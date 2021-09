Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y si eres lector habitual de esta sección, ya sabrás que aunque de carácter informativo, la hago de manera bastante personal y algo que no suelen faltar son las críticas hacia Netflix, a la que considero una fábrica de autentica basura… por lo general. De vez en cuando, sin embargo, lanza cosas tan interesantes como El juego del calamar y otras tantas. Pero no te quedes solo en Netflix, porque casi todas las majors vienen con estrenos que te gustará conocer.

Netflix

No soy solo yo, ¿eh? Seguro que has leído mil veces lo de que Netflix es como una churrería: produce material en masa, pero su media es de pésima calidad. Ahora bien, también saca -o compra- cosas buenas y eso hay que reconocérselo. Lo que no suele ser nada habitual, cabe repetir, es que del montón de contenidos originales o exclusivos que lanza cada semana, se puedan salvar más de uno o dos… Y esta semana son como mínimo tres, comenzando por El juego del calamar, así que apunta… (las tres primeras, al menos).

El juego del calamar es un juego infantil típico de Corea, así como una nueva serie de Netflix que no deja de ser un refrito de cien cosas ya vistas, pero bien llevado y con su pequeño toque personal. Y aunque me suelo extender más en el comentario del título destacado, no voy a hacerlo en esta ocasión porque no vale la pena, que para eso está el tráiler. Sí te diré que, por buscarle alguna referencia, El juego del calamar te puede recordar un poco a la excelente Alice in Borderland, sin llegar al nivel de esta. Y sobran más palabras.

De una serie de acción, supervivencia y suspense pasamos a una película de terror, supervivencia y suspense, pero en clave algo más ligera, aunque con un toque estético realmente atractivo. ¿Cómo sería un perversión de El cuento de las mil y una noches en terror juvenil? Ponle a la mezcla una pizca de El sótano del miedo y a Krysten Ritter (Jessica Jones) como bruja piruja y ya lo tienes: eso es Cuentos al caer la noche… más o menos. Ya veremos si para Netflix tiene algo mejor que esto para Halloween.

Si no has vivido las últimas décadas en una cueva, seguro que conoces a Bear Grylls, protagonista del reality El último superviviente. Pues bien, hace un par de años que hizo otra serie para Netflix del estilo con un toque a lo Elige tu propia aventura que se llamó Sobrevivir es el reto, y he aquí su segunda temporada, que por el título ya te imaginarás por dónde discurre esta vez: Sobrevivir es el reto: Misión en la montaña. En serio, esta serie es superentretenida.

¿Te gustó Masters el Universo: Revelación? A mí me aburrió un poco, pero no me disgustó. Sin embargo, leí muchas críticas acusándola de posmoderna y demás. He-Man y los Masters del Universo, se le parece porque es un producción moderna que, eso sí, no respeta el diseño original como lo hizo la anterior. Lo que sí respeta es la trama a grandes rasgos, por lo que He-Man vuelve a enfrentarse a Skeletor como en los viejos tiempo. ¡Solo para niños!

Más contenidos exclusivos:

Chicago Party Aunt (T1). «Diane, la tía fiestera de Chicago, es una gamberra con un don para plantarle cara a la madurez y una gran debilidad: un sobrino que no sabe qué hacer con su vida.»

(T1). «Diane, la tía fiestera de Chicago, es una gamberra con un don para plantarle cara a la madurez y una gran debilidad: un sobrino que no sabe qué hacer con su vida.» El padre que mueve montañas . «Cuando su hijo desaparece durante una excursión en las montañas, un oficial de inteligencia jubilado no se detendrá ante nada (y lo arriesgará todo) para encontrarlo.»

. «Cuando su hijo desaparece durante una excursión en las montañas, un oficial de inteligencia jubilado no se detendrá ante nada (y lo arriesgará todo) para encontrarlo.» Historias de amor . «Con el bullicio de la gran ciudad como telón de fondo, varias almas solitarias encuentran sorprendentes puntos de conexión en tres historias de amor, pérdida y deseo.»

