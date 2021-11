Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y las cosas como son, a veces el menos esperado da la sorpresa, como sucede esta semana con Finch… aunque lo cierto es que poca sorpresa ofrece Finch en sí mismo. Sea como fuere, sigue leyendo para ver todo lo nuevo que puedes encontrar esta semana en las principales plataformas de vídeo bajio demanda.

Apple TV+

Comenzamos por Apple TV+, sí, y es que el servicio de los de Cupertino es el que menos contenidos tiene, pero uno de los que más está apostando por la calidad de los mismos… y no va precisamente por Finch esta afirmación.

¿Qué pasa, pues, con Finch? Nada, pero el titular te lo resume sobradamente: Finch es un apocalipsis con Tom Hanks, lo que se traduce en varias cosas, todas previsibles: producción correcta en lo artístico y lo técnico, tono blanco Apple para toda la familia y, por supuesto, una actuación protagonista impecable. La duda con las películas de Tom Hanks suele estar más en el género concreto y el grado de calidad de las mismas, si bien esto último queda a gusto del espectador.

En cuanto a lo primero, Finch es una suerte de melodrama con trasfondo aventurero e incluso de ciencia ficción; en cuanto a lo segundo… Digamos que sin Tom Hanks al frente, no habría quien se lo tragase. Así de importante es la presencia que algunos actores imprimen a casi todo lo que tocan. Lo que está claro es que Apple quedó contenta con Greyhound y ha repetido la jugada, esto es, sacar la billetera para comprar la película una vez producida.

Bastante mejor que esta Finch es Noticias del gran mundo, la película de Paul Greengrass con Tom Hanks que Netflix estrenó a principios de año, aunque tienen sus similitudes estéticas. En cualquier caso, Finch es una buena apuesta para la sobremesa del fin de semana sin ser lo mejor de la semana… Pero es que sale Tom Hanks, ¿lo he dicho ya? (De hecho, prácticamente solo sale Tom Hanks…)

Otra propuesta original de estreno que propone Apple TV+ a sus usuarios es Dr. Brain, una serie coreana de suspense y ciencia ficción con una premisa un tanto escalofriante en la que no vamso a entrar. Lo interesante, de hecho, es el por lo general espectacular recibimiento que está teniendo entre la crítica especializada… lo cual suele significar, aunque no siempre es así, que la serie es buen. Y no puedeo añadir nada más porque no he vist ni un fragmento de la misma, más allá del tráiler.

Contenidos exclusivos:

Dickinson (T3). «La joven escritora Emily Dickinson está decidida a convertirse en la mejoor poeta del mundo y no dejará que nada la detenga.»

(T3). «La joven escritora Emily Dickinson está decidida a convertirse en la mejoor poeta del mundo y no dejará que nada la detenga.» ¡Hola, Jack! Un mundo mejor. «Jack es uno de los residentes más atentos y simpáticos de Villa Trébol.»

Amazon Prime Video

Continuamos el repaso semanal entre las novedades de vídeo bajo demanda con la oferta de Amazon Prime Video, que además de un montón de comedias románticas navideñas de las cutres, estrena un par de contenidos propios, incluido el remake de un clásico español como son las…

Historias para no dormir es, tal y como reza la descripción de la serie, una reinterpretación de «antología de relatos autoconclusivos que harán disfrutar a los espectadores de versiones actualizadas de las mejores historias de Chicho Ibáñez Serrador». Si no eres español y tiene una edad ni te sonará, pero por lo que se cuenta fue todo un fenómeno en la época, además, con una palo que no era el habitual en la televisión española: el terror. ¿Te gustaría comparar esta nueva remesa de Historias para no dormir con la original? La encontrarás también en Prime Video o, en su defecto, en RTVE Play.

Más contenidos exclusivos:

Quédate en casa . «En el año 2022, la pandemia del coronavirus ha creado un caos masivo en Los Ángeles y ha convertido a la ciudad en un estado policial. Para escapar de esta cruda realidad, un grupo de amigos se reúne para celebrar una fiesta online llena de música, alcohol, juegos y drogas. Pero lo que empieza como una divertida tarde entre amigos, acaba saliendo terriblemente mal.»

