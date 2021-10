¿El juego del calamar? No: la paliza del calamar

No me imaginaba yo que cuando recomendaba El juego del calamar apenas un par de días después de su estreno, que la serie coreana acabaría convirtiéndose en un fenómeno de masas de los que se dan a cuentagotas a lo largo de una década. Ni yo, ni Netflix, ni nadie, por supuesto, porque es un serie del montón que si bien maneja una premisa llamativa, no deja de ser un refrito de bastantes cosas que le antecedieron y que son mucho mejores.

No me entiendas mal tampoco: El juego del calamar no está mal. Se deja ver y aunque el ritmo es excesivamente lento para el tipo de historia que propone, no llega a ser una serie aburrida. O quizás lo es por momentos, pero son pocos momentos. De ahí a ensalzarla como no se qué -he leído de todo: que si crítica al sistema capitalista, que si reflexión existencial… es que me parto- no lo tengo nada claro; si acaso, reconozcámosle el éxito conseguido, pero nada más.

Ya decía en la breve introducción con la que presento los contenidos destacados en nuestra sección de estrenos Novedades VOD que El juego del calamar era «un refrito de cien cosas ya vistas, pero bien llevado y con su pequeño toque personal«, así como que «por buscarle alguna referencia, El juego del calamar te puede recordar un poco a la excelente Alice in Borderland, sin llegar al nivel de esta». Había visto cuatro capítulos cuando escribí esas líneas.

Me sorprende, sin embargo, que la crítica en general haya encontrado tanto valor en una serie que, repito, es un refrito bien llevado, pero refrito al fin y al cabo. Un 92% en Rotten Tomatoes, un 8,2 en IMDB… Alice in Borderland recoge una nota en esos mismos sitios del 83% en Rotten Tomatoes y de 7 en IMDB… y es muy superior en todo, salvo por un detalle que tal vez haya marcado la diferencia en los tiempos en que vivimos: no se le percibe crítica social alguna.

Menciono a Alice in Borderland porque puestos a comparar a El juego del calamar con algo reciente, la japonesa es un antecedente obvio y bastante mejor realizado: el diseño de producción es superior, la premisa está más trabajada, el ritmo es mucho más frenético e intenso… Pero seguro que si has leído sobre El juego del calamar estos días, y lo habrás hecho porque la paliza está siendo importante, entre otras cosas habrás leído listados de series similares entre las que a buen seguro se encontraba Alice in Borderland.

Yo también he leído un poco de todo sobre El juego del calamar, aunque después de la primera semana no pasaba ya del titular por el hastío que me está dando el tema. Y lo que es peor: las listas de recomendaciones son muy extrañas. Por ejemplo, hay quien recomienda películas y series como Tren a Busan o Kingdom -las dos muy buenas, por cierto- como sucedáneos por el mero hecho de ser coreanas… y a mí es que no me casa nada.

Entiendo que El juego del calamar es una cinta de supervivencia con el ramalazo distópico de películas tan clásicas como Perseguido de Schwarzenegger, locuras del tipo de Cube o Saw, Battle Royale, Como Dios quiera… Conste que tanto películas como series coreanas hay material de primera, bien hecho y perturbador a un nivel que El juego del calamar ni se acerca, e incluso en el catálogo de Netflix se encuentran buenos ejemplos de ello, pero son otro rollo (la mencionada Kingdom o Sweet Home son dos perfectas candidatas, cada una en su propio estilo).

En resumidas cuentas, El juego del calamar es una historia entretenida, con su punto, pero hasta ahí. El martilleo que están dando en todos lados con la serie es de una exageración que no acabo de comprender, más que por el hecho de aferrarse al pelotazo del momento para arrastrar algo de tráfico,… lo cual se podría aplicar a mí mismo, ahora que estoy escribiendo esto. Pero lo cierto es que solo lo hago para desahogarme, para decir ¡basta ya con la paliza del calamar!

En serio: hay series muchísimo mejores en todos los aspectos y aunque entiendo que nadie controla qué pega el pelotazo y qué no… es agotador. ¿Qué series son mejores? Comienza por Alice in Borderland y me cuentas, pero he mencionado otras en el artículo, puedes buscarlas. ¿Más? En Netflix tienes Snowpiercer: Rompenieves, en Amazon Prime Video The Purge… ambas derivadas de franquicias previas que tampoco es que lo tengan todo que ver con El juego del calamar, pero mantienen una esencia similar.

¿Que quieres más calamar? Todo para ti…