GeForce Now amplía su catálogo con 23 juegos en octubre

NVIDIA ha confirmado las novedades que llegarán en octubre a GeForce Now, y en total tenemos 23 juegos que incluyen desde títulos triple A tan esperados como Far Cry 6 y Marvel’s Guardians of the Galaxy hasta otros lanzamientos más discretos, pero igualmente interesantes, como Paradise Killer, por ejemplo.

Seguro que estáis deseando conocer la lista completa de juegos, así que no os hago esperar:

Far Cry 6 (Ubisoft Connect).

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch (Steam).

PC Building Simulator (Gratis en Epic Games Store) .

The Bus (Steam).

Going Medieval (Steam).

Gone Home (Steam).

Space Haven (Steam) .

Buccaneers! (Steam).

Disciples: Liberation (Steam y Epic Games Store).

Fire Commander (Steam).

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Steam y Epic Games Store).

Riders Republic (Ubisoft Connect).

The Riftbreaker (Steam y Epic Games Store).

Sword and Fairy 7 (Steam).

The Unliving (Steam).

The Forgotten City (Steam y Epic Games Store).

Hide and Shriek (Steam).

The Last Friend (Steam y Epic Games Store).

Legend of Keepers (Steam y Epic Games Store).

Paradise Killer (Steam).

STEINS;GATE 0 (Steam).

Townscaper (Steam).

Si queréis saber más sobre Far Cry 6 no os perdáis este artículo que hemos publicado recientemente, donde encontraréis un primer vistazo a su integración de la tecnología de iluminación inmersiva de Corsair, y también un análisis técnico.

Sobre F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch también publicamos un artículo interesante recientemente, donde vimos sus claves más importantes a nivel gráfico, y de rendimiento. Personalmente, creo que ha sido una de las grandes sorpresas del año dentro de su género, ya que tiene una factura técnica soberbia, gracias a la adopción del Unreal Engine, y a la implementación del trazado de rayos y del DLSS de segunda generación.

Otro título muy esperado, Marvel’s Guardians of the Galaxy, se ha integrado en una nueva promoción de NVIDIA, como os contamos hace apenas unos días. Si compramos un PC, o portátil, adscrito a la promoción, que cuente con una RTX 3060 o superior, nos llevaremos una copia del juego gratis.

¿Qué es GeForce Now?

Es raro que todavía quede alguien que no tenga claro qué es exactamente GeForce Now, pero por si todavía tienes alguna duda te recordamos que se trata de un servicio de juego en la nube, lo que significa que podrás disfrutar de tus juegos favoritos sin tener que preocuparte por cumplir los requisitos de hardware.

Todos los juegos disponibles se ejecutan en los servidores de NVIDIA. Estos hacen el trabajo duro para que tú puedas jugar a cualquier título triple A con fluidez, incluso aunque tu equipo cuente con una GPU integrada sin memoria dedicada. Interesante, ¿verdad? Y lo mejor es que no solo no tendrás que volver a pagar por juegos que ya hayas comprado en plataformas como Steam o Epic Games Store, sino que además no tendrás que pagar cuotas mensuales, ya que GeForce Now te da la posibilidad de jugar gratis en rondas de 1 hora de duración.

Si quieres jugar durante más tiempo de manera continuada, y poder activar las tecnologías de aceleración de trazado de rayos y DLSS de segunda generación, tendrás que optar por el plan de pago, que tiene un precio de partida de 9,99 euros al mes.