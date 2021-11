La lista de errores que acumula Windows 11 desde que se produjo su lanzamiento el pasado de 5 octubre es bastante extensa, aunque no todos esos errores han tenido la misma gravedad ni el mismo impacto en los usuarios. Así, por ejemplo, podemos decir que los fallos que afectaban al rendimiento de los procesadores Ryzen de AMD fueron, sin duda, de los más graves, mientras que el error que vamos a ver hoy es uno de los más inocuos e interesantes.

Imagina la escena. Enciendes tu portátil basado en Windows 11 y te encuentras con que la batería se ha cargado a un 115%. Sí, por encima de su capacidad máxima que, obviamente, es un 100%. ¿Se trata de algo mágico? Pues no, en absoluto, es simplemente un error del sistema operativo que, al parecer, se está mostrando de formas muy diversas a varios usuarios diferentes, ya que otros han mostrado capturas en las que podemos ver que su portátil se había recargado a un 103% o a un 104%.

Jennifer Gentleman, ingeniera de Microsoft, ha confirmado que se trata de un error menor, y que no tenemos nada que temer, ya que no afecta ni a la vida útil de la batería ni al portátil. Como curiosidad, también ha dicho que este problema ya se encontraba presente en viejas builds de Windows 11, es decir, que no se trata de algo nuevo que haya surgido como consecuencia de otras revisiones posteriores, y también ha explicado que están trabajando para resolverlo lo antes posible. Mientras tanto, solo debemos tener claro que es imposible superar el 100% de carga.

Windows 11 se encuentra en un estado bastante maduro

Es la conclusión que he podido sacar tras empezar a utilizarlo durante un tiempo en el banco de pruebas que montamos para analizar los nuevos procesadores Alder Lake-S de Intel. A día de hoy, no he registrado ningún de error, el sistema ha funcionado con una estabilidad total, y la experiencia ha sido perfecta hasta el momento.

No hay duda de que el debut del sistema operativo fue un tanto accidentado, eso no podemos discutirlo, pero al final Microsoft está haciendo los deberes, y a día de hoy es perfectamente viable actualizar desde Windows 10 con casi todas las garantías, siempre que tengamos un equipo que cumpla con todos los requisitos, y que no cuente con ningún componente especialmente antiguo que pueda ser susceptible de dar problemas de compatibilidad a nivel de drivers.

Si estás pensando en dar el salto a Windows 10, recuerda que puedes hacerlo de forma totalmente gratuita utilizando la licencia de dicho sistema operativo, y que también funcionan las licencias de Windows 7 y Windows 8.1, aunque en estos casos tendrás que hacer una instalación limpia, es decir, no podrás actualizar directamente, tendrás que hacerlo desde cero.

En su momento, compartimos con vosotros cinco razones por las que no valía la pena actualizar a Windows 11, y de ellas podemos descartar ya la segunda, puesto que esos problemas con las CPUs de AMD han sido resueltos. Las otras cuatro razones siguen totalmente vigentes, y por eso debemos tenerlas muy en cuenta. Si no cumples con los requisitos mínimos, sería mejor que sigas con Windows 10 y que esperes a ver cómo evoluciona la situación con equipos no compatibles y Windows 11.