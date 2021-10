Llega el fin de semana, uno de los momentos más esperados ya que marca, para muchos, la posibilidad de jugar de una manera más tranquila a sus videojuegos favoritos. No os voy a mentir, cada vez me cuesta más disfrutar, de verdad de mis juegos favoritos, y no solo por cuestión de tiempo, sino también por un tema de ganas.

Me explico, ya que estoy seguro de que más de uno de nuestros lectores se sentirá identificado. Cuando termino el día ya acumulo muchas horas delante del PC, lo que hace que jugar me suponga más horas delante de una pantalla. Sigo haciéndolo con gusto, puesto que llevo la pasión por los videojuegos, y por la tecnología, «en la sangre», como se suele decir, pero en muchas ocasiones el cansancio hace que no disfrute de verdad esos ratos, y otras veces simplemente opto por echar un rato a clásicos arcade o de la época de los 16 bits que, la verdad, he jugado «mil veces».

Qué puedo decir, las responsabilidades y la vida familiar al final se imponen. Sin embargo, nada de ello me ha impedido jugar. Cuando algo te gusta, al final, siempre acabas sacando un rato, y si de verdad estás disfrutando con un juego, lo acabas dosificando como mejor te permite tu tiempo libre. Esto me ocurrió no hace mucho con Final Fantasy VII Remake, que tuve que administrarlo en sesiones de una hora u hora y media, y me está pasando actualmente con Diablo II Resurrected, que es el juego al que más «caña» le estoy dando ahora mismo.

Este finde jugaré a Diablo II Resurrected y a Days Gone

Esos son los dos títulos a los que tengo pensado jugar este fin de semana. En Diablo II Resurrected mi objetivo principal ahora mismo está siendo farmear y comerciar, algo que me está resultando bastante sencillo gracias a la hechicera de nivel 80 que subí hace unos días. He acumulado bastantes cosas, y tengo runas por un valor aproximado de tres «Ist», así que no me quejo, la verdad. También es cierto que juego con ventaja, ya que me conozco el original de cabeza, y sabía desde el principio todo lo que tenía que hacer, de hecho compartí con vosotros recientemente un poco de esa «sabiduría» en este artículo.

Seguiré la mecánica de dedicar alguna hora a farmear y a comerciar, y me «desintoxicaré» limpiando hordas en Days Gone. Hace tiempo que terminé este juego en PC (también lo hice en su momento en PS4), pero todavía me quedan algunas horas por matar en la segunda mitad del mapa, donde jugamos la historia de la milicia y encontramos a Sarah, y me las voy quitando de en medio poco a poco.

Tengo otros juegos acumulados que todavía apenas he tocado, pero al final esto es lo de siempre, al final dedicamos el tiempo que tenemos a jugar a lo que más nos gusta, y esto hace que algunos títulos acaben olvidados «en el cajón» virtual de Steam. Ahora os toca a vosotros, ¿a qué vais a jugar este fin de semana? Nos leemos en los comentarios.