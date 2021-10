Durante los últimos meses hemos ido viendo numerosos rumores centrados alrededor de una hipotética Nintendo Switch Pro, una consola que, en teoría, iba a partir de un enfoque de nueva generación y que podría llegar en algún momento de 2021, aunque las informaciones más recientes apuntaban a 2022.

El caso es que, al final, la Nintendo Switch Pro no se materializó, y en su lugar nos encontramos con la Nintendo Switch OLED, una versión mejorada de la consola original de Nintendo que viene con más capacidad de almacenamiento, utiliza un panel OLED y tiene otras mejoras menores. Su precio es de 349 euros, una cifra razonable teniendo en cuenta esas mejoras.

¿Significa esto que no veremos una Nintendo Switch Pro? La respuesta es que no, al menos a corto y medio plazo, pero está claro que la gran N tendrá que renovar su consola en algún momento, y que al final acabaremos viendo, tarde o temprano, una Switch de nueva generación. Con esto en mente, creo quela pregunta más importante que podemos hacernos ahora mismo es la que vemos en el título de este artículo, ¿realmente necesitamos una Nintendo Switch Pro?

Saber Interactive cree que no necesitamos una Nintendo Switch Pro

La conocida desarrolladora ha comentado que «no es algo que necesitemos con urgencia», aunque al mismo tiempo ha dado un argumento que, ciertamente, parece apuntar en la dirección contraria: «hemos demostrado, junto a otras desarrolladoras, que no existe el port imposible«. Esta es una referencia a las adaptaciones de juegos triple A diseñados para funcionar en consolas más potentes, entre los cuales se encuentran algunos trabajos fantásticos por parte de Saber Interactive, como The Witcher III: Wild Hunt, Crysis Remastered Trilogy, Kingdom Come: Deliverance y World War Z.

El estudio cree haber alcanzado un equilibrio perfecto con sus adaptaciones de juegos triple A a la consola de Nintendo, y por ello piensa que todavía no nos encontramos en ese momento «crítico» donde el lanzamiento de una Nintendo Switch Pro empieza a ser algo verdaderamente necesario.

En este sentido, creo que es importante tener en cuenta que Nintendo se está viendo «ayudada» por la longevidad de la generación anterior de consolas, PS4 y Xbox One. Muchos de sus juegos se pueden portar a Nintendo Switch Pro porque esta monta, al final, una GPU Maxwell con 256 shaders, y porque solo con escalar la resolución y afinar algunos detalles es posible alcanzar ese nivel de rendimiento mínimo que es imprescindible para conseguir una experiencia jugable.

Con eso en mente, el verdadero punto de inflexión que tendrá que afrontar Nintendo será el salto definitivo a la nueva generación. Cuando se complete la transición a PS5 y Xbox Series X, habrá llegado el momento en el que esa esperada Nintendo Switch Pro no solo tendrá todo el sentido del mundo, sino que será realmente necesaria.

Personalmente, echo de menos aquella época en la que Nintendo despuntaba a nivel de hardware y ofrecía juegos con un acabado visual impresionante. GameCube fue la última consola de la compañía que adoptó ese enfoque ya que, con Wii, cambiaron totalmente de estrategia. ¿Os gustaría que Nintendo recuperase ese camino con la Nintendo Switch Pro? Los comentarios son vuestros.