. «Con el bullicio de la gran ciudad como telón de fondo, varias almas solitarias encuentran sorprendentes puntos de conexión en tres historias de amor, pérdida y deseo.» Jack Whitehall: Travels with My Father (T5). «El divertido humorista Jack Whitehall y su aburrido padre, Michael, se embarcan en divertidos y originales viajes por tierras extranjeras con el fin de fortalecer lazos.»

(T5). «El divertido humorista Jack Whitehall y su aburrido padre, Michael, se embarcan en divertidos y originales viajes por tierras extranjeras con el fin de fortalecer lazos.» Las casas de vacaciones más increíbles del mundo (T2). «En este reality, tres viajeros visitan casas y alojamientos de vacaciones en todo el mundo y para todos los bolsillos mientras comparten sus consejos y trucos.»

(T2). «En este reality, tres viajeros visitan casas y alojamientos de vacaciones en todo el mundo y para todos los bolsillos mientras comparten sus consejos y trucos.» Niquelao! EEUU . (T1). «En este disparatado concurso, un grupo de pasteleros aficionados de dudosa experiencia intenta crear obras maestras comestibles para ganar un premio de 10.000 dólares.»

. (T1). «En este disparatado concurso, un grupo de pasteleros aficionados de dudosa experiencia intenta crear obras maestras comestibles para ganar un premio de 10.000 dólares.» Schumacher . «Este documental ofrece un retrato íntimo de Michael Schumacher, el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, a través de imágenes de archivo y entrevistas exclusivas.»

. «Este documental ofrece un retrato íntimo de Michael Schumacher, el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, a través de imágenes de archivo y entrevistas exclusivas.» Sex Education (T3). «Como el inseguro de Otis tiene respuesta para cualquier duda sobre sexo gracias a que su madre es sexóloga, una amiga lo anima a abrir una consulta en el instituto.»

(T3). «Como el inseguro de Otis tiene respuesta para cualquier duda sobre sexo gracias a que su madre es sexóloga, una amiga lo anima a abrir una consulta en el instituto.» Siempre quise ser vaquero. «Durante su dolorosa infancia, Robin Wiltshire encontró refugio en las películas del Oeste. Ahora vive su sueño como adiestrador de caballos para la gran pantalla.»

Entra en catálogo:

Castle and Castle (T2)

El día de gloria

Ella sabe de dinero (T1)

Jugando con fuego: Latino (T1)

Las Kardashian (T6)

PJ Masks (T1)

HBO

Ya puedes desempolvar la suscripción a HBO, a la espera de que el mes que viene el servicio se fusione con HBO Max, que por fin se estrena en España. Mientras tanto, dos estrenos exclusivos:

El combo formado por Jessica Chastain (Interestelar), Oscar Isaac (Star Wars) no ha sido suficiente para sacar adelante este remake del original Secretos de un matrimonio, un drama sueco de los setenta que vuelve a contar la misma historia, pero actualizada. Y por sacar adelante hablamos de convencer a la crítica, que por lo general la califica de mediocre. Claro que si estás pagando HBO, qué menos que darle la oportunidad… aunque si te gusta Ingmar Bergman, mejor Fanny y Alexander que encontrarás en catálogo.

En su defecto, también puedes echarle un vistazo a lo nuevo de Los hombres de Paco, el regreso, la comedia española que Atresmedia ha resucitado no se sabe bien por qué, pero de la que HBO se ha agenciado con los derechos. Ojo, que la crítica la está recibiendo mejor que a la anterior, aunque es evidente que no tiene nada que ver la una con la otra.

Contenidos exclusivos:

En igualdad de condiciones (T1). «Documental que analiza cómo la multimillonaria industria del deporte ha pagado mal a sus grandes talentos, ha politizado iniciativas juveniles y ha reprimido las voces de sus jugadores, especialmente las de sus atletas negros.»

Entra en catálogo:

Como en un espejo

El silencio

Fanny y Alexander

Gritos y susurros

La cocina del infierno

O Que Arde

Robot Chicken (T11)

Secretos de un matrimonio

Sonata de otoño

Amazon Prime Video

Seguimos con Amazon Prime Video, que también estrena unas cuantas cosas en exclusiva…

Contenidos exclusivos:

Do, Re & Mi (T1). «Acompaña a los amigos pajaritos Do, Re y Mi en el mundo musical de Beebopsburgo, una isla donde crecen instrumentos en el bosque del Falsete y una montaña musical gigante se eleva por encima de todas sus aventuras. Descubre los sonidos y melodías, muévete a su ritmo y mira cómo ayuda la música a resolver problemas. Con una canción original en cada episodio.»