. «En el año 2022, la pandemia del coronavirus ha creado un caos masivo en Los Ángeles y ha convertido a la ciudad en un estado policial. Para escapar de esta cruda realidad, un grupo de amigos se reúne para celebrar una fiesta online llena de música, alcohol, juegos y drogas. Pero lo que empieza como una divertida tarde entre amigos, acaba saliendo terriblemente mal.» Un hombre llamado Scott. «Este documental sigue la carrera musical de Kid Cudi desde el lanzamiento de “Day ‘n’ Night” en 2008, pasando por la grabación de sus álbumes, hasta la actualidad. Amigos, productores y colaboradores ayudan a ilustrar su historia junto con imágenes de conciertos y escenas nunca vistas entre bastidores.»

Entra en catálogo:

Basket Fever: Locos por el basket

El misterio de la dama blanca

El show de Garfield

El sol también es una estrella

El Valle de la Navidad

Entre el amor y el deber

Furia

Grand Hotel (T1)

La cola del diablo

La Navidad puede esperar

La sirena

La sorpresa de Navidad

Miedo constante

Regreso a mi pasado

Scruff en Halloween

Superstore (T5)

Tapas

The Good Doctor (T4)

The Huntress: Rune of the Dead

The Outpost (T3)

Todo por el juego (T2)

Un romance de cine

Una Navidad para recordar

Una receta inolvidable

Unas vacaciones de cuento

V, la maldición del vampiro

Netflix

Seguimos con Netflix, que como de costumbre es la que más contenidos añade a su catálogo, tanto exclusivos como de relleno, incluyendo aquí un buen montón de películas clásicas, pero de cuya oferta destacamos un único lanzamiento.

Más dura será la caída es un wéstern de acción negro donde los haya para el que se ah contado con un reparto de primera, de su principal protagonista Jonathan Majors (Territorio Lovecraft, Loki) al resto del elenco, en el que destacan nombres como los de Regina King (Watchmen. The Leftovers), Delroy Lindo (Malcom X, Romeo debe morir) o el mismísimo Idris Elba, para con quien sobran las presentaciones a estas alturas. Una interesante propuesta a priori, con una excelente puesta en escena… y, sin embargo, la crítica la está recibiendo con criterio regular.

Más contenidos exclusivos:

A la caza del asesino (T1). «Los investigadores de famosos casos de asesinos en serie revelan los macabros y escalofriantes detalles de su extraordinario trabajo en esta serie sobre crímenes reales.»

(T1). «Los investigadores de famosos casos de asesinos en serie revelan los macabros y escalofriantes detalles de su extraordinario trabajo en esta serie sobre crímenes reales.» Big Mouth (T5). «En esta comedia políticamente incorrecta de Nick Kroll y Andrew Goldberg, unos adolescentes descubren las maravillas y los horrores de la pubertad.»

(T5). «En esta comedia políticamente incorrecta de Nick Kroll y Andrew Goldberg, unos adolescentes descubren las maravillas y los horrores de la pubertad.» Club Estambul (T1). «En el Estambul cosmopolita de los 50, una madre con un pasado turbulento trabaja en un club nocturno para reconectar con la hija rebelde que no pudo criar y ayudarla.»

(T1). «En el Estambul cosmopolita de los 50, una madre con un pasado turbulento trabaja en un club nocturno para reconectar con la hija rebelde que no pudo criar y ayudarla.» El asesino improbable (T1). «Esta serie dramatiza cómo un hombre que afirmó ser testigo del asesinato de Olof Palme, el primer ministro sueco, podría haberle matado y escapado con total impunidad.»

(T1). «Esta serie dramatiza cómo un hombre que afirmó ser testigo del asesinato de Olof Palme, el primer ministro sueco, podría haberle matado y escapado con total impunidad.» El tiempo que te doy (T1). «Lina y Nico rompen después de muchos años juntos. Ella, que quiere avanzar con su vida, se esfuerza por empezar de nuevo y pensar un poquito menos en él cada día.»

(T1). «Lina y Nico rompen después de muchos años juntos. Ella, que quiere avanzar con su vida, se esfuerza por empezar de nuevo y pensar un poquito menos en él cada día.» ¡Llamen a mi agente! Bollywood (T1). «Egos inflados, elencos estrellados… El drama nunca termina para estos cuatro representantes de artistas de Bombay que intentan mantener su compañía a flote.»

(T1). «Egos inflados, elencos estrellados… El drama nunca termina para estos cuatro representantes de artistas de Bombay que intentan mantener su compañía a flote.» Los reyes de la estafa . «Este documental analiza el ascenso y caída de los responsables de la estafa del impuesto sobre el carbono, que se embolsaron millones antes de volverse unos contra otros.»

