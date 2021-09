Apple TV+ crece al ritmo de su catálogo: muy despacio

Justo en la semana en la que se estrena en Apple TV+ Fundación, una de las series más esperadas del año, nos enteramos de que la plataforma de vídeo bajo demanda de los de Cupertino no habría llegado aún a los 20 millones de suscriptores… en Estados Unidos y Canadá, únicamente. Pese a ello y a tenor de las cantidades en las que suele moverse la compañía, el número sería considerado como un auténtico fracaso.

Lo de que Apple TV+ no ha alcanzado todavía los 20 millones de usuarios se trata, en todo caso, de una cifra no confirmada por la compañía, aun cuando sería esta la que habría compartido el dato con un sindicato de la industria audiovisual estadounidense. Apple, no obstante, toma la información como una estimación que «no revela necesariamente cuántos suscriptores usan el servicio». Cómo se come esto no está claro, pero los analistas hacen sus cábalas.

El dato discordante se encontraría, por lo tanto, en aquellos usuarios que están disfrutando de una suscripción de manera gratuita por estar ligada a alguna promoción, como las que Apple mantenía al comprar nuevos iPhone, iPad o Mac, y por lo que hasta hace poco regalaba un año entero de suscripción al servicio (ahora son tres meses). Pero, ¿en qué se traducen esos 20 millones de usuarios, más allá de que la plataforma no resulta lo suficientemente interesante como para atraer a más clientes?

Este último será el quid de la cuestión y tampoco es un misterio: Apple TV+ abrió sus puertas a finales de 2019, pero no ha sido hasta este 2021 cuando parece que empieza a arrancar en serio. Hasta ahora, la plataforma apenas ofrecía un puñado de series y películas, de las cuales solo una pequeña fracción han logrado acaparar algo de atención del gran público. Pero todo eso está cambiando y Apple TV+ se está afianzando con pocas, pero muy buenas propuestas.

Ahora bien, el resultado inminente de la cifra de marras, que Apple habría compartido con un sindicato sería… ¿No te lo imaginas? Que de acuerdo a las reglas por las que operan allende los mares, tener tan pocos suscriptores permitiría a Apple pagar al personal de producción tasas más bajas de las habituales entre las grandes cadenas del sector. Con todo, si Apple no confirma la mayor, desmiente la que le sigue y asegura que paga conforme a la media del sector.

Como señalábamos, el catálogo de Apple TV+ es con muchísima diferencia el más escaso de entre las grandes plataformas de vídeo bajo demanda, por lo que aunque está afinando bastante en calidad, sin cantidad no hay tutía… Lo cual no significa que hacerlo a la inversa sea la solución, sobra añadir: si Netflix lidera el sector con más de 200 millones de usuarios se debe en gran parte a la inercia de haber llegado los primeros.