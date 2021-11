Después de sus grandes hitos frente a las medidas de seguridad de la Nintendo Switch, o las anteriores consolas de Sony PS3 y PS4, el conocido grupo de hackers fail0verflow ha conseguido encontrar una vulnerabilidad en las nuevas PS5, logrando extraer todas las root keys de la consola de nueva generación.

Tal y como compartía en Twitter el grupo de hackers, “Otra muerde el polvo”, junto con una captura del último firmware de PS5 descifrado, como prueba de que han logrado extraer las claves de la más reciente consola de Sony. No obstante, el proceso para lograr conseguir este hito no ha sido para nada sencillo, pero sin duda será recompensado. Y es que según ha confirmado el propio grupo, parece ser que estas claves son simétricas, por lo que permiten tanto cifrar como descifrar el código de la consola, otorgando un acceso completo a la misma.

Another one bites the dust 😎 pic.twitter.com/Y1ty93AvaE

— fail0verflow (@fail0verflow) November 8, 2021