasta ahora. También es el único que no ha experimentado un cambio significativo en su diseño durante años y la última versión data de 2019.

Aunque Apple lleva tiempo apostando por la línea de iPad Pro, modelos de gran nivel con el objetivo (no cumplido) de «reemplazar a los PCs», el modelo mini suma muchas ventas por su bajo precio y ayuda a los de Cupertino a dominar el segmento del tablet con bastante solvencia.

iPad mini 6, ¿Cambios radicales?

Rumoreado desde hace meses, parece que ahora sí ha llegado la hora de renovar. Según la información (sin confirmar por una Apple que lleva sus desarrollos en el secretismo más absoluto) la pantalla del iPad Mini 6 tendría un tamaño de 9,15 pulgadas. Un importante aumento desde los 7,9 pulgadas del modelo actual, siguiendo la tendencia de aumentar diagonales de pantalla manteniendo la misma huella del dispositivo (dimensiones actuales de 203,2 x 134,8 x 6,25 mm) gracias a un recorte de biseles que le hace mucha falta al iPad mini.

Apple seguiría usando la tecnología Retina con True Tone para este modelo, aunque podría sorprender con el uso de las nuevas mini-LED si acaban de bajar de precio a nivel de distribución. También ofrecería soporte para el lápiz óptico Apple Pencil. Sí, el accesorio que odiaba Steve Jobs.

Se habla de un sensor de huellas digitales debajo de la pantalla, aunque no es probable teniendo en cuenta que este tipo de tecnologías no ha llegado todavía a los iPhones. Los biseles más delgados no dejarían espacio para el antiguo botón de inicio. El botón de arranque estaría situado en un lateral.

El nuevo iPad mini 6 estrenará conectividad USB Tipo C. De manera similar a los cambios para iPad Pro y el último iPad Air, ello abrirá el iPad mini a una amplia gama de periféricos y accesorios más allá del conector Lightning que usa el modelo actual. Por ejemplo tendrá un conector inteligente magnético compatible con el Smart Connector.

Cambios relevantes en su interior, con el SoC Apple A15 al frente. Sería la primera vez que esta versión del tablet utilizaría el mismo chipset de la generación actual de iPhone y no una versión rebajada. Se espera el iPad mini 6 para lanzamiento en el último trimestre de 2021.