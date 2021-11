El lanzamiento de Alder Lake-S, la duodécima generación de Intel Core, ha supuesto el debut de la arquitectura híbrida diseñada por Intel. Si todavía no conoces todas las novedades que llegan de su mano, te recomiendo encarecidamente la lectura del análisis del Intel Core-i9 12900K y las claves de Alder Lake-S, pues con ambos textos entenderás perfectamente las razones por las que esta nueva generación no es simplemente una evolución sobre la anterior, sino un gran salto con mucho de innovación.

Conscientes de ello, Intel ha publicado a lo largo de los últimos meses múltiples documentos y guías para que los desarrolladores de software puedan adaptarse a las nuevas propiedades de Alder Lake-S y su arquitectura híbrida y, como cabía esperar, muchos de ellos han hecho los deberes, algo importante cuando se trata de sacarle el máximo partido a su rendimiento, pero crucial si la falta de adaptación se puede traducir en fallos en su funcionamiento.

En este último grupo, como ya podíamos imaginar, se encuentra una de las categorías de software más intrusivas y molestas que hemos conocido en toda la historia de la informática. Me refiero, claro, al software DRM, probablemente junto con los anticheats las dos categorías de software más semejantes al malware. Y no exagero, he conocido malware menos intrusivo que estos mellizos.

El problema es que algunos de estos sistemas de protección anticopia no son compatibles con la arquitectura híbrida de Alder Lake-S, lo que provoca que impidan el uso del software que supuestamente están protegiendo. Intel está trabajando mano a mano con los desarrolladores para ayudarlos a adaptar su software, al tiempo que busca soluciones para aquellos casos en los que los responsables del software no han actuado por su propia cuenta.

Aún así, pese a los esfuerzos llevados a cabo por Intel para la adaptación a Alder Lake-S, la compañía ha publicado un listado de juegos que a día de hoy todavía no son compatibles con la arquitectura híbrida y que, por lo tanto, no funcionarán en sistemas con un chip Alder Lake-S

Juegos incompatibles con Alder Lake-S en Windows 11

Anthem

Bravely Default 2

Fishing Sim World

Football Manager 2019

Football Manager Touch 2019

Football Manager 2020

Football Manager Touch 2020

Legend of Mana

Mortal Kombat 11

Tony Hawks Pro Skater 1 y 2

Warhammer I

Assassin’s Creed: Valhalla

Far Cry Primal

Fernbus Simulator

For Honor

Lost in Random

Madden 22

Maneater

Need for Speed – Hot Pursuit Remastered

Sea of Solitude

Star Wars Jedi Fallen Order

Tourist Bus Simulator

Juegos incompatibles con Alder Lake-S en Windows 10

Ace Combat 7

Assassins Creed Odyssey

Assassins Creed Origins

Code Vein

eFootball 2021

F1 2019

Far Cry New Dawn

FIFA 19

FIFA 20

Football Manager 2021

Football Manager Touch 2021

Ghost Recon Breakpoint

Ghost Recon Wildlands

Immortals Fenyx Rising

Just Cause 4

Life is Strange 2

Madden 21

Monopoly Plus

Need For Speed Heat

Scott Pilgrim vs The World

Shadow of the Tomb Raider

Shinobi Striker

Soulcalibur VI

Starlink

Team Sonic Racing

Total War Saga – Three Kingdoms

Train Sim World

Train Sim World 2

Wolfenstein Youngblood

Como puedes comprobar, la lista es bastante extensa, con 23 títulos en Windows 11 y 29 en Windows 10, lo que nos da un total de 52 juegos que todavía son incompatibles con Alder Lake-S. Intel, no obstante, sigue trabajando para solucionar este problema y, como podemos leer en su web, irá actualizando esa lista a medida que se vayan publicando parches que solucionen el problema con el DRM.