El evento Surface 2021 que Microsoft ha programado para el próximo miércoles promete grandes novedades después del espectacular del año pasado que por derecho propio se convirtió en el mayor evento de hardware celebrado nunca por el gigante del software.

No era previsible tras comprobar los resultados del tablet Surface RT hace una década que Microsoft consiguiera una línea de hardware propia tan consolidada como la actual. Microsoft ha buscado desde los inicios de Surface la innovación, la mejora de la experiencia del usuario con la integración precisa de hardware y software, y la apertura junto a sus socios OEM de nuevos segmentos de mercado.

Si la calidad de construcción y acabados, el diseño atractivo y la seguridad han sido componentes destacados desde el primer Surface, Microsoft ha apostado por impulsar la productividad en toda la línea de producto para usos tanto en el hogar como en la oficina, y también la versatilidad para facilitar su uso en movilidad o en el escritorio. Bajo esa estrategia, el crecimiento en cantidad y calidad de Surface ha sido constante y hoy ofrece todo tipo de equipos para cubrir las diferentes necesidades del usuario.

Surface 2021, ¿Qué esperamos?

Por todo lo descrito esperamos mucho de este evento que apunta a animador otoñal y este año, con el lanzamiento inminente de Windows 11 como telón de fondo. Aunque llegarán centenares de nuevos equipos de todos los grandes fabricantes el último trimestre, es seguro que Microsoft aprovechará este Surface 2021 para hablar de su integración y mostrar el funcionamiento de los primeros equipos con el nuevo sistema pre-instalado. Con la información oficiosa (aunque alguna filtrada de fuentes internas) te dejamos los equipos que esperamos se presenten:

Surface Pro 8

Arrancamos con el dispositivo Surface más importante de toda la línea de Microsoft. No por nada fue el dispositivo que estrenó la era de los 2 en 1 premium con Windows y la compañía siempre le dedica atención especial. Por las últimas informaciones, tendrá una pantalla de 13 pulgadas con resolución 2K y una tasa de refresco de 120 Hz. Contará con procesadores Intel de undécima generación y puertos Thunderbolt. Se espera que adopte el mismo sistema de SSD extraíble que vimos en el Laptop 4, el soporte para lápices ópticos, teclado renovado y el chasis en aleación de magnesio que usa toda la línea.

Surface Go 3

Aparecido recientemente en la base de datos de Geekbench y en un retailer tailandés, debe ser otro de los dispositivos que con seguridad se renovarán. En este caso hablamos del mejor tablet con Windows del mercado. Nuevos procesadores Intel Pentium Gold 6500Y y Core i3-10100Y, junto a mejoras en conectividad Wi-Fi 6E y en opción 5G, debe ser suficiente para un dispositivo que ya era sobresaliente como te indicamos en el análisis de la versión actual Go 2.

Surface Book 4

Nueva versión del portátil más potente y versátil de Microsoft, por su concepción híbrida que le permite ser a la vez portátil, convertible y 2 en 1. Un híbrido impresionante cuya versión actual también tuvimos oportunidad de analizar y del que esperamos que sigue siendo único y que sirva para cualquier tipo de uso en movilidad y en el escritorio, con renovación en su hardware interno con los últimos procesadores de Intel (o AMD), gráficos NVIDIA RTX 30, nuevas tecnologías y conectividad.

Surface Duo 2

Tan esperada como necesaria la nueva versión del primer móvil de Microsoft tras el fin de la aventura con Nokia. El retraso en el lanzamiento del original provocó que llegase al mercado desactualizado en hardware. Creemos que el Snapdragon 888 motorizará la nueva versión, junto a la mejora del sistema de cámaras, aumento de la batería y por supuesto 5G, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2.

A todo lo anterior podríamos añadir novedades en periféricos con nuevos Surface Headphones. En cuanto al resto de la serie, no esperamos renovación de los Laptops teniendo en cuenta que la última versión llegó este verano. Tampoco tenemos noticias de los AIO Studio. En cuanto al interesantísimo Surface Neo, el tablet plegable con Windows, lo último que supimos es que se quedó en el limbo una vez descontinuado el Windows 10X. Si lo recupera Microsoft sería la gran sorpresa del evento.

Surface 2021: cómo seguirlo en directo

Microsoft Surface Fall 2021, que así se llama este evento virtual, se celebrará el miércoles 22 de septiembre a las 11:00 AM ET (a partir de las 17 horas en España). Microsoft lo retransmitirá desde su pagina de eventos por si quieres seguirlo en directo. Si no puedes, tranquilo, nosotros estaremos y te ofreceremos una amplísima cobertura de todo lo que allí se presente.