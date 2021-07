Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y sí, hoy la sección se viste de nostalgia, pero solo en la forma, que no en el fondo. Así es Masters del Universo: Revelación, la nueva serie basada en los viejos personajes de ficción… Y no es lo único. Toma nota si eres de los ochenta.

Netflix

Netflix regresa una semana más con muchos lanzamientos exclusivos en los que hay un poco de todo, y en esta ocasión con bastante para bien: de Masters del Universo: Revelación, título que destacamos, al capítulo especial de Kingdom: La historia de Ashin, el romance adolescente en clave anime Palabras que burbujean como un refresco, la nueva temporada de la serie documental The Movies That Made Us(más nostalgia que esto no vas a encontrar en Masters del Universo: Revelación)… y los cuatro bodrios de costumbre para rellenar. Pero muy bien a grandes rasgos.

Masters del Universo: Revelación es una nueva -de momento- miniserie sobre los populares personajes de la juguetera Mattel de la que ya te adelantamos su estreno y algunos datos importantes, pero permíteme que añada algo después de haber visto los cinco capítulos de los que consta esta primera toma: estos nuevos Masters del Universo no tienen mucho que ver con los viejos, y es una buena noticia; pero te voy a ser sincero: mi recuerdo de la serie original está tan nublado que he tenido que volver a buscar algún capítulo para recordarla mejor.

No es que yo fuese nunca un fan de Masters del Universo, una serie que, ojo al dato, tiene ya más de cuarenta años a sus espaldas. Sin embargo, los muñecos aguantaron el tirón y de eso me acuerdo un poco más. ¿Qué cambia en esta revisión? Todo, menos los masters y el universo en el que se desarrollan sus aventuras. De hecho, han habido quejas de antiguos fans por ello: no conformes con la serie de She-Ra y las Princesas del poder, lo que trae Netflix es una propuesta totalmente feminizada en la que He-Man brilla por su ausencia.

Masters del Universo: Revelación tiene asimismo un tono y una historia más adultos de lo hubiese cabido esperar, mientras que el dibujo ochentero se ha actualizado, pero manteniendo el estilo. En resumen, Masters del Universo: Revelación quizás decepcione un poco a los fans de la época, que a día de hoy ya pintarán canas, pero el refresco es interesante e incluso diría que imprescindible para reflotar la franquicia en pleno siglo XXI, por lo que solo me resta advertirte que «prepares tu carne mediocre para el abrazo digital de la Placa Madre».

Más contenidos exclusivos:

Cielo rojo sangre . «Cuando unos terroristas intentan secuestrar su vuelo transatlántico, una mujer con una misteriosa enfermedad debe revelar un monstruoso secreto para proteger a su hijo.»

. «Cuando unos terroristas intentan secuestrar su vuelo transatlántico, una mujer con una misteriosa enfermedad debe revelar un monstruoso secreto para proteger a su hijo.» Fondeados . «Dos amigotes milenial se pillan un colocón y presentan una idea para una aplicación de justicia social que recauda millones. Ahora solo tienen que llevarla a la práctica.»

. «Dos amigotes milenial se pillan un colocón y presentan una idea para una aplicación de justicia social que recauda millones. Ahora solo tienen que llevarla a la práctica.» Jugando con fuego: Brasil (T1). «En este reality, jóvenes brasileños de cuerpos esculturales deben renunciar al sexo durante su estancia en el paraíso si quieren ganar un suculento premio.»

(T1). «En este reality, jóvenes brasileños de cuerpos esculturales deben renunciar al sexo durante su estancia en el paraíso si quieren ganar un suculento premio.» Kingdom: La historia de Ashin . «La tragedia, la traición y un misterioso descubrimiento avivan la sed de venganza de una mujer que ha perdido a su familia y tribu en este episodio especial de ‘Kingdom’.»

. «La tragedia, la traición y un misterioso descubrimiento avivan la sed de venganza de una mujer que ha perdido a su familia y tribu en este episodio especial de ‘Kingdom’.» La última carta de amor . «Tras encontrar una colección de cartas de amor de 1965, una periodista intenta resolver el misterio de una relación ilícita al mismo tiempo que inicia su propio romance.»

. «Tras encontrar una colección de cartas de amor de 1965, una periodista intenta resolver el misterio de una relación ilícita al mismo tiempo que inicia su propio romance.» Palabras que burbujean como un refresco . «Tras conocerse en un maravilloso día de sol, un chico tímido que se comunica con haikus y una chica alegre pero insegura disfrutan de un breve y mágico verano juntos.»

. «Tras conocerse en un maravilloso día de sol, un chico tímido que se comunica con haikus y una chica alegre pero insegura disfrutan de un breve y mágico verano juntos.» Podría ser amor (T1). «Estos cortometrajes narran el abanico de emociones de varios jóvenes ante situaciones románticas que les pillan por sorpresa.»

(T1). «Estos cortometrajes narran el abanico de emociones de varios jóvenes ante situaciones románticas que les pillan por sorpresa.» Sexy a lo bestia (T1). «Hartos de superficialidades, estos solteros esconden su aspecto real bajo capas de maquillaje y prótesis para poner a prueba la química en una cita genuinamente a ciegas.»

