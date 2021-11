No soy un experto en motos, por lo que mi primera valoración de la Zero SR 2022 es que es bonita. Incluso chula, me atrevería a decir, desvelando una vez más que los 40 ya nos los cumplo. Por suerte o por desgracia tampoco he pasado por la famosa crisis de los 40, que precisamente suele ser una de la grandes motivaciones para comprarse una moto (aunque en este caso tengo entendido que lo más común es tirar por una Harley o similares, y en algunos casos hasta comprar ropa a juego). Digamos que me parecen chulas, que no descarto emplearlas algún día, pero que a día de hoy están lejos de mi área de conocimiento.

Sea como fuere, como plumilla avezado que soy (o eso quiero creer), un comunicado de prensa publicado en Businesswire ha llamado mi atención. Lo protagoniza, claro, la Zero SR 2022, una motocicleta eléctrica, con una batería de 14,4 kilovatios. Esto supone una mejora con respecto a los modelos SR de años anteriores, gracias a mejoras aplicadas por la compañía al diseño de su batería de iones de litio. Además, será posible ampliarla para ganar en autonomía.

Pero no es eso lo que me ha sorprendido de la Zero SR 2022. Lo que verdaderamente me ha llamado la atención es el apartado denominado «Actualizaciones bajo demanda con Cypher Store«, un punto del texto en el que podemos leer que la compañía ha creado su propia tienda de compras in-app, en la que los usuarios podrán comprar mejoras para su moto. En concreto, se mencionan estas cinco mejoras:

Carga más rápida.

Mayor autonomía.

Aumento de velocidad y rendimiento.

Modo de estacionamiento y puños calefactados

Navegador en el salpicadero (bueno, no sé si en motocicletas también se llama salpicadero).

De momento no es posible comprar estas actualizaciones para la Zero SR 2022, la apertura de la tienda está programada para primavera de 2022. No obstante, sí que podemos ver que al menos tres de las actualizaciones tendrán un mismo precio: 195 dólares cada una (carga más rápida, navegador en el salpicadero y modo de estacionamiento).

Y bueno, no sé qué pensarás tú, pero personalmente me parece que la industria del motor ha vuelto a tomar ejemplo de la tecnológica, pero que en este caso lo ha hecho poniendo el ojo en, esta es mi opinión personal, una de las técnicas comerciales más desagradables y cuestionables que se han popularizado en el sector de los videojuegos. Hablo, claro, de los DLC.

Y es que entiendo que si la Zero SR 2022 cuenta, de serie, con todo lo necesario para ofrecer al menos parte de esas funciones, me parece que limitarlas de base, para que el propietario (que obviamente ya ha pagado por el vehículo) tenga que hacer desembolsos adicionales para desbloquear algo que, en realidad, ya está ahí, es algo así como una broma de mal gusto.

Entiendo, por ejemplo, que la función de navegador sea de pago, pues los mapas tienen un coste que debe asumir la compañía. Sin embargo, ¿de veras es necesario pagar por mejorar el rendimiento de la Zero SR 2022? A este respecto la compañía podría haber tomado otro ejemplo distinto de la industria tecnológica. Me refiero, por supuesto, al overclocking. Ningún fabricante te cobra un extra para que puedas incrementar la frecuencia de reloj a la que trabajan sus componentes. Y, aún así, se esfuerzan para que éste se pueda llevar a cabo, dentro de determinados parámetros, de manera segura.

He omitido un dato personal al principio. Es cierto que no tengo ni idea de motos, pero en realidad sí que tengo un objeto de deseo desde hace años. Me refiero a la Honda ST1300 Pan-European, una gran turismo de 1.300 centímetros cúbicos que se compró un amigo a mitades de los 90, y que desde entonces me ha tenido enamorado. Una obra de arte a la que, a la vista de esta Zero SR 2022, le sumo la virtud de no tener que pagar un extra para poder utilizar los intermitentes o saber a qué velocidad circulo. Es probable que nunca llegue a tener una Pan-European, pero lo que sí que espero no tener nunca es una moto con DLCs.

¿Qué opinas tú? ¿Comprarías una moto como la Zero SR 2022? Y en caso afirmativo, ¿pagarías por los DLC para desbloquear funciones que ya están presentes? ¿Y qué será lo siguiente, lootboxes quizá?