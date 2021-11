Adelantado ya hace unos meses, finalmente WhatsApp ha comenzado a probar su nueva función multidispositivo, con la que podremos utilizar un único número de teléfono en diferentes terminales sin tener que recurrir al tedioso proceso de sincronizar cada teléfono cuando queramos usarlo.

Además, esta función ha resultado incluir también algunas mejoras para WhatsApp Web, permitiendo enviar y recibir mensajes en la aplicación de escritorio sin la necesidad de estar conectado al teléfono. Esto significa que si tenemos un ordenador ya sincronizado con nuestra cuenta de WhatsApp, ya no necesitaremos que nuestro teléfono esté encendido y con acceso a internet, sino que podremos usar la aplicación de mensajería con total libertad.

Actualmente esta sincronización multidispositivo nos permite vincular hasta cuatro dispositivos, incluidos los ordenadores macOS y Windows, una sesión de WhatsApp Web a través de un navegador, y un dispositivo principal en un teléfono o tableta. Una vez vinculado, puede enviar mensajes sin necesidad de que su teléfono esté conectado a Internet. Sin embargo, los usuarios aún tendrán que usar su teléfono inteligente al menos una vez cada 14 días; de lo contrario, todos los dispositivos se desvincularán.

Por desgracia, si bien esta nueva función está siendo ya introducida fuera del entorno de pruebas habitual, algunos de los primeros usuarios en haberla probado, están informando que tienen algunas dificultades de uso con la aplicación de escritorio tales como la incapacidad de uso de la misma, o incluso el cierre forzado de la sesión web, algo que nos obligará a volver a usar el teléfono para sincronizar nuestra cuenta con este ordenador.

After the recent update of multi-device, I confirm that *some* people are experiencing issues when logging into WhatsApp Web using multi-device. If you are experiencing issues, please share some non-sensitive details below, like OS version etc… https://t.co/Rsg4FtvuQy

Well… WhatsApp has removed the label «BETA» from WhatsApp Desktop when you use multi-device, and multi-device got an update recently. It’s still recommended for beta testers, but we can consider it almost stable. Unfortunately, there is a bug that prevents people to log into WA