. «Este documental analiza el ascenso y caída de los responsables de la estafa del impuesto sobre el carbono, que se embolsaron millones antes de volverse unos contra otros.» Narcos México (T3). «La nueva saga de «Narcos» cuenta la historia real del ascenso al poder del cártel de Guadalajara y el inicio de las guerras de la droga en el México de los años 80.»

(T3). «La nueva saga de «Narcos» cuenta la historia real del ascenso al poder del cártel de Guadalajara y el inicio de las guerras de la droga en el México de los años 80.» No todos pudimos madurar . «Una solicitud de amistad lleva a un cuarentón a rememorar sus relaciones pasadas desde los años 90 en adelante en busca de las esperanzas y sueños que dejó atrás.»

. «Una solicitud de amistad lleva a un cuarentón a rememorar sus relaciones pasadas desde los años 90 en adelante en busca de las esperanzas y sueños que dejó atrás.» ¡Qué duro es el amor! «Tras conocer a su hombre ideal en una app de citas, una escritora de Los Ángeles descubre que la han estafado… después de cruzar el país para verlo en Navidad.»

«Tras conocer a su hombre ideal en una app de citas, una escritora de Los Ángeles descubre que la han estafado… después de cruzar el país para verlo en Navidad.» Ridley Jones, la guardiana del museo (T2). «Con la ayuda de sus amigos, la curiosa y audaz niña Ridley protege los tesoros del museo y custodia su mágico secreto: ¡todo cobra vida de noche!»

(T2). «Con la ayuda de sus amigos, la curiosa y audaz niña Ridley protege los tesoros del museo y custodia su mágico secreto: ¡todo cobra vida de noche!» Una película de policías. «Este documental, que fusiona realidad y ficción, analiza de primera mano la corrupción dentro de la Policía de México a través de las experiencias de dos oficiales.»

Entra en catálogo:

A la caza del asesino

Alfie Darling

Amina, la reina guerrera

Angels one five

Angry Birds Toons (T3)

Asesinato en St. Trinian

Atraco imperfecto

Baby Blood

Baxter

Comedias de los estudios Ealing: Dos galeses en Londres

¿Cuándo llegamos?

Dita von Teese au Crazy Horse de Paris

¿Dónde está Marta?

Dos galeses en Londres

Dos padres por desigual

El amor es un templo

El código Da Vinci

El gabarrero

El hombre verde

Esta noche duermo en tu casa

Family Life

Glória

Hector

Hijas únicas

Holiday on the Buses

Invasores de otro mundo

Konosuba. Un mundo maravilloso (T1)

La belleza del St. Trinian

La extraña prisión de Huntleigh

La leyenda de los héroes de la galaxia: La nueva tesis (T2)

Las bellezas del St. Trinian

Mala fe

Más dura será la caída

Mutiny on the Buses

On the Buses

Ondas mortales

Padres por desigual

Push

Saawariya

Siete almas

Sitcom

So Wa Wai: Del anonimato al podio

Su peor enemigo

The Death and Life of John F. Donovan

The Good Doctor (T4)

Transformers

Transformers: El lado oscuro de la luna

Transformers: El último caballero

Transformers: La venganza de los caídos

Un padre por navidad

Un vecino con pocas luces

Una hija diferente

Y después, sin parar, hasta el final

Disney+

Poco hay de nuevo en Disney+, que estrena una serie exclusiva a su catálogo, pero est, tachándola de tan mala que mejor dejarlo correr.

Contenidos exclusivos:

Premisa (T1). «B. J. Novak nos trae esta serie antológica que versa sobre cuestiones morales atemporales en esta época sin precedentes.»

Entra en catálogo:

3 metros sobre el cielo

Bia

Big Cats: la familia felina

Car SOS T8

Casa Búho

El desconocido

Drenar los océanos

The Head

Héroes de Alaska

Hysterical

Lion Ranger

Miles del futuro

Premisa

Solo en casa 4

Solo en casa 5

Wild Scandinavia

HBO Max

Y por último HBO Max, que hace apenas un par de semanas que se estrenó en nuestro país y todavía sigue añadiendo el catálogo pendiente que había en HBO España, así como los nuevos capítulos de las series en emisión. Con todo, ahí va una lista medio actualizada lo que ha ido cayendo a lo largo de la semana.

Entra en catálogo: