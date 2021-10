Tal cual: ya hay fecha para las rebajas de Steam para otoño e invierno y no solo eso: la compañía ha adelantado todos los eventos que están por producirse de aquí a que termine el año, por lo que no, no se ha debido, como suele ser habitual, a un rumor, una filtración o la previsión de nadie. Lo cual, dicho sea de paso, tampoco es el sumun de nada.

O lo que es lo mismo: qué más dará si las rebajas de Steam para otoño e invierno se celebran unos días antes o unos días después, cuando todo sabemos de sobra que se van a celebrar sí o sí, entre otras cosas, porque las ofertas de Steam -y de otras tiendas, aunque ahora hablamos de esta- no paran de en todo el año, sea en promociones estacionales como las que nos ocupan o otras de carácter puntual.

Pues bien, toma nota porque a pesar del constante martilleo, estas rebajas de Steam son la salsa de la tienda y la mejor oportunidad para ir vaciando tu lista de deseados al mejor precio, que siempre viene bien. Tres meses queda -dos, de hecho, aunque todavía no ha terminado octubre- para despedir el año y tres son las promociones que está por celebrar Steam:

Rebajas de Steam para Halloween

Esta es la primera y está a punto de caer: del 28 de octubre al 1 de noviembre se celebran las rebajas de Steam para Halloween «con un enfoque especial en las actualizaciones de contenido y los eventos en el juego para celebrar esta fiesta», detallan en Steamworks

Rebajas de Steam para otoño

Del 24 al 30 de noviembre se celebran las rebajas de otoño, en las que además de ofertas en multitud de contenidos comenzarán a prepararse las nominaciones de los Steam Awards.

Rebajas de Steam para invierno

Y ya del 22 de diciembre al 5 de enero se celebrarán las rebajas de Steam más importantes del año, las rebajas de invierno, durante las cuales se continuará con los Steam Awards.

Y eso es todo, que no es poco. Más bien al contrario: las ofertas en las rebajas de Steam suelen ser cuantiosas y en ocasiones con descuentos que realmente salen a cuenta. ya estás avisado para ir renovando tu lista de deseados o estar en guardia para ver lo que te puedes llevar.