(T1). «Acompaña a los amigos pajaritos Do, Re y Mi en el mundo musical de Beebopsburgo, una isla donde crecen instrumentos en el bosque del Falsete y una montaña musical gigante se eleva por encima de todas sus aventuras. Descubre los sonidos y melodías, muévete a su ritmo y mira cómo ayuda la música a resolver problemas. Con una canción original en cada episodio.» El baile de las locas . «Eugénie tiene un don especial: puede ver y escuchar a los muertos. Cuando su familia descubre su secreto, la manda internar en la clínica neurológica de La Pitié Salpêtrière. Su destino se cruza con el de Geneviève, una enfermera del hospital.»

. «Eugénie tiene un don especial: puede ver y escuchar a los muertos. Cuando su familia descubre su secreto, la manda internar en la clínica neurológica de La Pitié Salpêtrière. Su destino se cruza con el de Geneviève, una enfermera del hospital.» El juego de las llaves (T2). «Un encuentro casual entre Adriana y Sergio, excompañeros de prepa, marca el inicio del juego de las llaves donde 4 parejas se intercambian y generan nuevas combinaciones sexuales y afectivas en un juego peligroso, entre el azar y el deseo.»

(T2). «Un encuentro casual entre Adriana y Sergio, excompañeros de prepa, marca el inicio del juego de las llaves donde 4 parejas se intercambian y generan nuevas combinaciones sexuales y afectivas en un juego peligroso, entre el azar y el deseo.» Rafa Nadal Academy (Miniserie). «Conocemos cómo es la vida en la Rafa Nadal Academy by Movistar gracias a algunos de los tenistas más prometedores del mundo. Una temporada completa junto a ocho jugadores júnior y profesionales.»

(Miniserie). «Conocemos cómo es la vida en la Rafa Nadal Academy by Movistar gracias a algunos de los tenistas más prometedores del mundo. Una temporada completa junto a ocho jugadores júnior y profesionales.» Todos hablan de Jamie . «A pesar de las dificultades, Jamie, a sus 16 años, tiene la valentía de perseguir un glamuroso sueño fuera de lo común en esta inspiradora historia basada en hechos reales convertida en éxito musical.»

. «A pesar de las dificultades, Jamie, a sus 16 años, tiene la valentía de perseguir un glamuroso sueño fuera de lo común en esta inspiradora historia basada en hechos reales convertida en éxito musical.» Vuelven los Rafters (T1). «Vuelven los Rafter se inicia seis años después de la última vez que vimos a la familia Rafter. Dave y Julie se han creado una nueva vida en el campo, con su hija menor, Ruby, mientras sus hijos mayores afrontan nuevos retos y el abuelo Ted se esfuerza por encontrarse.»

Entra en catálogo:

Amor al primer mordisco

Carol

Código Negro (T3)

Dallas Buyers Club

De óxido y hueso

Death Note: El nuevo mundo

Dreamland

El hijo

Grown-ish (T1-T2)

Guardianes de la noche

Jackie

Las mejores cosas del mundo

Locke

Lupin y el corazón púrpura de Cleopatra

Mi mejor verano

Millennium 2: La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina

Millennium 3: La reina en el palacio de las corrientes de aire

Morirás en tres días

Mug

My Blueberry Nights

Oldboy

Siren (T2-3)

Somos la noche

Spring Breakers

Vera (T1-T2)

Apple TV+

Apple TV+ estrena la nueva temporada de una de sus mejores y más aclamadas series.

Contenidos exclusivos:

The Morning Show (T2). «The Morning Show’ narra la caída libre de un informativo matutino a raíz de un escándalo, y su lucha por sobrevivir en una era en la que las noticias llegan en la palma de tu mano.»

Disney+

Y en Disney+, calma.

Entra en catálogo: