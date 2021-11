GeForce NOW suma 17 nuevos títulos en noviembre

Desde el momento de su lanzamiento, GeForce NOW no ha cesado de crecer. Lo ha hecho en juegos compatibles con la plataforma, que ya superan los 1.100, y recientemente con su servicio tope de gama, GeForce NOW RTX 3080, en el que tendremos acceso a un enorme sistema, llamado SuperPod, cuyo conjunto de tarjetas gráficas RTX 3080 (más de 1.000) y procesadores AMD Ryzen Threadripper PRO, suman nada menos que 11.477.760 núcleos CUDA y 8.960 núcleos de CPU. Con esta capacidad de proceso, los usuarios podrán disfrutar de sus juegos favoritos con resolución 1440p a 120 cuadros por segundo.

Si eres de las personas que han decidido precomprar el acceso a GeForce NOW TX 3080, ya sabrás que todavía es necesario esperar hasta que el mismo esté disponible. Pero la buena noticia es que a lo largo de este mes se empezarán a activar las primeras cuentas del servicio en América del Norte, y que su llegada al viejo continente está prevista para el mes de diciembre, por lo que si ya has precomprado tu acceso, seguramente podrás disfrutarlo durante las vacaciones de Navidad.

Ahora bien, de nada sirve esa enorme capacidad de proceso, ni la que ofrece los diversos datacenters de GeForce NOW repartidos por todo el mundo, sin un catálogo de juegos creciente. En NVIDIA son plenamente conscientes de ello y, en consecuencia, todos los jueves suman nuevos títulos al catalogo. Sin ir mas lejos, el pasado mes de octubre fueron 23 los juegos añadidos al servicio, a los que se unen los 17 que debutarán a lo largo de este mes de noviembre.

¿Y qué títulos son los que se suman a GeForce NOW este mes? Esta es la lista completa:

Recipe For Disaster (nuevo lanzamiento en Steam)

Let’s Build a Zoo (nuevo lanzamiento en Steam y Epic Games Store)

Age of Darkness: Final Stand (Steam)

Road Redemption (Steam)

Bakery Simulator (Steam)

Bright Memory: Infinite (Steam)

Epic Chef (Steam)

Farming Simulator 22 (Steam y Epic Games Store)

The Last Stand: Aftermath (Steam)

Core (Epic Games Store)

Ghostrunner (Epic Games Store)

Legion TD 2 (Steam)

Lost Words: Beyond the Page (Steam)

MapleStory (Steam)

Severed Steel (Steam)

STORY OF SEASON: Pioneers of Olive Town (Steam)

Tale of Immortal (Steam)

Como puedes comprobar la lista es de lo más variada, y los cuatro primeros juegos de la lista ya pueden ser jugados en GeForce NOW en el momento en el que estás leyendo esto. El resto se irán añadiendo a lo largo del mes, durante los jueves del mismo, como ya es tradición en el servicio.

Como ya sabes, GeForce NOW es un servicio de juego en la nube, que te permite disfrutar de tus juegos en cualquier dispositivo y con la máxima calidad (alta resolución, DLSS y trazado de rayos).

