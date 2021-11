Microsoft subsana el último problema de Windows 11

Hay que reconocer que, con este problema de Windows 11, Microsoft ha actuado con bastante celeridad. Claro, que por otra parte parece que es algo que podrían haber tenido previsto y, por lo tanto, haber evitado que llegara a convertirse en un problema. Pero bueno, vamos a quedarnos con la lectura positiva, y es que según afirman, con la solución que han publicado, y que no es la que ya pudimos ver hace unas horas, sí que se solventa por completo este problema.

Como recordarás, esta mañana te hemos contado que un certificado caducado estaba ocasionando problemas en Windows 11. En concreto, desde el día 1 de noviembre algunas aplicaciones del sistema dejaron de funcionar, pues el certificado caducado (alguien debió olvidar renovarlo) era imprescindible para ello. Entre las aplicaciones y funciones de Windows afectadas se encontraban las siguientes:

Tras tener conocimiento del problema, Microsoft empezó a trabajar en una solución que, en primera instancia, fue un parche distribuido que empezó a distribuirse a última hora de ayer entre los insiders, aunque también podía ser descargado e instalado manualmente en instalaciones de Windows 11 normales. Hablamos del parche KB4006746 que, no obstante, solo solucionaba el problema de manera parcial, por lo que los desarrolladores siguieron trabajando.



Y finalmente, hace solo unas pocas horas, ya han solucionado los problemas del parche anterior, publicando uno nuevo, el KB5008295 que, como podemos leer en el tweet en el que informan sobre el mismo, sí que soluciona todos los problemas de Windows 11 que se han generado a partir de la caducidad del certificado. Así pues, aunque ya hubieras instalado el anterior, también deberás instalar este para completar la solución.

Por lo tanto, si eres usuario de Windows 11, y especialmente si tu instalación es de Windows 11 S, deberías descargar e instalar el parche KB5008295 con el que, entendemos, Microsoft habrá actualizado la información del certificado que deben emplear las aplicaciones para poder funcionar. Esto, no obstante, nos indica lo fundamental que es descargar el parche exclusivamente desde la web de Microsoft.

Ten en cuenta, además, que Microsoft ha publicado este parche out-of-band, con el fin de acelerar su distribución lo máximo posible, por lo que lo más recomendable, si utilizas Windows 11, es que no demores su instalación.

No deja de resultar llamativo, no obstante, que nadie recordará que varias aplicaciones y funciones de Windows 11 dependían de un certificado que caducaría cuando acabara el mes de octubre. Se entiende que han sido unos meses bastante complicados para los de Redmond, con una enorme carga de trabajo, pero se me hace raro pensar que nadie lleve un control sobre las fechas de caducidad de sus certificados para, llegado el momento, actuar antes de que se produzcan este tipo de problemas.

Microsoft is releasing an Out-of-band (OOB) update (KB5008295) today to completely resolve a set of issues affecting the Snipping Tool, Touch Keyboard, some built-in apps and S Mode on Windows 11. https://t.co/8XaFZqRH3J

— Windows Update (@WindowsUpdate) November 5, 2021