(T1). «Hartos de superficialidades, estos solteros esconden su aspecto real bajo capas de maquillaje y prótesis para poner a prueba la química en una cita genuinamente a ciegas.» Sky Rojo (T2). «Una serie de fatídicos incidentes en un burdel obliga a tres mujeres perseguidas por su pasado a emprender una huida salvaje para escapar de su proxeneta y sus secuaces.»

(T2). «Una serie de fatídicos incidentes en un burdel obliga a tres mujeres perseguidas por su pasado a emprender una huida salvaje para escapar de su proxeneta y sus secuaces.» The Movies That Made Us (T2). «Estos taquillazos unieron a una generación y divirtieron a mucha gente. Actores, directores y expertos de la industria que los hicieron realidad hablan sobre ellos.»

(T2). «Estos taquillazos unieron a una generación y divirtieron a mucha gente. Actores, directores y expertos de la industria que los hicieron realidad hablan sobre ellos.» Trollhunters: El despertar de los titanes . «Los héroes de ‘Trollhunters’, ‘Los 3 de abajo’ y ‘Magos’ se unen para luchar contra un siniestro enemigo que amenaza con apoderarse de sus mundos… y de la Tierra.»

. «Los héroes de ‘Trollhunters’, ‘Los 3 de abajo’ y ‘Magos’ se unen para luchar contra un siniestro enemigo que amenaza con apoderarse de sus mundos… y de la Tierra.» Una segunda oportunidad: ¡Rivales! «Destrozada por perderse las Olimpiadas, la ahora adulta Maddy Cornell encuentra un nuevo propósito: entrenar a un equipo de jóvenes gimnastas que se enfrenta a su rival.»

Entra en catálogo:

Afroamérica

El mágico libro de Zero (T1)

Día de saneamiento

Dando la nota 3

Villanos

Okupas

Peter Rabbit

Amazon Prime Video

También hay marcha en Amazon Pirme Video, donde podrás encontrar la antología de terror de Ellos finalmente doblada al castellano. Y sí, también hay hueco para la nostalgia con la película sobre los otros muñecos más populares de los ochenta: Playmobil: La película. ¿Casualidad? No obstante, el lanzamiento destacado para esta semana en la plataforma es…

Jolt es una nueva película de acción que se agencia Amazon a base de talonario, tal y como hicieran con La guerra del mañana, e igualmente tiene un componente de ciencia ficción. El tráilñer lo cuenta todo, así que poco más puedo aportar, salvo que la protagonista es Kate Beckinsale (Underworld), aunque bien podría haber sido Charlize Theron (!) por el estilo del filme.

Entra en catálogo:

Abandoned Dead

Cosecha amarga

Crónica negra

El caso Almería

El protector

El último día

Globesity: Fat’s New Frontier

Haz conmigo lo que quieras

Her Blue Sky

Hyde Park (El Último hombre)

In the Year 2889

La familia FIFA: Una historia de amor

La selva esmeralda

Motorway

Nivel 16

Playmobil: La película

Quien me quiera que me siga

Scalps (El cementerio indio)

Scalps (Venganza india)

Apple TV+

Sí, sí, sí, también hay alegría en Apple TV+, todo gracias al regreso de una de sus series más populares.

Regresa Ted Lasso con su segunda temporada. La comedia futbolera ha sido hasta el momento el mayor pelotazo -sin esperarlo- que haya conseguido la plataforma de vídeo bajo demanda de la compañía de la manzana y tendrá que confirmarlo en esta segunda entrega, a razón de un nuevo capítulo cada semana.

Nuevos capítulos:

Central Park (T2)

Ciclos (T2)

Home Before Dark (T2)

La historia de Lisey (T1)

Mythic Quest (T2)

Physical (T1)

Schmigadoon! (T1)

Disney+

Terminamos con Disney+, que estrena un par de cosas, aunque se trae otro par de National Geographic que casi tienen mejor pinta.

Más contenidos exclusivos:

Cómo se crea una atracción (T1). «Echa un vistazo a la magia de los parques Disney para descubrir cómo se crea una atracción.»

(T1). «Echa un vistazo a la magia de los parques Disney para descubrir cómo se crea una atracción.» Spidey y sus increíbles amigos (T1, cortos). «Spidey y sus increíbles amigos se unen para luchar contra supervillanos y rescatar a gente en problemas. Conoce a los chicos y chicos que ayudan a Spidey en su día a día.»

Nuevos capítulos:

La Remesa Mala (T1)

Loki (T1)

Los Simpson (T32)

Marvel’s M.O.D.O.K (T1)

Entra en catálogo:

Diario de Greg: Carretera y Manta

El amanecer del Planeta de los Simios

El valle del éxito

Encarcelados en el extranjero (T7)

Jugando con tiburones

Miles from Tomorrowland: Mission Force One

Sharkatraz

Socios y sabuesos (T1)

Stuntman: el especialista

HBO

¡Ah, no, que terminamos con HBO! Con una ola de treinta metros, nada más y naa menos.

Más contenidos exclusivos:

Una ola de treinta metros (T1). «La historia del pionero del surf de olas grandes Garrett McNamara para conquistar una ola de más de 30 metros cambiará para siempre su vida, su deporte y la vida de Nazaré, un pequeño pueblo pesquero de Portugal.»

Nuevos capítulos:

All American (T3)

Betty (T2)

Dave (T2)

DC’s Legends of Tomorrow (T6)

Mr Inbetween (T3)

Por qué matan las mujeres (T2)

The White Lotus (T1)

Superman & Lois (T1)

Entra en catálogo: